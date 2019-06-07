Pontus montus şeker meker dolar molar

Önceden “Ama ben tam olarak öyle demedim ki!” falan diyerek geçiştirebilecekleri türden imalarla işi götürüyorlardı.
Ama bugünlerde yekten “Pontus” demeye başladılar.
Ne kadar gereksiz, ne kadar saçma bir tartışma yürüttüklerinin bile idrakinde değiller!
*
Hepsini geçtim ayıp ettiklerini bile bilemiyorlar.
Hatta ve hatta bu tür ithamlar söz konusu olduğunda itham edilenin değil itham edenin küçüleceğinin de farkında değiller.
*
Ne diyelim?
Allah biraz akıl fikir, biraz da edep adap ihsan eylesin.
ŞEKER MEKER
Koca Diyanet İşleri Başkanımız, bütün işi gücü bırakmış, “Ramazan Bayramı’na ‘şeker bayramı’ denmesin” diye çırpınıp duruyor.
*
Sayın Hocam!
Sayın Diyanet İşleri Başkanım!
Keşke tek sorunumuz, tek yanlışımız, tek günahımız bu olsa!
*
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin hocam!
“Dini açıdan en önemli yüz sorunumuz” listesi yapılsa...
“Ramazan Bayramı’na ‘şeker bayramı’ denmesi” konusu böyle bir listede yer alabilir mi?
*
Hadi bir adım daha gideyim:
“Dini açıdan en önemli bin sorunumuz” listesi yapılsa...
Bu konu, bu listede yer alabilir mi?
DOLAR MOLAR
Arkadaşım, dostum Cüneyt Özdemir, sorunu gündeme taşıdı.
Dedi ki:
“Dolar düşüyor diye üzülenler var.”
*
Cüneyt, dolar düşüyor diye üzülenler için iki ihtimalden söz ediyor:
- BİR: Geri zekâlı olabilirler.
- İKİ: İhanet içinde olabilirler.
*
Bir ihtimal daha var Cüneyt!
*
Muhalif olacağım diye gözleri dönmüş olabilir.
EKREM İMAMOĞLU’NUN VIP’E ALINMAMASI
EKREM İmamoğlu ve ailesinin Ordu’da uçağa binerken VIP’i kullanmasına izin verilmemiş.
*
Bu konuda üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Bırak yasal olarak hakkının olmamasını... Yasal olarak hakkı olsa bile VIP’ten geçmemek yakışırdı Ekrem İmamoğlu’na...
*
- İKİ: Valilik açıklamasında İmamoğlu’nun “Bu vali tam bir it” dediği ileri sürülüyor. İmamoğlu’nun bu iddiayla hesaplaşması şart oğlu şarttır.
*
- ÜÇ: VIP’ten kimler geçmiyor ki? Keşke VIP kapısına kadar gelmiş İmamoğlu ve ailesine, “Hakkınız yok ama buyurun geçin” denseydi.
TÜRK HAVA YOLLARI’NA ÇEKİLEN PİS OPERASYON
SON günlerde Türk Hava Yolları’ndan maması kesilen bazı çakallar, sosyal medyada Türk Hava Yolları’na operasyon çekmeye başladılar.
*
Mesela...
“Eşine kırmızı halı serdirtti” diye alenen yalan haber yapıp THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya saldırıyorlar.
*
Mesela...
“Kırk yerden ayrı maaş alıyor” diye bir iftira uydurup THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’e saldırıyorlar.
*
Mesela...
Geçmişte yapılmış, defalarca yalanlanmış ne kadar saldırı haberi varsa, hepsini yeniden tedavüle sokuyorlar.
*
Tabii siyasi cepheleşmenin keskin mi keskin olduğu böyle bir süreçte bu operasyon haberlerinin müşteri kitlesi de hazır.
Kimse yalan mı, doğru mu bakmaya tenezzül bile etmiyor.
*
İyi ama neden? Neden çakallar böyle bir operasyona başladılar?
Çünkü 28 Haziran’da Türk Hava Yolları’nın olağan genel kurulu var!
Bu çakallar da yönetimi değiştirip mamaya boğulmak istiyorlar.
BİNALİ BEY HER AN BUNLARA İSYAN EDEBİLİR
- Öyle çok abuk sabuk açıklamalar yapılıyor ki...
- Öyle gereksiz yerde gereksiz çıkışlara imza atılıyor ki...
- Öyle lüzumsuz mu lüzumsuz konular gündeme getiriliyor ki...
- Öyle çok karşı tarafı mağdur duruma düşürecek tavırlar alınıyor ki...
*
Sanıyorum en sonunda Binali Yıldırım...
- Ya bir susun kardeşim!
- Karışmayın benim seçimime!
- Rakibimle ben baş ederim!
- Siz bir çekilin yahu!
Falan diye haykırmak mecburiyetinde kalacak.
Pontus montus şeker meker dolar molar
PONTUS MONTUS
Önceden “Ama ben tam olarak öyle demedim ki!” falan diyerek geçiştirebilecekleri türden imalarla işi götürüyorlardı.
Ama bugünlerde yekten “Pontus” demeye başladılar.
Ne kadar gereksiz, ne kadar saçma bir tartışma yürüttüklerinin bile idrakinde değiller!
*
Hepsini geçtim ayıp ettiklerini bile bilemiyorlar.
Hatta ve hatta bu tür ithamlar söz konusu olduğunda itham edilenin değil itham edenin küçüleceğinin de farkında değiller.
*
Ne diyelim?
Allah biraz akıl fikir, biraz da edep adap ihsan eylesin.
ŞEKER MEKER
Koca Diyanet İşleri Başkanımız, bütün işi gücü bırakmış, “Ramazan Bayramı’na ‘şeker bayramı’ denmesin” diye çırpınıp duruyor.
*
Sayın Hocam!
Sayın Diyanet İşleri Başkanım!
Keşke tek sorunumuz, tek yanlışımız, tek günahımız bu olsa!
*
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin hocam!
“Dini açıdan en önemli yüz sorunumuz” listesi yapılsa...
“Ramazan Bayramı’na ‘şeker bayramı’ denmesi” konusu böyle bir listede yer alabilir mi?
*
Hadi bir adım daha gideyim:
“Dini açıdan en önemli bin sorunumuz” listesi yapılsa...
Bu konu, bu listede yer alabilir mi?
DOLAR MOLAR
Arkadaşım, dostum Cüneyt Özdemir, sorunu gündeme taşıdı.
Dedi ki:
“Dolar düşüyor diye üzülenler var.”
*
Cüneyt, dolar düşüyor diye üzülenler için iki ihtimalden söz ediyor:
- BİR: Geri zekâlı olabilirler.
- İKİ: İhanet içinde olabilirler.
*
Bir ihtimal daha var Cüneyt!
*
Muhalif olacağım diye gözleri dönmüş olabilir.
EKREM İMAMOĞLU’NUN VIP’E ALINMAMASI
EKREM İmamoğlu ve ailesinin Ordu’da uçağa binerken VIP’i kullanmasına izin verilmemiş.
*
Bu konuda üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Bırak yasal olarak hakkının olmamasını... Yasal olarak hakkı olsa bile VIP’ten geçmemek yakışırdı Ekrem İmamoğlu’na...
*
- İKİ: Valilik açıklamasında İmamoğlu’nun “Bu vali tam bir it” dediği ileri sürülüyor. İmamoğlu’nun bu iddiayla hesaplaşması şart oğlu şarttır.
*
- ÜÇ: VIP’ten kimler geçmiyor ki? Keşke VIP kapısına kadar gelmiş İmamoğlu ve ailesine, “Hakkınız yok ama buyurun geçin” denseydi.
TÜRK HAVA YOLLARI’NA ÇEKİLEN PİS OPERASYON
SON günlerde Türk Hava Yolları’ndan maması kesilen bazı çakallar, sosyal medyada Türk Hava Yolları’na operasyon çekmeye başladılar.
*
Mesela...
“Eşine kırmızı halı serdirtti” diye alenen yalan haber yapıp THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya saldırıyorlar.
*
Mesela...
“Kırk yerden ayrı maaş alıyor” diye bir iftira uydurup THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’e saldırıyorlar.
*
Mesela...
Geçmişte yapılmış, defalarca yalanlanmış ne kadar saldırı haberi varsa, hepsini yeniden tedavüle sokuyorlar.
*
Tabii siyasi cepheleşmenin keskin mi keskin olduğu böyle bir süreçte bu operasyon haberlerinin müşteri kitlesi de hazır.
Kimse yalan mı, doğru mu bakmaya tenezzül bile etmiyor.
*
İyi ama neden? Neden çakallar böyle bir operasyona başladılar?
Çünkü 28 Haziran’da Türk Hava Yolları’nın olağan genel kurulu var!
Bu çakallar da yönetimi değiştirip mamaya boğulmak istiyorlar.
BİNALİ BEY HER AN BUNLARA İSYAN EDEBİLİR
- Öyle çok abuk sabuk açıklamalar yapılıyor ki...
- Öyle gereksiz yerde gereksiz çıkışlara imza atılıyor ki...
- Öyle lüzumsuz mu lüzumsuz konular gündeme getiriliyor ki...
- Öyle çok karşı tarafı mağdur duruma düşürecek tavırlar alınıyor ki...
*
Sanıyorum en sonunda Binali Yıldırım...
- Ya bir susun kardeşim!
- Karışmayın benim seçimime!
- Rakibimle ben baş ederim!
- Siz bir çekilin yahu!
Falan diye haykırmak mecburiyetinde kalacak.