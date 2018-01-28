Mert Fırat’ın 2013’te söylediklerine dair

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Bütün bir röportaj boyunca yaptıkları aşağı yukarı şöyle bir şey:

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- Abdullah Öcalan’a övgüler...

- Kürt sorununun çözümü için adım atan AK Parti’ye çiçek atmalar...

- Milliyetçiliğe mesafe koymalar...

- “Çocuğum olsa askere göndermem” demeler...

- Acayip antimilitarist takılmalar...

- “Kemalist değilim” demeler...

- Başörtülü dindarların zulme uğradığını teslim etmeler...

Falan...

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Bakıyorum da...

Herkes Mert Fırat’ın bu söylediklerini acayip bir şaşkınlıkla okuyor.

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İyi de kardeşler ve de kız kardeşler, Mert Fırat’ın bu söyledikleri 2013 yılının neredeyse resmi ideolojisiydi!

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2013 yılında bunları söylemeyene...

Bırakın Cihangir’i, Bağcılar’da bile kız verilmiyordu.

NİLHAN SULTAN’DAN ABDÜLHAMİD TAKIMI

NİLHAN Sultan hazretleri, baktı ki Galatasaray Adası’nı alamayacak, o da işi başta türlü bir ticarete döktü.

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Osmanlı dönemi takıları, tasarımları falan satıyor.

Sitesinin adı da manidar: “Sultandan.com”.

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Ürünler arasında en çok bu dikkatimi çekti.

Sultan Abdülhamid kostümü.

Fiyatı: 799.90 TL.

800 değil, 799.90...

Bu da modern satış pazarlamanın Osmanlı usulü tüccarlığa attığı bir gol olsa gerek.

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Bu takımın altında bir de şu ifade var:

Osmanlı dönemi fiyatı: 571 akçe.

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Osmanlı döneminde bu kıyafeti giyip “Ben Abdülhamid’im” edasıyla dolaşana 571 akçe tutarında sopa atarlardı ki neyse o konuya girmeyelim.

BU ADAMIN DERHAL ÖĞRETMENLİKTEN ATILMASI GEREKİR

DÜNKÜ Hürriyet’te tam da bu sayfada geniş bir haber vardı.

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Mersin Erdemli’de öğretmenlik mesleğini kirleten bir soysuz, bir köpekçiği arabasının arkasında sürükleyerek katletmiş, sonra da marifet gibi öldürdüğü zavallı köpeğin üzerine basarak poz vermiş.

Tam bir şerefsizlik...

Tam bir alçaklık...

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Büyük tepki varmış bu adama.

İmza kampanyası başlatılmış.

Açığa alınmış, hakkında soruşturma başlatılmış.

Bir de müfettişlerin bu adam hakkında, “eğitim öğretim alanının dışında tutulması gerekir” diye rapor verdikleri ortaya çıkmış.

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Bence bu adamın esas insanlık alanının dışında tutulması gerekir.

EŞEK CENNETİ, İREM DERİCİ VE İSMAİL KAHRAMAN

İREM Derici, “yılın sanatçısı ödülü”nü TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın elinden alırken yaptığı konuşmada...

Yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla...

“Eşek cennetine gittim geldim” diye bir laf etmiş.

*

Bu lafı pek münasebetsiz bulan İsmail Kahraman da...

Mikrofonu eline alıp...

“Cennet cennettir. Eşek cenneti olmaz” demiş.

*

İsmail Kahraman’ın münasebetsizliğe dikkat çekme çabasına falan bir şey demiyorum ama bu iş böyle tatsız tuzsuz, böyle esprisiz, böyle latifesiz mi yapılır?

İsmail Kahraman’ın yerinde olsa Cübbeli Ahmet Hoca bile...

Hem uyarısını yapar hem de etrafı kırıp geçirirdi.

*

İsmail Kahraman Bey’in tez elden...

Cübbeli Ahmet Hoca’dan espri ve latife dersleri alması icap ediyor gibi.

RİCA ETSEM

EKRANLARDA harita önünde ellerinde çubukla “işte bu örs, işte bu çekiç” falan diyerek savaş anlatan uzmanlar olayına bir süre ara verilebilir mi?

Lütfen.

Lütfen ama...

CHP’NİN GENEL BAŞKAN ADAYLARI: KİM, NE YAPAR?

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Rakiplerini gördükçe Tayyip Erdoğan’ın rakiplerini gördüğünde duyduğu sevince benzer bir sevinç yaşadığından adım gibi eminim. “Statüko değişmeyecek” diye mırıldanıyordur içinden. Kesin.

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- MUHARREM İNCE: Aday adaylığından adaylığa geçiş yapması kesin ama başkanlığa gelebilmesi hayli şüpheli... Bugün Türkiye’de herhangi bir partide genel başkanlığı birinin elinden almak, Suriye’yi Esad’ın elinden almaktan bile zor.

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- ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU: Kendisi bile kendisine şans tanımıyordur ama yine de böyle bir çıkış yapmaktan kendini alamadı! Demek ki bazen insan, “kazanamasak bile namımız yürüsün” duygusundan kendini kurtaramıyor.

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- ÜMİT KOCASAKAL: Ne samimiyeti, ne hesapsızlığı, ne delikanlılığı, ne kendine özgü sempatisi... Hiçbiri ama hiçbiri bir işe yaramayacak. Çünkü siyasette bunların pek bir önemi kalmadı maalesef.

EN SAMİMİYETSİZ SİYASİ SÖZLER

- Görev istemiyorum ama görev verilirse görevden kaçmam.

- Bıraksalar, derhal savaşa gitmeye hazırım.

- Savaşa hayır.

- Biz her inanca saygılıyız.

- Partimizi değil ülkemizi düşünüyoruz.

- Biz iktidar olarak güçlü bir muhalefet istiyoruz.