Muharrem İnce ile Meral Akşener arasındaki 7 fark

1- Muharrem İnce geç başlayıp çabuk yol aldı gibi. Meral Akşener erken başlayıp azıcık geri kaldı gibi...

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2- Muharrem İnce ikinci tur için Kürt kartına oynuyor. Meral Akşener ikinci tur için muhafazakâr kartına oynuyor.

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3- Muharrem İnce televizyonlarda çok az da olsa yer bulabiliyor. Meral Akşener o kadarını da bulamıyor.

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4- Muharrem İnce vücut diliyle “yemişim sağ-sol olayını abi” diyor. Meral Akşener vücut diliyle “Ülkemizde yüzde 70 hâlâ sağcı ama” diyor.

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5- Muharrem İnce en tepede muhatap alınıyor. Meral Akşener en tepede muhatap alınmıyor.

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6 Muharrem İnce çocukluk anılarını anlatırken ağlamaya başladı... Meral Akşener henüz gözyaşlarına gelemedi.

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7- Muharrem İnce’nin sembolü: Çakı... Meral Akşener’in sembolü: Terlik.

İKİNCİ TURA KİM KALSIN

İKİNCİ tur olur mu, olmaz mı bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

“İkinci tura Meral Akşener kalmalı” ya da “İkinci tura Muharrem İnce kalmalı” falan diye siyasi mühendislik yapılmasının kimseye bir faydası yok.

Bırakın buna sandıkta halk karar versin!

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Kısacası...

Akışına bırakılmayan, doğallığını kaybeden bir şeyin kimseye faydası dokunmaz.

BAHÇELİ’NİN GENEL AF ÇAĞRISINA ERDOĞAN NE DER?





CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın bu konudaki görüşü çok net...

Ne zaman bu konu açılsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep şöyle demiştir:

“Devletin bireysel suçları, yani bir kişinin bir kişi öldürmesine karşı affetme yetkisi yoktur. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Öbürünün affetme yetkisi mağdurundur, mazlumundur”.

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Sonuç?

Sonuç şu:

Eğer devlet, Çiftlik Bank’ın Tosun’unu affetmeye kalkarsa...

Devlete söylenecek tek şey var:

“Bu iş, senin işin değil. Senin böyle bir yetkin yok. Tosun’u affedecekse Çiftlik Bank mağdurları affeder”.

KADER KURBANI DEĞİL SUÇLU O SUÇLU

ÇALAN, çırpan, dolandıran, yaralayan, yakan, yıkan, adam vuran, adam öldüren, komşusuna saldıran, uyuşturucu ticareti yapan, gasp eden...

Kaderine boyun eğmemiştir, suç işlemiştir suç!

Lütfen, kadere iftira atmayalım!

Kader, hiç kimseyi suçlu yapmaz, suça teşvik etmez.

Herkes kendi yapıp ettiklerinin ceremesini çeker.

DEJAVU

- Gitti Rahşan Affı...

*

- Geldi Devlet Affı...

KARATAY TÜKENMEZ

“KURTLU elma yiyin” dedi. Gündem oldu. “Kolesterol zararlı değil” dedi. Popüler oldu. “Fıstık ye fıstık gibi ol” dedi. Manşet oldu. “Leblebi çekirdek gibi zeytin yiyin” dedi. Konuşuldu. “Ekmekten uzak durun” dedi. Fırıncıları bile isyan ettirdi. “Deli danalar gibi koşmanın faydası yok” dedi. Olay oldu.

Tam artık söyleyecek pek bir sözü kalmamıştır falan diyordum ki... Hop! Bu sefer “et alamıyorsanız kemik alın” dedi ve yine gündem!

Son kararım şudur: Canan Karatay tükenmez!

UZAKTAN ADAM ADAMLIKTAN UZAK





ALLAH razı olsun Hadise bacımızdan.

Sayesinde...

“Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın” gibi...

Şahane bir deyiş öğrendik.

*

Bu o kadar şahane bir deyiş ki...

“Bir lafa bakarım...” diye başlayan deyiş var ya...

İşte onu bin kere döver.

YAVUZ BİNGÖL KONUŞUNCA

AK Partililer AK Parti’ye daha çok sarılıyorlar mı bilmiyorum ama AK Partili olmayanların AK Parti’den daha çok uzaklaştıklarından eminim.

MAYIS ORTASINDA ÇOK GÜZEL OLAN ŞEYLER

- Maçka Parkı’nda sabah yürüyüşü...

*

- Günde 20 bin adımı zorlamak.

*

- Yaz meyvelerinden büyük bir tabak yapıp seyre dalmak.

*

- Arabayla sık molalı uzun yolculuğa

çıkmak.

*

- Bele mont bağlamak.

*

- Çok kısa bir Roma seyahati...

*

- Akşamüstü çay bahçesinde uzaklara dalmak...