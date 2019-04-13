Kul hakkı yiyenler için ibretlik bir fotoğraf

Bir zamanlar üniversite sınav sorularının kendisine emanet edilen kişiyi görüyorsunuz bu fotoğrafta...
Gözaltına alınmış, polislerin arasında polis merkezine götürülüyor.
Kudretli günlerinden epey uzakta, bitap ve perişan!
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir
Bu fotoğraf, kul hakkı yemenin sadece öteki dünyada değil, bu dünyada da önünde sonunda bir karşılığı olacağının çarpıcı fotoğrafıdır.
Ey kul hakkı yiyenler!
Benim davam nasıl olsa öteki dünyaya kalır falan demeyin.
Öteki dünyada sizi yargılayacak olan yüce iradenin, aynı iradeyi bu dünyaya da yansıtmayı tercih edebileceğinin farkına varın.
Ve kul hakkı yemekten vazgeçin.
BİR CÜMLEYLE SEÇİM SONRASININ SÖZCÜLERİ
MEVLÜT UYSAL: Hiç konuşmasa hem karizması bu derece zede almayacaktı, hem de partisi daha iyi durumda olacaktı.
*
FAİK ÖZTRAK: O kadar ağırbaşlı ki kurduğu en sansasyonel cümleler bile en küçük bir sansasyona yol açamıyor.
*
ÖMER ÇELİK: Yukarıdan, üst perdeden ve entelektüel düzlemden konuşarak muhalefet dövme temrinleri yapar gibi bir havası var.
*
CANAN KAFTANCIOĞLU: Konuşurken dudaklarına kondurduğu o ironik kıvrımda, başarmış olmanın verdiği haklı gururun izlerini bulmak mümkün.
*
BAYRAM ŞENOCAK: AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak 31 Mart akşamından beri hem azimli, hem de buruk bir havası var.
*
ALİ İHSAN YAVUZ: Muhalefeti sinir etme konusunda öyle becerikli ve öyle başarılı ki onun yüzünden antidepresana başlayan muhalifler bile var.
*
EKREM İMAMOĞLU: “Mazbatamı isterim, mazbatamı verin” demeden mazbatayı istemenin yollarını bulmuş gibi...
*
BİNALİ YILDIRIM: “YSK’yı etki altında bırakmamak için susmayı tercih ediyorum” demesine başkalarını bilmem ama ben 10 puan verdim, veriyorum.
İSTANBUL SEÇİMİNDE ŞAHİNLER, GÜVERCİNLER TAVŞANLAR VE TİLKİLER
ŞAHİNLER: Sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi takılanlar... “Seçim yenilensin” deyip de başka bir şey demeyenler. İki ilçeyi çok seviyorlar: Büyükçekmece ve Maltepe.
*
GÜVERCİNLER: İtiraz sürecini ilk üç gün destekledikten sonra yumuşakça “Verelim mazbatayı kurtulalım” noktasına gelenler. Sevdikleri cümle şu: Dünya bize ne der?
*
TAVŞANLAR: “Ertelensin” demekten de acayip tırsanlar... “Ertelenmesin” demekten de acayip tırsanlar. Yaptıkları tek şey var: Ürkekçe etrafı kollamak!
*
TİLKİLER: Duruma göre konuşanlar. Ortamda hangi görüş ağır basıyorsa o görüşü savunanlar. Sloganları: Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey.
KAYBEDEN BAŞKANLAR ŞUNLARI DİNLEYEBİLİR
DEMEDİM Mİ: Sonu hep “Demedim mi?” diye biten bir ilahi bu... Sami Özer’in sesinden çok etkileyici olabilir.
BU DA GEÇER: İbrahim Tatlıses’in arabesk döneminin en kral şarkılarındandır. “Bu da geçer, alışmalısın” diye teskin eder.
HEP SONRADAN: Ahmet Kaya’nın aklı başına hep sonradan gelenlerle empati kurarak yaptığı şarkı... Akşama doğru dinlenmesini tavsiye ederim.
BU HAYATIN HEYECANI MEYECANI YOK MU?
GAZAPİZM’in şarkısından dilime takıldı.
İki gündür “Bu hayatın heyecanı meyecanı yok” diye mırıldanıp duruyorum.
*
Sonra birden kafama “dank” etti.
Bu bir İsveç halk ezgisi olsaydı... Tamamdı.
Bu bir Norveç’e özgü asi şarkı olsaydı... Yine tamamdı.
Bu bir Finlandiya uzun havası falan olsaydı... Bu da tamamdı.
*
Fakat el insaf be Gazapizm!
Türkiye’de yaşanan hayatın da heyecanı meyecanı yoksa...
Biz nasıl edelim, nerelere gidelim?
KAZANAN NE ZAMAN KAYBETMEYE BAŞLAR?
CHP’li Gürsel Tekin iddia ediyor.
Diyor ki:
“Antalya Belediyesi’nde 4 bin bankamatik memuru vardı. Yeni başkan Muhittin Böcek, bunların hepsini işten çıkardı.”
*
Tabii gözler hemen eski başkan Menderes Türel’e çevriliyor.
O da diyor ki:
“Bu 4 bin bankamatik memurunun listesini açıklamazsanız ve işten atılan bir tek kişinin ismini söyleyemezseniz haysiyet ve şereften yoksun müfterisiniz.”
*
Eğer Menderes Türel’in bu meydan okuması cevapsız kalırsa...
İşte bu cevapsız kalan yer, kazananın kaybetmeye başladığı yerdir!
MELEKLER OMUZ OMUZA
ÜSKÜDAR Belediyesi, down sendromunun farkındalığını arttırmak ve bu sendroma sahip gençleri topluma kazandırmak amacıyla “Tebessüm Kahvesi” adlı bir kahve açmış.
*
Kalktım gittim bu kahveye.
Allah’ım! İyi ki gitmişim!
*
Kahvenin işletmesini üstlenen Down Sendromlu gençlerle geçirdiğim süre içinde...
Melekler diyarındaymışım gibi bir duyguya kapıldım.
Şaşırtıcı bir karşılıksız sevgi olgusuyla tanıştım.
İyilik yapma arzusuyla dolup taştım.
Bir an bile tebessümüz kalmadım.
*
Benzer duyguları yaşamak isteyen herkese tavsiye ederim:
Lütfen “Tebessüm Kahvesi”ne gidin...
Bir süreliğine de olsa meleklerle omuz omuza durmak size çok iyi gelecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kul hakkı yiyenler için ibretlik bir fotoğraf
Ey kul hakkı yiyenler! Bu fotoğrafa iyi bakın!
Bir zamanlar üniversite sınav sorularının kendisine emanet edilen kişiyi görüyorsunuz bu fotoğrafta...
Gözaltına alınmış, polislerin arasında polis merkezine götürülüyor.
Kudretli günlerinden epey uzakta, bitap ve perişan!
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir
Bu fotoğraf, kul hakkı yemenin sadece öteki dünyada değil, bu dünyada da önünde sonunda bir karşılığı olacağının çarpıcı fotoğrafıdır.
Ey kul hakkı yiyenler!
Benim davam nasıl olsa öteki dünyaya kalır falan demeyin.
Öteki dünyada sizi yargılayacak olan yüce iradenin, aynı iradeyi bu dünyaya da yansıtmayı tercih edebileceğinin farkına varın.
Ve kul hakkı yemekten vazgeçin.
BİR CÜMLEYLE SEÇİM SONRASININ SÖZCÜLERİ
MEVLÜT UYSAL: Hiç konuşmasa hem karizması bu derece zede almayacaktı, hem de partisi daha iyi durumda olacaktı.
*
FAİK ÖZTRAK: O kadar ağırbaşlı ki kurduğu en sansasyonel cümleler bile en küçük bir sansasyona yol açamıyor.
*
ÖMER ÇELİK: Yukarıdan, üst perdeden ve entelektüel düzlemden konuşarak muhalefet dövme temrinleri yapar gibi bir havası var.
*
CANAN KAFTANCIOĞLU: Konuşurken dudaklarına kondurduğu o ironik kıvrımda, başarmış olmanın verdiği haklı gururun izlerini bulmak mümkün.
*
BAYRAM ŞENOCAK: AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak 31 Mart akşamından beri hem azimli, hem de buruk bir havası var.
*
ALİ İHSAN YAVUZ: Muhalefeti sinir etme konusunda öyle becerikli ve öyle başarılı ki onun yüzünden antidepresana başlayan muhalifler bile var.
*
EKREM İMAMOĞLU: “Mazbatamı isterim, mazbatamı verin” demeden mazbatayı istemenin yollarını bulmuş gibi...
*
BİNALİ YILDIRIM: “YSK’yı etki altında bırakmamak için susmayı tercih ediyorum” demesine başkalarını bilmem ama ben 10 puan verdim, veriyorum.
İSTANBUL SEÇİMİNDE ŞAHİNLER, GÜVERCİNLER TAVŞANLAR VE TİLKİLER
ŞAHİNLER: Sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi takılanlar... “Seçim yenilensin” deyip de başka bir şey demeyenler. İki ilçeyi çok seviyorlar: Büyükçekmece ve Maltepe.
*
GÜVERCİNLER: İtiraz sürecini ilk üç gün destekledikten sonra yumuşakça “Verelim mazbatayı kurtulalım” noktasına gelenler. Sevdikleri cümle şu: Dünya bize ne der?
*
TAVŞANLAR: “Ertelensin” demekten de acayip tırsanlar... “Ertelenmesin” demekten de acayip tırsanlar. Yaptıkları tek şey var: Ürkekçe etrafı kollamak!
*
TİLKİLER: Duruma göre konuşanlar. Ortamda hangi görüş ağır basıyorsa o görüşü savunanlar. Sloganları: Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey.
KAYBEDEN BAŞKANLAR ŞUNLARI DİNLEYEBİLİR
DEMEDİM Mİ: Sonu hep “Demedim mi?” diye biten bir ilahi bu... Sami Özer’in sesinden çok etkileyici olabilir.
BU DA GEÇER: İbrahim Tatlıses’in arabesk döneminin en kral şarkılarındandır. “Bu da geçer, alışmalısın” diye teskin eder.
HEP SONRADAN: Ahmet Kaya’nın aklı başına hep sonradan gelenlerle empati kurarak yaptığı şarkı... Akşama doğru dinlenmesini tavsiye ederim.
BU HAYATIN HEYECANI MEYECANI YOK MU?
GAZAPİZM’in şarkısından dilime takıldı.
İki gündür “Bu hayatın heyecanı meyecanı yok” diye mırıldanıp duruyorum.
*
Sonra birden kafama “dank” etti.
Bu bir İsveç halk ezgisi olsaydı... Tamamdı.
Bu bir Norveç’e özgü asi şarkı olsaydı... Yine tamamdı.
Bu bir Finlandiya uzun havası falan olsaydı... Bu da tamamdı.
*
Fakat el insaf be Gazapizm!
Türkiye’de yaşanan hayatın da heyecanı meyecanı yoksa...
Biz nasıl edelim, nerelere gidelim?
KAZANAN NE ZAMAN KAYBETMEYE BAŞLAR?
CHP’li Gürsel Tekin iddia ediyor.
Diyor ki:
“Antalya Belediyesi’nde 4 bin bankamatik memuru vardı. Yeni başkan Muhittin Böcek, bunların hepsini işten çıkardı.”
*
Tabii gözler hemen eski başkan Menderes Türel’e çevriliyor.
O da diyor ki:
“Bu 4 bin bankamatik memurunun listesini açıklamazsanız ve işten atılan bir tek kişinin ismini söyleyemezseniz haysiyet ve şereften yoksun müfterisiniz.”
*
Eğer Menderes Türel’in bu meydan okuması cevapsız kalırsa...
İşte bu cevapsız kalan yer, kazananın kaybetmeye başladığı yerdir!
MELEKLER OMUZ OMUZA
ÜSKÜDAR Belediyesi, down sendromunun farkındalığını arttırmak ve bu sendroma sahip gençleri topluma kazandırmak amacıyla “Tebessüm Kahvesi” adlı bir kahve açmış.
*
Kalktım gittim bu kahveye.
Allah’ım! İyi ki gitmişim!
*
Kahvenin işletmesini üstlenen Down Sendromlu gençlerle geçirdiğim süre içinde...
Melekler diyarındaymışım gibi bir duyguya kapıldım.
Şaşırtıcı bir karşılıksız sevgi olgusuyla tanıştım.
İyilik yapma arzusuyla dolup taştım.
Bir an bile tebessümüz kalmadım.
*
Benzer duyguları yaşamak isteyen herkese tavsiye ederim:
Lütfen “Tebessüm Kahvesi”ne gidin...
Bir süreliğine de olsa meleklerle omuz omuza durmak size çok iyi gelecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR