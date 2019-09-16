Menzilciler kimi destekler kimi desteklemez?

*
İçine doğduğum kültür gereği...
Tarikatların, cemaatlerin davranış kalıplarını yakından görmüş, yakından izlemiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
Tarikatlar, cemaatler siyasette...
Sağ/muhafazakâr siyasetin en güçlüsüne yönelirler.
*
Olmaz ya... Hadi diyelim ki oldu!
Mucizevi bir olay gerçekleşti ve Ahmet Davutoğlu aniden bir numara haline geldi...
Hooop!
Bütün tarikatlar, cemaatler hemen Davutoğlucu olurlar.
Hiç kuşkunuz olmasın.
*
Tayyip Erdoğan’ın yerinin sağlam olduğunu gördüklerinde ise...
Kale gibi dururlar Tayyip Erdoğan’ın arkasında.
Yine hiç kuşkunuz olmasın.
*
“Kimin gideceğini, kimin kalacağını nasıl bilebilirler ki?” diye soracak olursanız...
“Onlar bilirler... Bu konuda ustalaşmışlardır... Kokuyu ilk onlar alırlar... Hatta onları izlerseniz, kimin kalıp kimin gideceğini şak diye anlarsınız...” diye cevap veririm.
*
Yani “Menzil siyasette kimi destekler, kimi desteklemez” sorusunun yanıtı en baştan bellidir:
Kim kazanırsa onu destekler, kim kaybederse ondan uzak dururlar. Diğer tüm tarikat ve cemaatler gibi.
TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR SÜMEYYE
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganının yakıştığı
tek isimdir:
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı!
*
Bu zamana kadar genellikle hiç hak etmeyenler için atılan bu sloganı...
Göğsümüzü gere gere Sümeyye için atabiliriz:
Türkiye seninle gurur duyuyor Sümeyye!
BIRAKIN KONUŞSUN BÜLENT ARINÇ
SEN koskoca AK Parti’sin...
Senin bünyende bulunan herkes, aynı tornadan çıkmış gibi aynı şeyleri mi düşünecek, aynı şeyleri mi söyleyecek?
Bırakın içinizden biri farklı bir şey söylesin yahu!
Ne diye farklı bir fikir ileri sürenin üzerine böylesine acımasızca gidiyorsunuz ki?
*
Bırakın konuşsun Bülent Arınç.
- “Ahmet Türk konusunda farklı düşünüyorum” desin.
- “Kaftancıoğlu’na verilen cezayla mutabık değilim” desin.
Ne olur ki?
*
Ne yapmasını bekliyorsunuz Bülent Arınç’tan...
Öyle düşündüğü halde susmasını mı bekliyorsunuz?
Yutkunup oturmasını mı bekliyorsunuz?
Farklı düşündüğü halde farklı düşünmüyormuş gibi yaparak riyakârlık sergilemesini mi bekliyorsunuz?
*
Hem farklı bir şey söylemek... Hem de içeride kalmaya devam etmek...
Hepten imkânsız bir şey mi olacak?
O zaman küçülmekten, daralmaktan ne diye şikâyet edip duruyorsunuz ki?
SERPME KAHVALTIYI BİTİRECEK ÜÇ ÖNERİ
- ÖNERİ BİR: Serpme kahvaltının Yenikapı’daki meydanda bir sergisi açılmalı... Böylece israfın boyutları gözler önüne serilmeli.
*
- ÖNERİ İKİ: Serpme kahvaltıdaki tabak sayısı ile görgüsüzlük oranı arasında bağ kurup “Ne kadar tabak, o kadar görgüsüzlük” denmeli.
*
- ÖNERİ ÜÇ: “Serpme kahvaltı acaba FETÖ’nün bir oyunu mu?” başlıklı analizler yapılmalı ki bir daha serpmeye hiç kimse cesaret edemesin.
GIPTA EDERİM
- Hem harmandalı oynayan hem de vals yapabilenlere...
*
- Hem arabaşı yutan hem de suşi yiyenlere...
*
- Hem Tarkovski’ye bayılan hem de James Bond izleyenlere...
*
- Hem Baudelaire’i seven hem de Şirazlı Hafız’ı sevenlere...
*
- Hem smokin giyen hem de boynuna puşi dolayanlara...
*
- Hem Şafi olan hem de köpek sevenlere...
YERİ EN SAĞLAM ÜÇ BAKAN
YALANLARA dolanlara, atmasyonlara falan itibar etmeyin.
Ben size yeri en sağlam olan üç bakanın ismini vereyim:
-
BERAT ALBAYRAK: Kabinedeki yerini kesinlikle koruyacak.
*
- SÜLEYMAN SOYLU: Değiştirilmeyecek bakanlar arasında.
*
- FAHRETTİN KOCA: Yeri sağlam bakanlardan...
*
Peki ya gerisi?
Gerisi için bir şey diyemem...
Her an her şey olabilir.
VİDEOSUNU YAYINLAYIN SAYIN BAKAN
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girmiş. Sohbet ederken zil çalmış, öğretmenler “Sayın Bakan, müsaadenizle” diyerek sınıflarına gitmişler. Bakan Bey de pek memnun kalmış bu tutumdan...
*
Aman Allah’ım!
“Bakan” falan denilince aklına kırmızı halılar, görkemli arabalar, korumalar, el pençe divan duran memurlar falan gelen benim gibi biri için... Rüyada görülse inanılmayacak bir olay.
*
Sayın Bakan! Şu olayın videosu yok mu yahu! Yayınlayın da milletimiz özlemini çektiği bir görselliğinin tadını çıkarsın doya doya...
Menzilciler kimi destekler kimi desteklemez?
“MENZİLCİLER Ahmet Davutoğlu’nu destekleyebilir” diye bir analize rastladım internet sitesinin birinde.
*
İçine doğduğum kültür gereği...
Tarikatların, cemaatlerin davranış kalıplarını yakından görmüş, yakından izlemiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
Tarikatlar, cemaatler siyasette...
Sağ/muhafazakâr siyasetin en güçlüsüne yönelirler.
*
Olmaz ya... Hadi diyelim ki oldu!
Mucizevi bir olay gerçekleşti ve Ahmet Davutoğlu aniden bir numara haline geldi...
Hooop!
Bütün tarikatlar, cemaatler hemen Davutoğlucu olurlar.
Hiç kuşkunuz olmasın.
*
Tayyip Erdoğan’ın yerinin sağlam olduğunu gördüklerinde ise...
Kale gibi dururlar Tayyip Erdoğan’ın arkasında.
Yine hiç kuşkunuz olmasın.
*
“Kimin gideceğini, kimin kalacağını nasıl bilebilirler ki?” diye soracak olursanız...
“Onlar bilirler... Bu konuda ustalaşmışlardır... Kokuyu ilk onlar alırlar... Hatta onları izlerseniz, kimin kalıp kimin gideceğini şak diye anlarsınız...” diye cevap veririm.
*
Yani “Menzil siyasette kimi destekler, kimi desteklemez” sorusunun yanıtı en baştan bellidir:
Kim kazanırsa onu destekler, kim kaybederse ondan uzak dururlar. Diğer tüm tarikat ve cemaatler gibi.
TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR SÜMEYYE
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganının yakıştığı
tek isimdir:
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı!
*
Bu zamana kadar genellikle hiç hak etmeyenler için atılan bu sloganı...
Göğsümüzü gere gere Sümeyye için atabiliriz:
Türkiye seninle gurur duyuyor Sümeyye!
BIRAKIN KONUŞSUN BÜLENT ARINÇ
SEN koskoca AK Parti’sin...
Senin bünyende bulunan herkes, aynı tornadan çıkmış gibi aynı şeyleri mi düşünecek, aynı şeyleri mi söyleyecek?
Bırakın içinizden biri farklı bir şey söylesin yahu!
Ne diye farklı bir fikir ileri sürenin üzerine böylesine acımasızca gidiyorsunuz ki?
*
Bırakın konuşsun Bülent Arınç.
- “Ahmet Türk konusunda farklı düşünüyorum” desin.
- “Kaftancıoğlu’na verilen cezayla mutabık değilim” desin.
Ne olur ki?
*
Ne yapmasını bekliyorsunuz Bülent Arınç’tan...
Öyle düşündüğü halde susmasını mı bekliyorsunuz?
Yutkunup oturmasını mı bekliyorsunuz?
Farklı düşündüğü halde farklı düşünmüyormuş gibi yaparak riyakârlık sergilemesini mi bekliyorsunuz?
*
Hem farklı bir şey söylemek... Hem de içeride kalmaya devam etmek...
Hepten imkânsız bir şey mi olacak?
O zaman küçülmekten, daralmaktan ne diye şikâyet edip duruyorsunuz ki?
SERPME KAHVALTIYI BİTİRECEK ÜÇ ÖNERİ
- ÖNERİ BİR: Serpme kahvaltının Yenikapı’daki meydanda bir sergisi açılmalı... Böylece israfın boyutları gözler önüne serilmeli.
*
- ÖNERİ İKİ: Serpme kahvaltıdaki tabak sayısı ile görgüsüzlük oranı arasında bağ kurup “Ne kadar tabak, o kadar görgüsüzlük” denmeli.
*
- ÖNERİ ÜÇ: “Serpme kahvaltı acaba FETÖ’nün bir oyunu mu?” başlıklı analizler yapılmalı ki bir daha serpmeye hiç kimse cesaret edemesin.
GIPTA EDERİM
- Hem harmandalı oynayan hem de vals yapabilenlere...
*
- Hem arabaşı yutan hem de suşi yiyenlere...
*
- Hem Tarkovski’ye bayılan hem de James Bond izleyenlere...
*
- Hem Baudelaire’i seven hem de Şirazlı Hafız’ı sevenlere...
*
- Hem smokin giyen hem de boynuna puşi dolayanlara...
*
- Hem Şafi olan hem de köpek sevenlere...
YERİ EN SAĞLAM ÜÇ BAKAN
YALANLARA dolanlara, atmasyonlara falan itibar etmeyin.
Ben size yeri en sağlam olan üç bakanın ismini vereyim:
-
BERAT ALBAYRAK: Kabinedeki yerini kesinlikle koruyacak.
*
- SÜLEYMAN SOYLU: Değiştirilmeyecek bakanlar arasında.
*
- FAHRETTİN KOCA: Yeri sağlam bakanlardan...
*
Peki ya gerisi?
Gerisi için bir şey diyemem...
Her an her şey olabilir.
VİDEOSUNU YAYINLAYIN SAYIN BAKAN
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girmiş. Sohbet ederken zil çalmış, öğretmenler “Sayın Bakan, müsaadenizle” diyerek sınıflarına gitmişler. Bakan Bey de pek memnun kalmış bu tutumdan...
*
Aman Allah’ım!
“Bakan” falan denilince aklına kırmızı halılar, görkemli arabalar, korumalar, el pençe divan duran memurlar falan gelen benim gibi biri için... Rüyada görülse inanılmayacak bir olay.
*
Sayın Bakan! Şu olayın videosu yok mu yahu! Yayınlayın da milletimiz özlemini çektiği bir görselliğinin tadını çıkarsın doya doya...