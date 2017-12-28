Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!

SON KHK ile ilgili fikrini söyledi diye...

AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor.

- “İşine baksın” demeler...

- “Başka hesap içinde” demeler...

- “Kim olursa olsun” demeler.

Falan...

*

İyi de ne demiş Abdullah Gül?





Dediği şu:

- Arkadaşlar!

- Bu son KHK’nın yazımında hukuk diliyle bağdaşmayan bir muğlaklık var.

- Bu muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı verici.

- İleride hepimizi üzecek gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirilse iyi olur.

*

Ne var bunda kardeşim?

Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış.

- Nedir bu tahammülsüzlük?

- Nedir bu nezaketsizlik?

- Nedir bu orantısız tepki?

*

Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda...

“Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek...

KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış.

*

“Kim ne derse desin” demek yerine... “Abdullah Gül başka hesap içinde” demek yerine... “Bırak Abdullah Gül’ü, kim olursa olsun” demek yerine...

- Sayın Gül gibi önemli mevkilerde bulunmuş bir siyasetçinin uyarılarını dikkate almamak olmaz.

- Kendisiyle en kısa zamanda bir istişare yapacağız. Kaygılarını dinleyeceğiz. Tecrübesinden faydalanacağız.

- Biz de bakış açımızı kendilerine anlatacağız.

Falan diye...

Nezaket dolu bir açıklama yapmak çok mu zor?

Ne yani?

Koca AK Parti...

Nezaketi, vefayı, lisan-ı münasibi, saygıyı, anlayışı, kadirbilirliği, tevazuu, istişareyi, dostane eleştiriden yararlanmayı falan...

Hepten gündeminden çıkardı mı?

SEREN İLE HANDE SAVAŞINDA TARAFLAR ARASINDAKİ FARKLAR





- SEREN hayli sert ve nizami vururken... Hande bel altı/bel üstü dinlememekte.

*

- Seren krizleri daha çok konuşarak yönetirken... Hande tek fotoğrafla yönetmekte.

*

- Seren’de çirkinleşme temayülü belli bir noktadayken... Hande’deki çirkinleşme temayülünün gidebileceği yer belirsiz.

*

- Seren Melih Gökçek gibi savaşırken... Hande Burhan Kuzu gibi savaşmakta.

*

- Seren “avukatlarım ilgileniyor” tarzı klişelere yaslanırken... Hande biraz “cool” takılıyormuş gibi yapmayı tercih etmekte.

*

- Seren yapıbozumcu bir eda takınırken... Hande egzistansiyalist bir havada.

*

- Seren mağduru oynarken... Hande algıya oynamada.

*

- Seren düzenli ordu savaşını tercih ederken... Hande sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi davranmakta.

MAHZUNİ YAŞASAYDI

DEMET Akalın’ın, Mustafa Ceceli’nin türkülerini seslendirmiş olmasından gayet memnun olurdu.

*

Nereden mi çıkarıyorum bu sonucu?

*

“Domdom Kurşunu” türküsünü kendi elleriyle İbrahim Tatlıses’e vermedi mi?

BURHAN HOCA BİLE

O Burhan Hoca ki...

Profesördür... Talebeler yetiştirmiştir... Hukukta uzmandır... Yasalar kaleme almıştır... Anayasa yazımına katılmıştır.

*

Yahu çıkardığınız kararnameyi Burhan Hoca bile yanlış anlıyorsa...

Kim doğru anlayacak?

SAVCI MEHMET DEMİR’İ SÜRDÜLER

17/25 Aralık’ta FETÖ’nün yargı darbesine en büyük direnişi gösteren Bakırköy Başsavcı Yardımcısı Mehmet Demir’i...

Eften püften bir gerekçeyle...

Kartal Adliyesi’ne düz savcı olarak sürdüler.

*

Bu sürgün, FETÖ ile mücadele azmine atılmış bir tokattan başka bir şey değildir.

PİLİÇ RESİMLİ KRAVAT

BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, bizim Kanal D Haber’in Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’a yılbaşı hediyesi diye bir kravat göndermiş.

Kravatın üzerinde...

Soyulmuş, pişmeye hazır piliç resimleri var.

Süleyman kravatı bana iteledi.

Ben de iteleyecek birini aramaktayım.

TEŞEKKÜRLER METİN HARA





SEVGİLİ Metin Hara...

Her ne kadar Adriana sana “sepet havası” çalmış olsa da...

Üzülme!

Sen Türk gençleri için çok büyük bir umut kaynağı oldun.

*

Sevgili Metin Hara...

Bütün Türk gençleri sana bakıp...

“Yahu bu herif Adriana Lima ile birlikte olabildiyse... Biz de kim bilir kimlerle birlikte olabiliriz” duygusuyla dopdolu hale geldi.

Gençlerimize aşıladığın bu muazzam özgüven için...

Çok teşekkürler Metin Hara!