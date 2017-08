Mehmet Görmez ne ‘Ulu Hakan’dı ne ‘Kızıl Sultan’

- Kimi “Kızıl Sultan” diyor.

- Kimi de “Ulu Hakan” diyor.

*

Oysa hakikat, ikisinin tam ortasında bir yerde.

Yani şöyle bir yerde:

*

- Tam itaat etmedi ama çeyrek isyan bile etmedi.

*

- Bazı küçük meselelerde ses çıkardı ama bazı büyük meselelerde hiç ses çıkarmadı.

*

- Bazen cesurca çıkışlar yaptı ama tam bir cesaret sahibi olmadı.

*

- Cübbeli gibilere pek yüz vermedi ama Cübbeli gibilerle hesaplaşmadı.

*

- Bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi.

*

- Camileri çocuklara açtı ama kadınlara tam açamadı.

*

- Canice öldürülen Suriyeli kadına sahip çıktı ama tecavüze uğrayan erkek çocuklara sahip çıkmadı.

*

- FETÖ konusunda mahcubiyetini dile getirdi ama başka konularda yaşanması gereken mahcubiyetlere hiç değinmedi.

*

- Mercedes konusunda iyi bir çıkış yaptı ama yüksek yerden gelen telkine karşı durmadı.

*

- Bazen konuştu ama çoğu zaman da sustu.

YENİ DİYANET BAŞKANI NASIL BİRİ OLACAK?

CÜBBELİ Ahmet, Sultanahmet Camisi’nde vaaz vermek istemiş ama Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez buna izin vermemiş.

*

Bir iddiam var:

Mehmet Görmez’in yerine asaleten atanacak olan yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın temel özelliklerinden biri şu olacak:

Cübbeli’ye Sultanahmet Camisi’nde vaaz izni vermek.

ESKİ TÜRKİYE’Yİ ÖZLEYENLERE MÜJDE

- HANİ eskiden “komşu yine komşuya verdi” diye sinirlendiğimiz...

- Hani eskiden elde kâğıt-kalem puan cetveli tuttuğumuz...

- Hani eskiden Azerbaycan’dan hep tam puan aldığımız...

- Hani eskiden bir geceliğine aynı dalga boyunda olduğumuz...

“Eurovision” diye bir yarışma vardı ya...

İşte o yarışmaya yeniden katılıyormuşuz.

*

Yoksa “eski Türkiye” yeniden geliyor mu yavaştan?

FAKAT İYİ GÜLDÜK





GAZETELERİ kâğıttan okuyanlar cemiyetinin üyeleri olarak...

Dün sabah elimize aldığımız Posta gazetesinin manşetinde yer alan...

“Bülent Ersoy’u Buda sandılar” başlıklı haberi ve fotoğrafı incelerken...

Güldük... Güldük... Güldük...

*

Güldük ha! Güzel güldük! Yalnız bayağı güldük! Ama iyi güldük! Fakat ne güldük be! Kabul edelim güzel güldük!

*

Bu arada...

Bülent Ersoy çaktırmasa...

Ekmek elden su gölden gül gibi yaşayıp gider Hindistan’da...

BİNALİ BEY’İN ANITKABİR DUASI





ADALETİ talep et... Özgürlüklerinin kısıtlanmasına tepki göster... Hukukun üstünlüğünün bir türlü sağlanamamasına isyan et... Atamalarda liyakatin ölçü alınmamasını hunharca eleştir... Kadına yönelik ayrımcılığa karşı dur... Kadınların nasıl giyineceklerini belirleyen Taliban kafasıyla mücadele et...

*

Fakat işi...

Başbakan Binali Bey’in Anıtkabir’de Atatürk için Fatiha okumasına tepki göstermeye kadar vardırma.

*

Muhalefet edenler...

Neye karşı çıkacaklarını, neye karşı çıkmayacaklarını iyi belirledikleri gün...

Başarıya ulaşabilirler.

Aksi takdirde...

Hayır, asla!

FETÖ’NÜN MODA İMAMI KİM?





TAKVİM gazetesi Akıncılar Üssü davasında FETÖ’cü sanıkların giydikleri tişörtlerin markalarını ve menşeilerini ifşa etmiş.

Sonuç?

Beş tişört markası... Beşi de Amerikan...

*

Fotoğrafta görüyorsunuz...

FETÖ’cü sanık, kallavi bıyıkla maksadı belirsiz bir algı operasyonu çekiyor.

*

Bu arada...

“HERO” tişörtü olayını da unutmayalım ha!

*

Sonuç şudur:

Bütün imamları yakalanan ve etkisiz hale getirilen FETÖ’nün, bir tek “moda imamı” hâlâ faal ve görevi başında galiba...

HADİ İTİRAF EDELİM

- ŞU FETÖ denilen pisliğin devletin içinden temizlenmesine acayip seviniyoruz değil mi? Hadi itiraf edelim.

*

- Bu temizliği Tayyip Erdoğan dışında başka bir ismin yapamayacağını yüksek sesle olmasa da kısık sesle söylüyoruz değil mi? Hadi itiraf edelim.

BEŞ YETER!

- BİR: Alişan’ın ayakları, Alişan’ın terlikleri falan... Yeter! Kusacağım... Gerçekten kusacağım.

- İKİ: Müftülük nikâhı konusu, muhalefet edilecek bir konu değil... Gerçekten değil. Yeter! Zorlamayın.

- ÜÇ: “Deprem olacak, önlem alın” deyip durmayın... Ne önlemi alacağız ki? Yeter! Gerçekten yeter!

- DÖRT: Fatih Terim’in tazminatı, Fatih Terim’in işsizlik maaşı falan.... Yeter! Çenemiz yoruldu. Gerçekten yoruldu.

- BEŞ: Her yerden faytona koşulmuş atların yürek parçalayan fotoğrafları geliyor... Yeter! Binmeyin şu faytonlara!

GEÇMEZDİN HÜSEYİN

HÜSEYİN Gülerce şöyle yazmış:

“Ahmet Hakan, Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Mehmet Y. Yılmaz, Akif Beki, Mehmet Tezkan... Bunlar beni övselerdi yerin dibine geçerdim.”

*

Geçmezdin Hüseyin.

Geçmezdin, çünkü sende....

Utanma, arlanma, yüz kızarması, yerin dibine geçme, rezil olma falan gibi özellikler yok.

KEBAP BODRUM’DA YENİR

BODRUM’un merkezinde çok güzel bir bahçede hizmet veren Bedri Usta’ya mutlaka uğrayın.

Mardin kökenli olan ama Adana’da yetişen Bedri Usta’nın kebapçısı öyle muhteşem ki...

Böyle lahmacunu ancak Antep’te, böyle kebabı ancak Adana’da, böyle güler yüzlü hizmeti ancak İstanbul’da, böyle iç açıcı bir bahçeyi ancak İngiliz kırsalında bulabilirsiniz.

Üstelik fiyatlar da ehven mi ehven.

MURATHAN YİNE HAKLI ÇIKTI

“FEYZA” isimli bir avukat var.

Bugünün hızlı feministi ve kadın hakları savunucusu...

*

Bu “Feyza”nın bundan beş yıl önce attığı...

Feminizmin tüylerini diken diken edecek hayli varoş ve banal tweet’leri çıktı ortaya...

*

Bu durumda “Feyza” ne yaptı dersiniz?

Ne yapacak?

İşi pişkinliğe vurup geçiştirdi.

*

Murathan bir kez daha haklı çıktı:

“Bu ülkede her şey olabilirsiniz, bir tek rezil olmazsınız.”