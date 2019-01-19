İsmet Paşa da bıyık kestirmeye meraklıymış!

İsmet Paşa da “Milli Şef” olduğu dönemde...
Çevresindeki herkesin bıyıksız olmasını istiyormuş.
1943 yılı başları...
Nadir Nadi, dönemin ünlü bakanlarından Hasan Âli Yücel’le Ankara Palas’ın büyük salonunda karşılaşıyor.
Bakıyor ki Hasan Âli Bey, bıyığını kesmiş.
Hemen soruyor Nadir Nadi:
“Hayrola üstat? Neden kestin o güzelim bıyıklarını?”
Hasan Âli Bey cevap veriyor:
“Sorma! Milli Şef öyle istedi.”
Hasan Âli Yücel’in bıyık kesme hikâyesi de hayli ilginç:
Ankara’da Türk Ocağı Salonu’nda bir opera temsili var...
İsmet Paşa, Mevhibe Hanım, bakanlar...
Hepsi orada!
İsmet Paşa, temsil başlamadan önce Hasan Âli Yücel’e dönüp “Yahu Hasan! Şu bıyıklarını kessene” diyor.
Ve Hasan Âli Bey, hemen temsil arasında Milli Şef’in emrini yerine getirip bıyıklarını kestiriyor.
Sadece Hasan Âli Yücel değil...
Kabinedeki birçok ismin bıyıklarını kesmesini istemiş İsmet İnönü...
Onlar da İnönü’nün bu isteğini hiç direnmeden hemen yerine getirmişler.
Sadece şu üç şeyi söyleyip kaçacağım:
BİR: Söz konusu bıyık olsa da... Devlette devamlılık gerçekten de esas.
İKİ: Erdoğan, İsmet Paşa’ya o kadar kıl ki... Ne yaptıysa tersini yapmakta!
ÜÇ: İlginçtir “Bıyığıma da bıyıksızlığıma da karışma” diyen tek kişi yok!
SEKTER DER Kİ
ABİLERİM! Ablalarım!
Herifin biri, bizim bir kedi kardeşimize elindeki sopayla işkence etmiş.
Görüntüleri izlemeyi yüreğim kaldırmadı.
Abilerim! Ablalarım!
Sopayla kardeşimizi döven bu adam için her yerde “işadamı” falan deniyor.
Lütfen denmesin. Hatta “iş insanı” da denmesin.
Çünkü bu herif...
Adam da değil, insan da...
BİR NBA YILDIZI TERÖRİST İLAN EDİLİYORMUŞ FALAN
“NBA yıldızı” dedikleri şahıs Enes Kanter...
O Enes Kanter ki...
15 Temmuz’un bir numarasını babası kabul eden...
Kanter soyadını değiştirip Gülen yapan...
Dökülen kanlara rağmen örgütsel yapıya bağlılığını sürdüren...
Her gün beş senatörle buluşup FETÖ propagandası yapan...
Azılı mı azılı bir FETÖ’cü...
Yani karşımızda masum bir NBA yıldızından ziyade, NBA yıldızlığını kullanarak darbeci bir terör örgütünü masumlaştırmaya çalışan bir yılan var.
PROJE ÇALIŞMASI HAHAHA!
SILA ile araç içinde fotoğrafta görüldüğü şekilde görüntülenen ünlü şef Hazer Amani, şöyle demiş:
“Aşkla alakası yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik.”
Şu cevabı okuyunca...
İçtiğim kahveyi püskürterek kahkaha attım.
Susacağın zaman susacak, konuşacağın zaman konuşacaksın derler ya...
Söz konusu fotoğraf, “Aman Amani Bey! Şimdi konuşma zamanı değil susma zamanı” diye bas bas bağırırken...
Amani Bey konuşuyor!
REKTÖR OLMUŞTU
REKTÖR olmuştu.
Gözlerinden sevinç gözyaşları dökülüyordu.
Ağlıyordu.
“Yarabbi” diyordu, “Layık mıyım bu göreve” diyordu.
Rektör olmuştu.
Bir hüzün kaplamıştı her yanını...
Mutlulukla karışık bir hüzün...
Ağlıyordu.
BİR TURNUSOL OLARAK FAZIL SAY KONSERİ
FAZIL Say, iktidar karşıtı tutum takındığında...
“Yuh Fazıl! Defol Fazıl!” diyenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle birlikte...
“Yaşa Fazıl! Var ol Fazıl!” demeye başladılar.
Fazıl Say, iktidar karşıtı tutum takındığında...
“İşte gerçek sanatçı böyle olur! Yaşa Fazıl!” diyenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle birlikte...
“Fazıl da yalaka oldu! Ortacı Fazıl!” demeye başladılar.
İşte böyle bir kıskaç altında Türkiye!
BÖREK MİSİLLEMESİ
EKREM İmamoğlu’nun Bağcılar’da, Sultanbeyli’de kapı kapı dolaştığı gibi...
Binali Yıldırım da Beşiktaş’ta, Kadıköy’de kapı kapı dolaşmaya başlarsa...
Ve Beşiktaş’tan, Kadıköy’den bir teyzemiz, Binali Bey’e “Sana börek yaparım ama oy vermem” derse...
Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da o teyzemizi arayıp “Bütün Türkiye’yi ağlattın” derse...
Ortaya çıkan bu olay...
Türk siyaset tarihine...
“Börek misillemesi” olarak geçecektir.
GÜNDEME UFAK DOKUNUŞLAR
Celalettin Can’ı yine gözaltına almışlar... Galiba devletimiz, canı sıkıldıkça Celalettin Can’a sardırmaya karar verdi.
Abdullah Gül, beşinci ayın beşinde 55 milletvekiliyle harekete geçecekmiş... Bu iş artık iyice Ahmet Özal’ın “Babamı x öldürdü” olayına dönmekte.
CHP’nin aday belirleme stratejisi belli olmuş durumda... Kazanma şansı olmayan yerlere gayet kolay bir şekilde adaylar gösterilirken... Kazanılması garanti olan yerlerde kavga kıyamet...
Emin Çölaşan, FETÖ’cülükten mahkemede ifade vermiş... Güldüm, sadece güldüm vallaha!
İsmet Paşa da bıyık kestirmeye meraklıymış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevresindeki herkesin bıyıklı olmasını istiyor ya...
İsmet Paşa da “Milli Şef” olduğu dönemde...
Çevresindeki herkesin bıyıksız olmasını istiyormuş.
1943 yılı başları...
Nadir Nadi, dönemin ünlü bakanlarından Hasan Âli Yücel’le Ankara Palas’ın büyük salonunda karşılaşıyor.
Bakıyor ki Hasan Âli Bey, bıyığını kesmiş.
Hemen soruyor Nadir Nadi:
“Hayrola üstat? Neden kestin o güzelim bıyıklarını?”
Hasan Âli Bey cevap veriyor:
“Sorma! Milli Şef öyle istedi.”
Hasan Âli Yücel’in bıyık kesme hikâyesi de hayli ilginç:
Ankara’da Türk Ocağı Salonu’nda bir opera temsili var...
İsmet Paşa, Mevhibe Hanım, bakanlar...
Hepsi orada!
İsmet Paşa, temsil başlamadan önce Hasan Âli Yücel’e dönüp “Yahu Hasan! Şu bıyıklarını kessene” diyor.
Ve Hasan Âli Bey, hemen temsil arasında Milli Şef’in emrini yerine getirip bıyıklarını kestiriyor.
Sadece Hasan Âli Yücel değil...
Kabinedeki birçok ismin bıyıklarını kesmesini istemiş İsmet İnönü...
Onlar da İnönü’nün bu isteğini hiç direnmeden hemen yerine getirmişler.
Sadece şu üç şeyi söyleyip kaçacağım:
BİR: Söz konusu bıyık olsa da... Devlette devamlılık gerçekten de esas.
İKİ: Erdoğan, İsmet Paşa’ya o kadar kıl ki... Ne yaptıysa tersini yapmakta!
ÜÇ: İlginçtir “Bıyığıma da bıyıksızlığıma da karışma” diyen tek kişi yok!
SEKTER DER Kİ
ABİLERİM! Ablalarım!
Herifin biri, bizim bir kedi kardeşimize elindeki sopayla işkence etmiş.
Görüntüleri izlemeyi yüreğim kaldırmadı.
Abilerim! Ablalarım!
Sopayla kardeşimizi döven bu adam için her yerde “işadamı” falan deniyor.
Lütfen denmesin. Hatta “iş insanı” da denmesin.
Çünkü bu herif...
Adam da değil, insan da...
BİR NBA YILDIZI TERÖRİST İLAN EDİLİYORMUŞ FALAN
“NBA yıldızı” dedikleri şahıs Enes Kanter...
O Enes Kanter ki...
15 Temmuz’un bir numarasını babası kabul eden...
Kanter soyadını değiştirip Gülen yapan...
Dökülen kanlara rağmen örgütsel yapıya bağlılığını sürdüren...
Her gün beş senatörle buluşup FETÖ propagandası yapan...
Azılı mı azılı bir FETÖ’cü...
Yani karşımızda masum bir NBA yıldızından ziyade, NBA yıldızlığını kullanarak darbeci bir terör örgütünü masumlaştırmaya çalışan bir yılan var.
PROJE ÇALIŞMASI HAHAHA!
SILA ile araç içinde fotoğrafta görüldüğü şekilde görüntülenen ünlü şef Hazer Amani, şöyle demiş:
“Aşkla alakası yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik.”
Şu cevabı okuyunca...
İçtiğim kahveyi püskürterek kahkaha attım.
Susacağın zaman susacak, konuşacağın zaman konuşacaksın derler ya...
Söz konusu fotoğraf, “Aman Amani Bey! Şimdi konuşma zamanı değil susma zamanı” diye bas bas bağırırken...
Amani Bey konuşuyor!
REKTÖR OLMUŞTU
REKTÖR olmuştu.
Gözlerinden sevinç gözyaşları dökülüyordu.
Ağlıyordu.
“Yarabbi” diyordu, “Layık mıyım bu göreve” diyordu.
Rektör olmuştu.
Bir hüzün kaplamıştı her yanını...
Mutlulukla karışık bir hüzün...
Ağlıyordu.
BİR TURNUSOL OLARAK FAZIL SAY KONSERİ
FAZIL Say, iktidar karşıtı tutum takındığında...
“Yuh Fazıl! Defol Fazıl!” diyenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle birlikte...
“Yaşa Fazıl! Var ol Fazıl!” demeye başladılar.
Fazıl Say, iktidar karşıtı tutum takındığında...
“İşte gerçek sanatçı böyle olur! Yaşa Fazıl!” diyenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gitmesiyle birlikte...
“Fazıl da yalaka oldu! Ortacı Fazıl!” demeye başladılar.
İşte böyle bir kıskaç altında Türkiye!
BÖREK MİSİLLEMESİ
EKREM İmamoğlu’nun Bağcılar’da, Sultanbeyli’de kapı kapı dolaştığı gibi...
Binali Yıldırım da Beşiktaş’ta, Kadıköy’de kapı kapı dolaşmaya başlarsa...
Ve Beşiktaş’tan, Kadıköy’den bir teyzemiz, Binali Bey’e “Sana börek yaparım ama oy vermem” derse...
Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da o teyzemizi arayıp “Bütün Türkiye’yi ağlattın” derse...
Ortaya çıkan bu olay...
Türk siyaset tarihine...
“Börek misillemesi” olarak geçecektir.
GÜNDEME UFAK DOKUNUŞLAR
Celalettin Can’ı yine gözaltına almışlar... Galiba devletimiz, canı sıkıldıkça Celalettin Can’a sardırmaya karar verdi.
Abdullah Gül, beşinci ayın beşinde 55 milletvekiliyle harekete geçecekmiş... Bu iş artık iyice Ahmet Özal’ın “Babamı x öldürdü” olayına dönmekte.
CHP’nin aday belirleme stratejisi belli olmuş durumda... Kazanma şansı olmayan yerlere gayet kolay bir şekilde adaylar gösterilirken... Kazanılması garanti olan yerlerde kavga kıyamet...
Emin Çölaşan, FETÖ’cülükten mahkemede ifade vermiş... Güldüm, sadece güldüm vallaha!