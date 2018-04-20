Müslüman hilekâr olmaz seçim de harp değildir!

*

“Seçimin öne çekilmesi isabetli oldu. Harp hiledir. Allah hayırlı etsin.”

*

Bir dakika Yavuz Beyefendi bir dakika!

*

Türkiye seçime gidiyor, harbe değil.

Bu ülkenin evlatları, bu ülkeyi yönetecek kişi ve kişileri seçecek.

Kimi ona oy verecek, kime buna oy verecek.

Olan biten bundan ibaret.

*

Seçime gitmeyi, harbe gitmek olarak görürseniz...

Harpte hile yapılabildiği gibi seçimde de hile yapılabileceğini söylemiş olursunuz.

*

Harpte hile yapılır, yapılabilir.

Harpte hile yapana...

Hiç kimse ‘sahtekâr, üçkâğıtçı, dalavereci, desiseci’ demez, diyemez.

Çünkü harbin mantığı içinde bu vardır.

Ama seçimde hile yapana...

Bal gibi ‘sahtekâr, üçkâğıtçı, dalavereci, desiseci’ denir.

Çünkü seçimin mantığında hile yoktur, baştan sona dürüstlük vardır.

*

Yapma böyle Yavuz Beyefendi yapma böyle!

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Seçim harp değildir.

Müslüman da ‘sahtekâr, üçkâğıtçı, dalavereci, desiseci’ olamaz.

*

Titre ve kendine gel Yavuz Beyefendi titre ve kendine gel!

AH CHP VAH CHP

CHP tabanında bir anket yapmış CHP.

“Adayımız kim olmalı” diye sorulmuş.

Cevap “Kemal Kılıçdaroğlu” çıkmış.

Sanki sandıkta sadece ve sadece CHP’liler oy kullanacakmış gibi, “adayımız kim olmalı” sorusunu sadece kendi tabanına soran bir CHP.

Var ya...

CHP bu haliyle var olduğu müddetçe...

Tayyip Erdoğan’a havada, karada ve denizde mağlubiyet yok.

Olmaz ya...

Diyelim ki oldu ve Erdoğan seçimi kaybetti.

İşte bu bile CHP’ye rağmen gerçekleşmiş olur.

YANLIŞ MI HATIRLIYORUM, KEMAL BEY ‘ERKEN SEÇİM’ DİYE HAYKIRMIYOR MUYDU?

BEN mi yanlış hatırlıyorum?

Kemal Kılıçdaroğlu, çok kısa bir süre önce yaptığı salı konuşmalarında...

“Hemen erken seçim... Erken yerel seçim... Erken Cumhurbaşkanlığı seçimi... Erken milletvekilliği seçimi...” diye haykırmamış mıydı?

Ne yani?

Bu haykırışlar sırasında...

“Nasıl olsa iktidar bu talebimi karşılamaz” diye mi düşünüyordu da...

Bu denli hazırlıksız yakalandı acaba?

Demek ki iktidar cephesi, Kemal Bey’in erken seçim istediği sırada...

“Tamam kardeşim, hadi seçime gidiyoruz” deseydi.

Kemal Bey, “yahu ben şaka yapmıştım” diyecekti.

İYİ PARTİ’YE ENGEL OLUNURSA

BÖYLE bir engellemeden...

Er ya da geç...

İYİ Parti kârlı çıkar.

Bakınız:

Erdoğan’ın engellenmesinden...

Er ya da geç...

Erdoğan’ın kârlı çıkması.

TÖVBE EDERSE FETULLAH AFFEDİLİRMİŞ





Prof. Yusuf Ziya Kavakçı, Akit gazetesinde şunları yazmış:

- Fetullah Gülen özür dileyip tövbe etsin.

- Türkiye’ye gelsin.

- Müslüman âlimler yetiştirsin.

*

Şu işe bakın yahu!

Fetullah’ın izinin izinden geçenler bile işlerinden atılıp hapislere tıkılacak...

Ama Fetullah tövbe edip kurtulacak.

Kurtulduğu yetmiyormuş gibi...

Faaliyetlerine de devam edecek.

*

Bunu Prof. Yusuf Ziya Kavakçı gibi AK Parti mahallesinin ‘ağabey’ bildiği biri değil de...

Başka biri yazsaydı...

Şimdiye çoktan ‘terör örgütünü övme’ suçundan açılan davaların konusu olurdu.

BAHSE GİREN BİR SIRRI





DEMİRTAŞ hapiste, Baydemir’in milletvekilliği düşürülüyor.

Peki ne yapıyor Sırrı Süreyya?

Ne yapacak?

Erken seçimin tarihi üzerinden CHP milletvekilleriyle takım elbisesine bahislere giriyor.

*

Hep böyle Sırrı gibi gamsız, tasasız, kasavetsiz ve rahat bir tip olmak istemişimdir.

DOLAR ÇIKINCA, DOLAR DÜŞÜNCE

DOLAR ÇIKINCA:

Dış güçler hükümetimize operasyon çekiyor, küresel finans çeteleri üzerimize geliyor, kur üzerinde oyunlar oynanıyor falan...

*

DOLAR DÜŞÜNCE:

Finans çevreleri seçim sonuçlarını satın aldı, piyasalar bakın da nasıl rahatladı, küresel piyasalar AK Parti’nin zaferini müjdeliyor.

ŞU 5 ŞEYDEN UZAK DURMALI MUHALEFET

- BİR: Mızmızlanmaktan...

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- İKİ: Karamsarlık pompalamaktan...

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- ÜÇ: Seviniyormuş gibi yapıp üzülmekten...

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- DÖRT: Hazırlıksızlık algısı yaymaktan...

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- BEŞ: Baştan kaybetmiş edası takınmaktan...