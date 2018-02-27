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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz

27 Şubat 2018

Salih Müslim’i arayıp bulana...

Tam 4 milyon lira ödül verecekmişiz.

*

Yani “Çekya” denilen ülke...

Salih Müslim’i bize iade ederse...

4 milyon lirayı kapacak!

*

Şu müsrifliğe bakar mısınız yahu!

*

Adamı birkaç yıl evvel...

Ankara’da misafir etmişiz, görüşmüşüz, müzakere yapmışız falan...

Yani misler gibi ağırlamışız.

*

Ve fakat...

Bir süre sonra adamın...

Azılı bir terörist olduğunu fark etmişiz.

Ve başına 4 milyon lira ödül koymuşuz.

*

Baylar ve bayanlar!

Paramızın nasıl çarçur edildiğinin farkında mısınız?

 

İYİ BİR ARABADAN BEKLENTİLERİM
- Fazla hoplayıp zıplamayacak.

*

- Gaza basınca gitmekten ziyade frene basınca durmasını bilecek.

*

- Azıcık büyük olacak ama fazla da dikkat çekmeyecek.

*

- Yerden yukarıda olacak ama tank gibi de olmayacak.

*

- “Bir depo benzinle Ankara’ya gidip geldim” tarzı havalı cümleler kurmaya elverişli olacak.

*

- Oyuncaklı tarafları olacak.

*

- Göstergeleri falan şöyle uzay üssü gibi olacak.

*

- Eskidikçe kıymetlenecek.

 

ÇOCUK O ÇOCUK
Çocukları...

- Ölümden...

- Öldürmekten...

- Savaştan...

- Silahtan...

- Kandan...

- Gözyaşından...

- Hamasetten...

Uzak tutsak diyorum.

 

MEDİPOL’DE BİR HAFTA
Bağcılar’da bizim Hürriyet ve Kanal D binasının hemen karşısında bir hastane var.

Adı: Medipol

*

Geçenlerde rahatsızlanınca kendimi bu hastaneye attım.

*

- Bilmiyordum: Tam teşekküllü bir üniversite hastanesiymiş.

*

- Bilmiyordum: Karşıdan ve uzaktan göründüğünden çok daha devasaymış.

*

- Bilmiyordum: Hastanedeki doktorların büyük bölümü aynı zamanda hocaymış.

*

- Bilmiyordum: “Hasta odaklı üniversite hastanesi” olgusunu yerleştirmeye çalışıyorlarmış.

*

- Bilmiyordum: Başhekimi ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığım varmış.

*

- Bilmiyordum: Sahiplerinin ve yöneticilerinin tıpta Türkiye’yi öncü ülke yapmak gibi bir hedefleri varmış.

*

Kısacası...

Bir haftalık Medipol deneyimimin ardından:

Hem şifaya kavuştum, hem komşuyu tanıdım, hem de çok şey öğrendim.

 

Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuz

JUSTIN BEY’İN BİR MEDYA MAYMUNU HALİNE GELMESİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortaya ilk çıktığı günlerde...

- Gençliğiyle...

- Cool’luğuyla...

- Yakışıklılığıyla...

- Tevazusuyla...

Falan bayağı bir ilgi odağı haline gelmişti.

*

Fakat bütün dünya, Justin Bey’in gitgide daha fazla medya maymunu haline geldiğini fark edip kendisinden hızla uzaklaşmaya başladı.

*

- Abartılı renkli çorapları...

- Kendi pr’ı için yapmadık şey bırakmaması...

- Kameralarla birlikte çıktığı sabah koşuları...

- Çılgınca dans etmesi...

Derken...

En son çıktığı Hindistan gezisinden ailecek verdiği pozlar...

*

“Çatık kaş / asık surat” ile “maymunluk” arasında bir yer yok mu birader?

 

SELDA BAĞCAN’A YAKIŞIYOR
“Bırak, başkası övsün” anlayışının bir numaralı savunucusuyum.

Bu yüzden...

Kendini övenleri acayip antipatik bulurum.

*

Bunun bir tek istisnası oldu:

BBC’ye verdiği demeçte kendisini, sesini göklere çıkaran Selda Bağcan...

*

Nedense hiç antipatik bulmadım Selda Bağcan’ın kendini övmesini.

 

POLEMİĞE GİRİLMEYECEK ÜNLÜLER
- Bülent Ersoy.

*

- Demet Akalın.

*

- Yeşim Salkım.

*

- Deniz Akkaya.

 

Salih Müslim’i 4 milyon lira ödülle arıyormuşuzTUHAF BİR ÜLKE
Kerimcan Durmaz’ın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

Doğum gününü...

Büyük bir şevkle kutladığı...

Bir ülkede yaşıyoruz.

*

Vallahi seviyorum ben bu ülkeyi, billahi seviyorum.

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