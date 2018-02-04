Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce

*

- Sanki bütün siyasi hayatını bu konuşmaya bağlamış gibiydi.

*

- Sanki öfkeyi bir hitabet sanatına dönüştürmüş gibiydi.

*

- Sanki Kemal Bey’e siyaset dersi verir gibiydi.

*

- Sanki CHP’yi yukarıdan aşağıya doğru silkeler gibiydi.

*

- Sanki sadece delege değil de seçmen oy verse kazanacak gibiydi.

*

- Sanki salonu avcunun içine almış gibiydi.

*

- Sanki “Erdoğan’la ben baş ederim” der gibiydi.

MUHARREM İNCE’NİN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ

OYLAMA delege arasında yapılınca...

Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor.

*

Oylama CHP üyeleri arasında yapılsa...

Muharrem İnce’nin şansı artıyor.

*

Oylama seçmen arasında yapılsa...

Muharrem İnce kesin kazanıyor.

ÇOK BEĞENDİM BU SÖZÜ

MUHARREM İnce taraftarlarının bulduğu bir söz...

Şöyle:

“Kazananı değiştirmek için önce kaybedeni değiştirmek lazım”.

*

Muazzam bir söz!

Sanki Cenap Şahabettin, sanki Benjamin Franklin, sanki Bernard Shaw söylemiş gibi...

Pek beğendim.

YAHU DİYANET!

DİYANET fetva vermiş:

- Sol elle şeytan yermiş de...

- Sol elle yememek lazımmış da...

Falan filan...

*

Yahu kardeşim...

Bir kere de...

“Haram yemeyin de hangi elle yemek yerseniz yiyin” deyin yahu!

‘GEÇMİYOR GÜNLER’ ŞARKISI EŞLİĞİNDE OKUYALIM LÜTFEN

- Ahmet Şık... 401 gündür hapiste.

*

- Akın Atalay... 462 gündür hapiste...

*

- Murat Sabuncu... 462 gündür hapiste...

AK PARTİ DUASI

ALLAH CHP’nin başından Kemal Kılıçdaroğlu’nu eksik etmesin.

HACAMATÇILAR DEYİP DE GEÇME

TÜRK Tabipleri Birliği’nin karşısına...

Hacamatçılar Federasyonu çıkmış.

*

Afişleri de şu:

“Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle”.

*

Sosyal medyada bu afişle kafa bulan bulana...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Türkiye’de seçimin sonucunu...

Tabipler değil, hacamatçılar belirler.

BİZİ ARTIK HİÇBİR ŞEY

- Şoke etmiyor.

*

- Telaşlandırmıyor.

*

- Sarsmıyor.

*

- Şaşırtmıyor.

*

- Garipsetmiyor.

*

- Yadırgatmıyor.

DİYE BİR ŞEY VAR

- Woody Allen’dan azıcık bıkmak diye bir şey var.

*

- “Haber Dairesi Başkanı” iticiliği diye bir şey var.

*

- “Yozgat Sürmelisi hüznü” diye bir şey var.

*

- Bir türlü atılamayan imam-hatip mahcubiyeti diye bir şey var.

İKİ CANLI MÜZİK MEKÂNI

- PEOPLE: İkinci Cihan Harbi döneminde Almanya’da ortaya çıkan eğlence mekânlarına benziyor. Özellikle cumartesi akşamları sahne alan Selen Servi’yi hararetle tavsiye ederim. Enerjisiyle, tarzıyla, çeşitliliğiyle, sahne hâkimiyetiyle ortalığı kasıp kavuruyor.

*

- ZANZİBAR: Samimiyetle mesafenin iç içe geçtiği bir mekân... Ses sistemi olağanüstü... Özellikle cuma akşamları sahne alan Soner Olgun’u hararetle tavsiye ederim... Kendine özgü tarzıyla, repertuvarının muhteşemliğiyle, mizah duygusuyla ortalığı kasıp kavuruyor.