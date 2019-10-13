Karar vermişler bir kere: Tarkan’ı, Cem Yılmaz’ı ille de ham yapacaklar!

*
Bu kez de...
“Yeni mi aklın başına geldi”, “Niye Mehmetçik demiyorsun”, “Hani harekâta desteğin” falan türü bin türlü laf.
*
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptığını açıkladı.
*
Bu kez de...
“Vay küstah vay”, “Para konuşur mu demek istedin”, “Paranla mı hava atıyorsun” falan türü bin türlü laf.
*
Bu tepkileri verenler var ya...
“Suyumu bulandırıyorsun” bahanesiyle kuzuyu ham yapmaya baştan karar vermiş iştahlı kurtlardır.
NE ETTİ BU FİLİSTİN SİZE
FİLİSTİN’den hiçbir yetkili...
- Türkiye’yi suçlayan bir açıklama yapmadı.
- “Türkiye bir an önce Suriye’den çekilmeli” demedi.
Buna rağmen...
Sanki Filistin’den sürekli böyle açıklamalar geliyormuş gibi...
“Yazıklar olsun sana Filistin!” falan diye yorumlar yapıldı, yapılıyor.
*
Henüz Arap Birliği toplanmamışken “Arap Birliği’nden Türkiye’yi kınama kararı çıktı” diyerek Filistin’e saldıranlar da oldu.
Üstelik tarihte ilk kez...
Filistin Dışişleri Bakanı, dün yapılan Arap Birliği toplantısına katılmamışken...
*
Filistin davasına Türkiye’nin verdiği destekten rahatsız olanların, mal bulmuş Mağribi tavrına girmeleri normal. Anormallik şurada:
Ortada henüz mal bile yokken girdiler bu tavra.
RÜKÜŞ NAMAZ
SOSYAL medyada dolaşan bir namaz fotoğrafı var.
Rönesans tablosu gibi bir şey!
*
Yeni gelin sunumu gibi!
Bu da galiba yeni gelin namazı!
*
Bir tarafta topuklu bir ayakkabı... Bir tarafta artık ne alakaysa Eyfel Kulesi magneti... Bir ayini andırırcasına düzenlenmiş tuhaf bir ışıklandırma... Kıble tarafına özenle yerleştirilmiş parfüm şişeleri... Kırlentlerin arasından göz kırpan renk uyumlu çanta...
Baktıkça bakasım geliyor!
Ve her baktığımda yeni bir detay yakalıyorum.
*
Bizim ceza kanununa...
“Din ve dince kutsal sayılan değerleri kişisel rüküşlüklere alet etmek” diye bir madde mi eklesek acaba?
Yoksa durduramayacağız bu coşkun akan rüküşlüğü!
AÇIKLAYIN ŞU MİT’ÇİLERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demişti:
“MİT, millet ittifakını bozmak için devrede”.
*
Kılıçdaroğlu’nun yeni açıklaması ise şöyle:
“Görevlendirilen isimleri biliyoruz”.
*
“İsimleri biliyoruz” deyip geçmek olmaz.
Biliyorsanız açıklayın Sayın Kılıçdaroğlu!
Açıklayın ki yer yerinden oynasın.
*
Açıklayın ki...
“Bu Kemal Kılıçdaroğlu da hep böyle şeyler söyler, ‘hadi açıkla’ dendiğinde ise ölü taklidi yapar” diyenler, bu kez mahcup olsun.
DEĞİNİP GEÇTİM
KIRAÇ VE MARŞ
Kıraç bir marş yapmış. “Vatan” temalı... Çok gaz bir marş... Zamanlaması da harika! Kıraç’ın “kadınlar ve kahvaltı” üzerine saçma sapan açıklamalarla gündeme gelmek yerine, böyle şeylerle gündeme gelmesi, kendisi açısından artı puan.
PROFESÖR VE KÜFÜR
Çorum’da bir profesör, bir doçente küfrediyor! Hem de çok galiz bir şekilde. “Benim profesörlüğümü sorgulayanın...” diyor. Doçent de bunu kayda alıp servis ediyor. Falan... Profesörlüğün, doçentliğin ve üniversitenin geldiği yere bakın hele!
AYBET VE HAKLI DAVA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in CNN’de Christiane Amanpour’un karşısında verdiği cevaplar okkalı, doyurucu ve enfesti... Davası haklı olanlara özgü bir edaydı bu! Amanpour bile bir numara yapamadı.
SINIR VE GAZETECİLİK
Buket Aydın, Nazlı Çelik, Ece Üner... Evlerini, ocaklarını bırakmışlar ta sınıra kadar gitmişler, haber yapıyorlar... Üstelik saldırı ve tehdit altında yapıyorlar işlerini... İkisini ayırıp birini hedefe koymak, birini övüp ikisini yermek, birbirleriyle kıyaslayarak kötücül çıkarımlarda bulunmak, “bu iyi, bu kötü” diye ahkâm kesmek... Ayıptır ayıp.
KEDİ VE YÜRÜYÜŞ
İstanbul’da moda bayramı vardı, “fashion week” yani... Cehaletimi mazur görün, o vesileyle öğrendim: Mankenlerin podyumda yürüyüşüne “catwalk”, kedi yürüyüşü diyorlarmış... Bunun üzerine kedim Sekter’i, bin türlü ıvır zıvırın bulunduğu masanın üzerinde yürüttüm. Kerata ıvır zıvırın bir tanesine bile dokunmadan öyle zarif bir şekilde süzüldü ki...
ORHAN KURAL VE SİGARA
Orhan Kural diye bir profesör var. Sigara karşıtı! Bu kadarla kalsa iyi... Sanki sigara üzerinden dikkat çekme hastalığına yakalanmış gibi. En olmayacak konularda bile “sigara propagandası yapılıyor” falan diye mahkemeye koşarak dava açıp gündeme geliyor. Gündeme gelmek için öyle yararlanıyor ki sigaradan... Sigara tröstleri bile sigaradan bu kadar yararlanmamıştır.
Karar vermişler bir kere: Tarkan’ı, Cem Yılmaz’ı ille de ham yapacaklar!
BARIŞ Pınarı harekâtıyla ilgili Tarkan güzel bir açıklama yaptı.
*
Bu kez de...
“Yeni mi aklın başına geldi”, “Niye Mehmetçik demiyorsun”, “Hani harekâta desteğin” falan türü bin türlü laf.
*
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptığını açıkladı.
*
Bu kez de...
“Vay küstah vay”, “Para konuşur mu demek istedin”, “Paranla mı hava atıyorsun” falan türü bin türlü laf.
*
Bu tepkileri verenler var ya...
“Suyumu bulandırıyorsun” bahanesiyle kuzuyu ham yapmaya baştan karar vermiş iştahlı kurtlardır.
NE ETTİ BU FİLİSTİN SİZE
FİLİSTİN’den hiçbir yetkili...
- Türkiye’yi suçlayan bir açıklama yapmadı.
- “Türkiye bir an önce Suriye’den çekilmeli” demedi.
Buna rağmen...
Sanki Filistin’den sürekli böyle açıklamalar geliyormuş gibi...
“Yazıklar olsun sana Filistin!” falan diye yorumlar yapıldı, yapılıyor.
*
Henüz Arap Birliği toplanmamışken “Arap Birliği’nden Türkiye’yi kınama kararı çıktı” diyerek Filistin’e saldıranlar da oldu.
Üstelik tarihte ilk kez...
Filistin Dışişleri Bakanı, dün yapılan Arap Birliği toplantısına katılmamışken...
*
Filistin davasına Türkiye’nin verdiği destekten rahatsız olanların, mal bulmuş Mağribi tavrına girmeleri normal. Anormallik şurada:
Ortada henüz mal bile yokken girdiler bu tavra.
RÜKÜŞ NAMAZ
SOSYAL medyada dolaşan bir namaz fotoğrafı var.
Rönesans tablosu gibi bir şey!
*
Yeni gelin sunumu gibi!
Bu da galiba yeni gelin namazı!
*
Bir tarafta topuklu bir ayakkabı... Bir tarafta artık ne alakaysa Eyfel Kulesi magneti... Bir ayini andırırcasına düzenlenmiş tuhaf bir ışıklandırma... Kıble tarafına özenle yerleştirilmiş parfüm şişeleri... Kırlentlerin arasından göz kırpan renk uyumlu çanta...
Baktıkça bakasım geliyor!
Ve her baktığımda yeni bir detay yakalıyorum.
*
Bizim ceza kanununa...
“Din ve dince kutsal sayılan değerleri kişisel rüküşlüklere alet etmek” diye bir madde mi eklesek acaba?
Yoksa durduramayacağız bu coşkun akan rüküşlüğü!
AÇIKLAYIN ŞU MİT’ÇİLERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demişti:
“MİT, millet ittifakını bozmak için devrede”.
*
Kılıçdaroğlu’nun yeni açıklaması ise şöyle:
“Görevlendirilen isimleri biliyoruz”.
*
“İsimleri biliyoruz” deyip geçmek olmaz.
Biliyorsanız açıklayın Sayın Kılıçdaroğlu!
Açıklayın ki yer yerinden oynasın.
*
Açıklayın ki...
“Bu Kemal Kılıçdaroğlu da hep böyle şeyler söyler, ‘hadi açıkla’ dendiğinde ise ölü taklidi yapar” diyenler, bu kez mahcup olsun.
DEĞİNİP GEÇTİM
KIRAÇ VE MARŞ
Kıraç bir marş yapmış. “Vatan” temalı... Çok gaz bir marş... Zamanlaması da harika! Kıraç’ın “kadınlar ve kahvaltı” üzerine saçma sapan açıklamalarla gündeme gelmek yerine, böyle şeylerle gündeme gelmesi, kendisi açısından artı puan.
PROFESÖR VE KÜFÜR
Çorum’da bir profesör, bir doçente küfrediyor! Hem de çok galiz bir şekilde. “Benim profesörlüğümü sorgulayanın...” diyor. Doçent de bunu kayda alıp servis ediyor. Falan... Profesörlüğün, doçentliğin ve üniversitenin geldiği yere bakın hele!
AYBET VE HAKLI DAVA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in CNN’de Christiane Amanpour’un karşısında verdiği cevaplar okkalı, doyurucu ve enfesti... Davası haklı olanlara özgü bir edaydı bu! Amanpour bile bir numara yapamadı.
SINIR VE GAZETECİLİK
Buket Aydın, Nazlı Çelik, Ece Üner... Evlerini, ocaklarını bırakmışlar ta sınıra kadar gitmişler, haber yapıyorlar... Üstelik saldırı ve tehdit altında yapıyorlar işlerini... İkisini ayırıp birini hedefe koymak, birini övüp ikisini yermek, birbirleriyle kıyaslayarak kötücül çıkarımlarda bulunmak, “bu iyi, bu kötü” diye ahkâm kesmek... Ayıptır ayıp.
KEDİ VE YÜRÜYÜŞ
İstanbul’da moda bayramı vardı, “fashion week” yani... Cehaletimi mazur görün, o vesileyle öğrendim: Mankenlerin podyumda yürüyüşüne “catwalk”, kedi yürüyüşü diyorlarmış... Bunun üzerine kedim Sekter’i, bin türlü ıvır zıvırın bulunduğu masanın üzerinde yürüttüm. Kerata ıvır zıvırın bir tanesine bile dokunmadan öyle zarif bir şekilde süzüldü ki...
ORHAN KURAL VE SİGARA
Orhan Kural diye bir profesör var. Sigara karşıtı! Bu kadarla kalsa iyi... Sanki sigara üzerinden dikkat çekme hastalığına yakalanmış gibi. En olmayacak konularda bile “sigara propagandası yapılıyor” falan diye mahkemeye koşarak dava açıp gündeme geliyor. Gündeme gelmek için öyle yararlanıyor ki sigaradan... Sigara tröstleri bile sigaradan bu kadar yararlanmamıştır.