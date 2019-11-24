Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Muharrem İnce bombaladı: Bu kumpas CHP Genel Merkezi’nde kurulmuştur
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Muharrem İnce bombaladı: Bu kumpas CHP Genel Merkezi’nde kurulmuştur

24 Kasım 2019

Tartışmaların ardından Muharrem İnce’yle konuştum. Acayip dolmuştu. Öfkeliydi. Öfkesinin hedefi ise CHP Genel Merkezi’ydi... Araya girip sorular sormama bile fırsat vermeden soluksuz konuştu. Söylediklerini hiç araya girmeden aktarıyorum.

AİLEYİ TOPLARIM

Haksızlığa uğradığımın farkındayım. Benim bu tür durumlarda uyguladığım bir yöntemim var. Böyle zamanlarda ailemi, yeğenlerimi, kuzenlerimi, yakın akrabalarımı toplarım. Onlarla havadan sudan konuşurum. Bu kez de aynısını yaptım. Siyasete hiç girmeden sohbet ettim onlarla.

*

KUMPASI PARTİM KURDU

Muharrem İnce bombaladı: Bu kumpas CHP Genel Merkezi’nde kurulmuştur

Bu düpedüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde tasarlanmış bir oyundur, bir tezgâhtır. Bu tezgâhın figüranlığını yapmak da 80 yaşında torununu düşünmek yerine günlük çıkarını düşünen bir gazeteciye kalmıştır.

*

PARA PULCU BİR ÇETE

CHP’ye çöreklenmiş bir yapı var. Para pul işlerine karışan bir çete... Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var. Bu çeteyi CHP Genel Merkezi’nden def etmemiz lazım. Def edeceğiz.

*

RAHMİ TURAN ARADAN ÇIKSIN

Artık muhatabımız Rahmi Turan değildir. Çünkü Genel Başkan’ın “Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur” açıklaması var ortada... Söz konusu kişi ben değilim. Bu kesin! O zaman bu kişi kim? Bu soru hâlâ cevap bekliyor. Bu sorunun cevap bulması ve o kişinin partiden atılması lazım. CHP Genel Başkanı dedikodunun parçası olmaz, olamaz, olmamalı. Bu bizi üzer. Parti yara alıyor.

*

YALANLAMAK BİLE ZÜL

Şu saatten sonra ben artık yalanlama faslını bıraktım. “Saray’a giden CHP’li ben değilim” demek bile benim için züldür artık. Bu aşağılık iftirayı yalanlamaya bile tenezzül etmek istemiyorum.

*

BU İLK KUMPAS DEĞİL

Bu bana yönelik ilk kumpas değil. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi başladı bu kumpas... O geceyle ilgili dedikoduları, yalanları, iftiraları kimler devreye soktuysa bugünkü kumpasın arkasında da onlar var. 24 Haziran’da beni faka bastıranların hepsi CHP’lidir. AKP’liler yoktu o işin arkasında.

*

BENİ ASIL YARALAYAN

Beni en çok yaralayan konu şudur: Sayın Genel Başkan, “Ben Cumhuriyet Halk Partililere kefilim, Cumhuriyet Halk Partisi’ne genel başkan olmayı düşünen bir CHP’li, saray kapısında icazet aramaz” dememiştir, diyememiştir.

*

ÇIK, AÇIKLA!

Beni asıl üzen bir gazetecinin iftirası değildir. Beni asıl üzen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın CHP’lilere kefil olmamasıdır, olamamasıdır. Tam tersine “Biliyorum, doğrudur, şaşırmadım” demiştir. Neyi biliyorsun? Çık, açıkla!

*

GÖRÜŞÜRÜZ, BAKARIZ DEDİ

Partim yara aldığı için ciğerim yanıyor. Genel Başkan’ı aradım. Birlikte fotoğraf verelim dedim. Bu belayı birlikte def edelim dedim. Parti yara alıyor, daha da yara alacak dedim. Görüşürüz, bakarız falan dedi. Kabul etmedi.

*

BENİ ASIL YARALAYAN

CHP Genel Başkanı, başaramayabilir. Ama CHP Genel Başkanı, partililerine güvenmek durumundadır. Genel Başkan, partililerine güvenmek yerine iftiralara, yalanlara “Doğrudur” demiştir. Beni asıl yaralayan işte budur. Ciğerim işte asıl o zaman yanar.

*

NİYE YAPIYOR BU KUMPASI?

Genel Başkan süreci yönetemiyor. Parti zarar görüyor. Diyorlar ki: “Kemal Kılıçdaroğlu zaten en güçlü olduğu dönemde. Niye böyle şeylere tevessül etsin ki?” Unutmayın: Siyasette güçlülük, göreceli bir kavramdır. Hatırlayalım: Yarıştığımız kurultayda kendisi bin imza toplamıştır, buna karşılık 700 oy alabilmiştir.

*

PARTİMİ BIRAKMAM

Bu yıl benim siyasette 40. yılım. Ben bu yola ömrünü adamış birisiyim. Her şeye rağmen ısrarla partimi korumak istiyorum. Partimi asla bırakmam.

*

GENEL MERKEZ’DE CHP’Lİ YOK

Bugün CHP Genel Merkezi’nde en az gözüken kişiler CHP’lilerdir. Atatürk’ü sevmeyenler Genel Merkez’dedir... “CHP kapatılsın” diyenler Genel Merkez’dedir. CHP’nin karşısında miting yapanlar Genel Merkez’dedir. Hepsi CHP’de yönetici konumundadır.

*

SIĞINAĞIM: BURSA NUTKU

Yılmıyorum. Beni yıldıramazlar. Atatürk’ün Bursa Nutku var. Ben gücümü oradan alıyorum. Atatürk, orada “Herkes satılık olabilir ama sen satmayacaksın” diyor öz itibarıyla... Yılmıyorsam, işte bu yüzden yılmıyorum.

‘KÜLLİYE’YE GİDEN CHP’Lİ’ OLAYINI İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM

- Politik komedi alanında bayağı iyi bir film çıkar bu işten.

*

- Kaynağın kaynağının kaynağına doğru gidiyor bu iş.

*

- “Türk siyaset tarihinin en saçma olayları” listesi yapılsa... Bu olay, açık ara birinci olur.

*

- Konuyla ilgili gelişmeleri izlerken beni bir gülme alıyor. Gülüyorum. Sonra aniden gülmeyi kesiyorum. Sonra tekrar gülüyorum. Falan.

*

- “CHP’li CHP’linin kurdudur” diye bir özdeyiş var mıydı acaba?

*

- Rahmi Turan “Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten” deyip yazarlıktan çekilse mi acaba? Gerçi pek izzet ve ikbal ile olmayacak ama neyse...

*

- Olay geliştikçe CHP’de 15 dakikalık şöhreti yaşamayan kalmayacak galiba... Kulakların çınlasın Andy Warhol!

*

- Bir de diyorlar ki “Tayyip Erdoğan niye her girdiği seçimi kazanıyor” falan...

*

- Annem bu tür durumlarda “Yine eline yüzüne bulaştırdın oğlum” derdi bana.

*

- Bu akşam hepimiz “Inception” filmini izlesek mi? Günün anlam ve önemine binaen!

 

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
40 yaş sonrası geç, kalbine iyi bak gençMehmet ÖZ40 yaş sonrası geç, kalbine iyi bak genç!24.11.2019
Erdal Erzincan’ı dinlemekDoğan HIZLANErdal Erzincan’ı dinlemek24.11.2019
Bir hayat rehberiniz olsunDeniz SİPAHİBir hayat rehberiniz olsun24.11.2019
Zenginlere değil ancak kendinden daha bilgili insanlara saygı gösteren öğretmenİlber OrtaylıZenginlere değil ancak kendinden daha bilgili insanlara saygı gösteren öğretmen24.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.