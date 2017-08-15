Kemal Kılıçdaroğlu’nu tutuklayacaklar mı?

*

Kampanyayı yürütenler, aşağı yukarı şunları söylüyor:

- Enis Berberoğlu’na MİT TIR’larıyla ilgili belgeleri veren Kemal Kılıçdaroğlu idi.

- Hüküm giyip hapse atılan Enis Berberoğlu, bunu açıklayacağını söylüyor.

- Enis Berberoğlu böyle bir şey yaparsa... Kılıçdaroğlu tutuklanır.

*

Pek ciddiye almamıştım bu kampanyayı...

Ne de olsa kampanyayı yürütenler, aslı astarı pek çıkmayan bu türden kampanyalar yürütmekle meşhur tiplerdi.

*

Fakat o da ne!

Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemesin mi?

*

Eğer Erdoğan...

- Bir zemin yoklaması yapmaya çalışmıyorsa...

- CHP’nin kimyasını bozmaya çalışmıyorsa...

- Kılıçdaroğlu’nu korkutmaya çalışmıyorsa...

Yani gerçekten de ciddiyse...

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir tutuklama girişimi söz konusu olabilir.

*

Böyle bir şey neye yol açar?

Neye yol açmaz ki?

*

En basitinden...

- Huzursuzluğun daha da artmasına...

- Gerginliğin daha da tırmanmasına...

- Cepheleşmenin daha da keskinleşmesine...

- Demokrasinin daha da zedelenmesine...

Yol açar.

*

Hani eski bir reklam filminde “Aklından bile geçirme” diye bir slogan vardı ya...

Türkiye’yi, Türkiye’nin barışını, Türkiye’nin bütünlüğünü düşünen bütün aklıselim sahibi insanlara sesleniyorum:

Akıldan bile geçirilmesin! Aman ha aman!

CHP’NİN CEVABI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kuvvetlendirdiği “Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir” kampanyasına...

CHP’nin verdiği, verebildiği tek yanıt şu oldu:

“Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıksın. Televizyonda tartışsınlar.”

*

Bu mudur yani?

Bulabildikleri tek cevap bu mudur?

*

Silahını çeken kovboya, “Yiğitsen gel televizyonda tartışalım” diyen kovboyun fıkrası gibi bir şey bu!

YENİ BELALIM: MİNE KIRIKKANAT

MELİH Gökçek bıraktı, bu başladı. Sürekli peşimde. A Haber’de hakkımda konuşanlar gibi bu da çıkmış Halk TV’de konuşuyor. Üslup aynı, yaklaşım aynı... Tek taraflı sallıyor da sallıyor. Yetmiyor. Twitter’dan geliyor üzerime... Sürekli bir sataşma, sürekli bir laf sokma çabası... “Ya sabır” falan da bir yere kadar. Buna azıcık kafa bularak bir-iki cevap verdim Twitter’da... Baktım, hemen bloklamış. Ergenler gibi. Hahahahaha!

BİRİ YALAN DESİN

- GERÇEKTEN de Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümü ABD’ye mi satıldı?

- Gerçekten de Atatürk’ün emanetine ABD Büyükelçiliği mi yapılacak?

- Gerçekten de oldu mu böyle bir şey?

*

Lütfen biri yalan desin.

Yoksa üst akıllara, dış güçlere falan geleceğim.

YADIRGAMAYIN, BU DA TUTABİLİR!





CUMHURBAŞKANI Erdoğan o meşhur ekose ceketi ilk giydiğinde...

- Bu ne? Bu nasıl ceket?

- Stil danışmanı kim acaba?

- Yani hiç olmuş mu?

Falan sesleri yükseldi çokbilmiş çevrelerden.

*

Fakat o ekose ceket, nasıl olduysa oldu, Erdoğan’ın “halk adamı” imajına katkıda bulundu. Hatta taklitçileri bile çıktı.

*

Şimdi bu yeni cekete de aynı muamele yapılıyor.

Yine aynı yadırgama!

“Bu ne? Bu nasıl ceket? Ben olsam bunu giymem! Kim önerdi bunu?” falan...

*

Bense yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyorum.

ŞÖYLE BİR TÜRKİYE İSTİYORUM

- ATANAMAYAN öğretmenlerin canlarına kıymadığı...

*

- Gözaltındaki IŞİD’li teröristin karakolda polis öldürmeye yeltenemeyecek kadar etkisiz hale getirildiği...

*

- Öldürülen çocukların birbiriyle yarıştırılmadığı...

*

BİR TÜRKİYE İSTİYORUM.

OSMAN MÜFTÜOĞLU’NUN SAĞLIK TAVSİYELERİ VE BENİM DURUMUM





- BESLENMENE DİKKAT ET: Rabbim affetsin, bir tek sabahları Nutella kaşıklamak gibi bir itiyadım var. Bu her şeyi bozar mı?

*

- UYKUNA SAYGILI OL: Ben uykuma saygılıyım da o bana saygılı değil. Yatakta dön babam dön. Bir türlü gelmiyor ki!

*

- HAREKETSİZ KALMA: İyi ama günde 10 bin adım atmak baskısının neden olduğu stresle nasıl baş edeceğim Osman Hoca?

*

- STRESE KARŞI TEFLON OL: Öyle “teflon olunacak... Ol!” demekle bu işler hallolsaydı, ortada stres mi kalırdı?

*

- SAĞLIĞINI DİKKATLE İZLE: “Bugün yüzün biraz sararmış mı ne?” dediklerinde bile kendini acil serviste bulan biri için ne kadar saçma bir öneri.

*

- HUZURA ODAKLAN: Türkiye’de mi? Güldürme beni Hoca!

*

- KENDİNLE DE KONUŞ: Ben zaten sadece kendimle konuşuyorum. Sayılır mı?

*

- YETİNMEYİ BİL: Ben yetinmeyi biliyorum da meslektaşlarımın hiçbiri bilmiyor. Onu ne yapacağız?

*

- GEÇMİŞE TAKILIP KALMA: Sürekli “döndün, döneksin, eksiden şöyleydin” falan denilen birinin geçmişe takılıp kalmaması mümkün mü?

*

- ANI BİRİKTİR: Gittikleri ülkelerde sürekli fotoğraf çekip anı yaşamayı es geçen Japon turistler misali mi?

*

- ACELECİ OLMA YAVAŞLA: Bazen iki buçuk saatini trafikte geçiren birine “yavaşla” demek, o kişiyi katil yapabilir.

*

- CİNSEL YAŞAMA SAYGILI OL: Cinsel yaşama duyduğum saygının en büyük kanıtı: Bu konuda hiç konuşmam!

*

- AİLENDEN KOPMA: İstesem de kopamam ki! Allah eksikliğini hissettirmesin, annem sürekli tepemde...

SEKTER’DEN HABERLER





- O da “Bodrum’un en güzel zamanı ekim kasım” diyor.

- O da “Ben tam bir yaz insanıyım” diyenlere ateş püskürüyor.

- O da klimatize ortamdan dışarı çıkmak istemiyor.

- O da depremle yaşamaya yavaş yavaş alışıyor.

- O da “Bodrum’da bile nem var arkadaş” diye yakınıyor.

- O da “Var mı tavlada karşıma çıkacak bir babayiğit” diye meydan okuyor.