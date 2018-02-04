- Sanki imam-hatipte hitabet dersi almış gibiydi.
Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce
*
- Sanki bütün siyasi hayatını bu konuşmaya bağlamış gibiydi.
*
- Sanki öfkeyi bir hitabet sanatına dönüştürmüş gibiydi.
*
- Sanki Kemal Bey’e siyaset dersi verir gibiydi.
*
- Sanki CHP’yi yukarıdan aşağıya doğru silkeler gibiydi.
*
- Sanki sadece delege değil de seçmen oy verse kazanacak gibiydi.
*
- Sanki salonu avcunun içine almış gibiydi.
*
- Sanki “Erdoğan’la ben baş ederim” der gibiydi.
MUHARREM İNCE’NİN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ
OYLAMA delege arasında yapılınca...
Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor.
*
Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa...
Muharrem İnce’nin şansı artıyor.
*
Oylama seçmen arasında yapılsa...
Muharrem İnce kesin kazanıyor.
ÇOK BEĞENDİM BU SÖZÜ
MUHARREM İnce taraftarlarının bulduğu bir söz...
Şöyle:
“Kazananı değiştirmek için önce kaybedeni değiştirmek lazım”.
*
Muazzam bir söz!
Sanki Cenap Şahabettin, sanki Benjamin Franklin, sanki Bernard Shaw söylemiş gibi...
Pek beğendim.
YAHU DİYANET!
DİYANET fetva vermiş:
- Sol elle şeytan yermiş de...
- Sol elle yememek lazımmış da...
Falan filan...
*
Yahu kardeşim...
Bir kere de...
“Haram yemeyin de hangi elle yemek yerseniz yiyin” deyin yahu!
‘GEÇMİYOR GÜNLER’ ŞARKISI EŞLİĞİNDE OKUYALIM LÜTFEN
- Ahmet Şık... 401 gündür hapiste.
*
- Akın Atalay... 462 gündür hapiste...
*
- Murat Sabuncu... 462 gündür hapiste...
AK PARTİ DUASI
ALLAH CHP’nin başından Kemal Kılıçdaroğlu’nu eksik etmesin.
HACAMATÇILAR DEYİP DE GEÇME
TÜRK Tabipleri Birliği’nin karşısına...
Hacamatçılar Federasyonu çıkmış.
*
Afişleri de şu:
“Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle”.
*
Sosyal medyada bu afişle kafa bulan bulana...
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Türkiye’de seçimin sonucunu...
Tabipler değil, hacamatçılar belirler.
BİZİ ARTIK HİÇBİR ŞEY
- Şoke etmiyor.
*
- Telaşlandırmıyor.
*
- Sarsmıyor.
*
- Şaşırtmıyor.
*
- Garipsetmiyor.
*
- Yadırgatmıyor.
DİYE BİR ŞEY VAR
- Woody Allen’dan azıcık bıkmak diye bir şey var.
*
- “Haber Dairesi Başkanı” iticiliği diye bir şey var.
*
- “Yozgat Sürmelisi hüznü” diye bir şey var.
*
- Bir türlü atılamayan imam-hatip mahcubiyeti diye bir şey var.
İKİ CANLI MÜZİK MEKÂNI
- PEOPLE: İkinci Cihan Harbi döneminde Almanya’da ortaya çıkan eğlence mekânlarına benziyor. Özellikle cumartesi akşamları sahne alan Selen Servi’yi hararetle tavsiye ederim. Enerjisiyle, tarzıyla, çeşitliliğiyle, sahne hâkimiyetiyle ortalığı kasıp kavuruyor.
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- ZANZİBAR: Samimiyetle mesafenin iç içe geçtiği bir mekân... Ses sistemi olağanüstü... Özellikle cuma akşamları sahne alan Soner Olgun’u hararetle tavsiye ederim... Kendine özgü tarzıyla, repertuvarının muhteşemliğiyle, mizah duygusuyla ortalığı kasıp kavuruyor.