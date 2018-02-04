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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce

4 Şubat 2018

- Sanki imam-hatipte hitabet dersi almış gibiydi.

Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce

*

- Sanki bütün siyasi hayatını bu konuşmaya bağlamış gibiydi.

*

- Sanki öfkeyi bir hitabet sanatına dönüştürmüş gibiydi.

*

- Sanki Kemal Bey’e siyaset dersi verir gibiydi.

*

- Sanki CHP’yi yukarıdan aşağıya doğru silkeler gibiydi.

*

- Sanki sadece delege değil de seçmen oy verse kazanacak gibiydi.

*

- Sanki salonu avcunun içine almış gibiydi.

*

- Sanki “Erdoğan’la ben baş ederim” der gibiydi.

 

MUHARREM İNCE’NİN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ
OYLAMA delege arasında yapılınca...

Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor.

*

Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa...

Muharrem İnce’nin şansı artıyor.

*

Oylama seçmen arasında yapılsa...

Muharrem İnce kesin kazanıyor.

 

ÇOK BEĞENDİM BU SÖZÜ
MUHARREM İnce taraftarlarının bulduğu bir söz...

Şöyle:

“Kazananı değiştirmek için önce kaybedeni değiştirmek lazım”.

*

Muazzam bir söz!

Sanki Cenap Şahabettin, sanki Benjamin Franklin, sanki Bernard Shaw söylemiş gibi...

Pek beğendim.

 

YAHU DİYANET!
DİYANET fetva vermiş:

- Sol elle şeytan yermiş de...

- Sol elle yememek lazımmış da...

Falan filan...

*

Yahu kardeşim...

Bir kere de...

“Haram yemeyin de hangi elle yemek yerseniz yiyin” deyin yahu!

 

‘GEÇMİYOR GÜNLER’ ŞARKISI EŞLİĞİNDE OKUYALIM LÜTFEN
- Ahmet Şık... 401 gündür hapiste.

*

- Akın Atalay... 462 gündür hapiste...

*

- Murat Sabuncu... 462 gündür hapiste...

 

AK PARTİ DUASI
ALLAH CHP’nin başından Kemal Kılıçdaroğlu’nu eksik etmesin.

 

Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce

HACAMATÇILAR DEYİP DE GEÇME
TÜRK Tabipleri Birliği’nin karşısına...

Hacamatçılar Federasyonu çıkmış.

*

Afişleri de şu:

“Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle”.

*

Sosyal medyada bu afişle kafa bulan bulana...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Türkiye’de seçimin sonucunu...

Tabipler değil, hacamatçılar belirler.

 

BİZİ ARTIK HİÇBİR ŞEY
- Şoke etmiyor.

*

- Telaşlandırmıyor.

*

- Sarsmıyor.

*

- Şaşırtmıyor.

*

- Garipsetmiyor.

*

- Yadırgatmıyor.

 

DİYE BİR ŞEY VAR
- Woody Allen’dan azıcık bıkmak diye bir şey var.

*

- “Haber Dairesi Başkanı” iticiliği diye bir şey var.

*

- “Yozgat Sürmelisi hüznü” diye bir şey var.

*

- Bir türlü atılamayan imam-hatip mahcubiyeti diye bir şey var.

 

İKİ CANLI MÜZİK MEKÂNI
- PEOPLE: İkinci Cihan Harbi döneminde Almanya’da ortaya çıkan eğlence mekânlarına benziyor. Özellikle cumartesi akşamları sahne alan Selen Servi’yi hararetle tavsiye ederim. Enerjisiyle, tarzıyla, çeşitliliğiyle, sahne hâkimiyetiyle ortalığı kasıp kavuruyor.

*

- ZANZİBAR: Samimiyetle mesafenin iç içe geçtiği bir mekân... Ses sistemi olağanüstü... Özellikle cuma akşamları sahne alan Soner Olgun’u hararetle tavsiye ederim... Kendine özgü tarzıyla, repertuvarının muhteşemliğiyle, mizah duygusuyla ortalığı kasıp kavuruyor.

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