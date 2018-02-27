Salih Müslim’i arayıp bulana...
Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz
Tam 4 milyon lira ödül verecekmişiz.
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Yani “Çekya” denilen ülke...
Salih Müslim’i bize iade ederse...
4 milyon lirayı kapacak!
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Şu müsrifliğe bakar mısınız yahu!
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Adamı birkaç yıl evvel...
Ankara’da misafir etmişiz, görüşmüşüz, müzakere yapmışız falan...
Yani misler gibi ağırlamışız.
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Ve fakat...
Bir süre sonra adamın...
Azılı bir terörist olduğunu fark etmişiz.
Ve başına 4 milyon lira ödül koymuşuz.
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Baylar ve bayanlar!
Paramızın nasıl çarçur edildiğinin farkında mısınız?
İYİ BİR ARABADAN BEKLENTİLERİM
- Fazla hoplayıp zıplamayacak.
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- Gaza basınca gitmekten ziyade frene basınca durmasını bilecek.
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- Azıcık büyük olacak ama fazla da dikkat çekmeyecek.
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- Yerden yukarıda olacak ama tank gibi de olmayacak.
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- “Bir depo benzinle Ankara’ya gidip geldim” tarzı havalı cümleler kurmaya elverişli olacak.
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- Oyuncaklı tarafları olacak.
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- Göstergeleri falan şöyle uzay üssü gibi olacak.
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- Eskidikçe kıymetlenecek.
ÇOCUK O ÇOCUK
Çocukları...
- Ölümden...
- Öldürmekten...
- Savaştan...
- Silahtan...
- Kandan...
- Gözyaşından...
- Hamasetten...
Uzak tutsak diyorum.
MEDİPOL’DE BİR HAFTA
Bağcılar’da bizim Hürriyet ve Kanal D binasının hemen karşısında bir hastane var.
Adı: Medipol
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Geçenlerde rahatsızlanınca kendimi bu hastaneye attım.
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- Bilmiyordum: Tam teşekküllü bir üniversite hastanesiymiş.
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- Bilmiyordum: Karşıdan ve uzaktan göründüğünden çok daha devasaymış.
*
- Bilmiyordum: Hastanedeki doktorların büyük bölümü aynı zamanda hocaymış.
*
- Bilmiyordum: “Hasta odaklı üniversite hastanesi” olgusunu yerleştirmeye çalışıyorlarmış.
*
- Bilmiyordum: Başhekimi ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığım varmış.
*
- Bilmiyordum: Sahiplerinin ve yöneticilerinin tıpta Türkiye’yi öncü ülke yapmak gibi bir hedefleri varmış.
*
Kısacası...
Bir haftalık Medipol deneyimimin ardından:
Hem şifaya kavuştum, hem komşuyu tanıdım, hem de çok şey öğrendim.
JUSTIN BEY’İN BİR MEDYA MAYMUNU HALİNE GELMESİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortaya ilk çıktığı günlerde...
- Gençliğiyle...
- Cool’luğuyla...
- Yakışıklılığıyla...
- Tevazusuyla...
Falan bayağı bir ilgi odağı haline gelmişti.
*
Fakat bütün dünya, Justin Bey’in gitgide daha fazla medya maymunu haline geldiğini fark edip kendisinden hızla uzaklaşmaya başladı.
*
- Abartılı renkli çorapları...
- Kendi pr’ı için yapmadık şey bırakmaması...
- Kameralarla birlikte çıktığı sabah koşuları...
- Çılgınca dans etmesi...
Derken...
En son çıktığı Hindistan gezisinden ailecek verdiği pozlar...
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“Çatık kaş / asık surat” ile “maymunluk” arasında bir yer yok mu birader?
SELDA BAĞCAN’A YAKIŞIYOR
“Bırak, başkası övsün” anlayışının bir numaralı savunucusuyum.
Bu yüzden...
Kendini övenleri acayip antipatik bulurum.
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Bunun bir tek istisnası oldu:
BBC’ye verdiği demeçte kendisini, sesini göklere çıkaran Selda Bağcan...
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Nedense hiç antipatik bulmadım Selda Bağcan’ın kendini övmesini.
POLEMİĞE GİRİLMEYECEK ÜNLÜLER
- Bülent Ersoy.
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- Demet Akalın.
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- Yeşim Salkım.
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- Deniz Akkaya.
TUHAF BİR ÜLKE
Kerimcan Durmaz’ın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...
Doğum gününü...
Büyük bir şevkle kutladığı...
Bir ülkede yaşıyoruz.
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Vallahi seviyorum ben bu ülkeyi, billahi seviyorum.