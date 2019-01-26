İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam

Tercihim kesinlikle Maduro olur. Net. Tartışmasız.
*
Müjdat Gezen ile Metin Akpınar arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim Müjdat Gezen olur. Tereddütsüz.
*
Esad ile Maduro arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Epey kıvrandıktan sonra “Üçüncü bir şık yok mu yahu” derim. Kesin. Çok kesin.
*
Topçu Kışlası ile Fazıl Say arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Yüz bin kere Fazıl Say’ı tercih ederim yüz bin kere...
*
Maduro’cu solcu ile Trump’çı liberal arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim Maduro’cu solcu olur. Hemen. Derhal.
*
Nagehan Alçı ile Yılmaz Özdil arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim kesinlikle Yılmaz Özdil olur. Eminim. Son kararım.
KUYTUL YENİDEN TUTUKLANSINMIŞMIŞ
ALPARSLAN Kuytul beraat etmedi, tahliye edildi.
Yani adamın yargılaması devam edecek.
Suçlu bulunursa...
Cezasını çekecek.
*
Ama o da ne?
Sosyal medyada anında kampanya başlattı bazıları...
“Alparslan Kuytul yeniden tutuklansın” diye...
*
- Tutuksuz yargılamayı yargılamadan saymayan...
- Tutukluluğu bir cezalandırma biçimi olarak gören...
- Tutukluluktan tahliyeyi beraat etmek gibi algılayan...
Bu kafayla biz biraz zor hukuk devleti oluruz.
BU SEFER MANSURCUYUM!
“Hayvanlara eziyet edenler dindarların çocuklarıdır” anlamına gelen bir cümle sarf etmişti Mansur Yavaş...
Ben de kendisini eleştirmiştim.
*
Hem bana hem de eleştiren herkese cevap verdi Mansur Yavaş.
Lafı hiç eğip bükmeden özür diledi.
“Kastı aşan cümleleri sarf etmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum” dedi.
*
İşte budur!
Hatayı kabul etmek ve özür dilemek büyük bir erdemdir.
Bu erdemi sergilediği için bu sefer MANSURCUYUM!
TAHSİL ARTTIKÇA AZALAN DİNDARLIK
E sen İslam adına...
- Okunmuş terlikleri...
- Cariye ve köle öykülerini...
- Emir sahibine koşulsuz itaati...
- Fitne çıkmasın diye haksızlık karşısında susmayı...
- Ahlakı ikinci plana atıp şekilciliği birinci plana almayı...
Falan anlatırsan...
Tabii ki...
Tahsil arttıkça dindarlık azalır.
*
İslam adına ortaya konanlara bakınca...
“İslam yine de iyi dayanıyor arkadaş” diyorsun, başka da bir şey demiyorsun.
GÖKÇEK BUNU BEĞENİR Mİ ACABA?
TAMAM...
Sandıkla gelen tabii ki sandıkla gitsin.!
*
Ama her zaman, her yerde, her koşulda öyle gitsin.
- Mesela sandıkla gelen istifa ettirilmesin...
- Mesela sandıkla gelene kayyum atanmasın...
*
Hey Melih Gökçek!
Beğendin mi bu yaklaşımımı dostum?
BAHÇELİ’DEN İNCE’YE İYİLİK
AZICIK unutulma bahçesine terk edilmiş gibi görünen Muharrem İnce...
Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözleri üzerine...
Hemen silkelendi, kendine geldi, hatırlanmış olmanın keyfiyle gürbüzleşiverdi.
*
Yani demem o ki...
Devlet Bey, istemeyerek de olsa Muharrem İnce’ye iyilik yapmış oldu.
*
Gerçi bu iyiliğin kadri kıymeti bilinmeyecek ama neyse artık.
ALİ KOÇ’A TAVSİYE
AZİZ Yıldırım’a gitmeli...
Ve kendisine şöyle demelisin:
“Sen başkansan geç takımın başına... Ben başkansam emrediyorum geç takımın başına”.
NEFRET EDİLESİ İKİ ÇAKAL TİPİ
- BİR: 2 bin 500 liralık kitaba, “Ben bunu bir süre sonra 50 bin liraya okuturum dayı” diyerek 9’u 5 geçe internet başına geçen çakal...
- İKİ: Aday yapılmadan önce “aman genel başkanım, yaman genel başkanım” diye yalakalık yapıp aday yapılmadığını öğrendiğinde “Oyum Binali Yıldırım’a” diyen çakal...
İkisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam
MADURO ile Trump arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim kesinlikle Maduro olur. Net. Tartışmasız.
*
Müjdat Gezen ile Metin Akpınar arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim Müjdat Gezen olur. Tereddütsüz.
*
Esad ile Maduro arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Epey kıvrandıktan sonra “Üçüncü bir şık yok mu yahu” derim. Kesin. Çok kesin.
*
Topçu Kışlası ile Fazıl Say arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Yüz bin kere Fazıl Say’ı tercih ederim yüz bin kere...
*
Maduro’cu solcu ile Trump’çı liberal arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim Maduro’cu solcu olur. Hemen. Derhal.
*
Nagehan Alçı ile Yılmaz Özdil arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam...
Tercihim kesinlikle Yılmaz Özdil olur. Eminim. Son kararım.
KUYTUL YENİDEN TUTUKLANSINMIŞMIŞ
ALPARSLAN Kuytul beraat etmedi, tahliye edildi.
Yani adamın yargılaması devam edecek.
Suçlu bulunursa...
Cezasını çekecek.
*
Ama o da ne?
Sosyal medyada anında kampanya başlattı bazıları...
“Alparslan Kuytul yeniden tutuklansın” diye...
*
- Tutuksuz yargılamayı yargılamadan saymayan...
- Tutukluluğu bir cezalandırma biçimi olarak gören...
- Tutukluluktan tahliyeyi beraat etmek gibi algılayan...
Bu kafayla biz biraz zor hukuk devleti oluruz.
BU SEFER MANSURCUYUM!
“Hayvanlara eziyet edenler dindarların çocuklarıdır” anlamına gelen bir cümle sarf etmişti Mansur Yavaş...
Ben de kendisini eleştirmiştim.
*
Hem bana hem de eleştiren herkese cevap verdi Mansur Yavaş.
Lafı hiç eğip bükmeden özür diledi.
“Kastı aşan cümleleri sarf etmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum” dedi.
*
İşte budur!
Hatayı kabul etmek ve özür dilemek büyük bir erdemdir.
Bu erdemi sergilediği için bu sefer MANSURCUYUM!
TAHSİL ARTTIKÇA AZALAN DİNDARLIK
E sen İslam adına...
- Okunmuş terlikleri...
- Cariye ve köle öykülerini...
- Emir sahibine koşulsuz itaati...
- Fitne çıkmasın diye haksızlık karşısında susmayı...
- Ahlakı ikinci plana atıp şekilciliği birinci plana almayı...
Falan anlatırsan...
Tabii ki...
Tahsil arttıkça dindarlık azalır.
*
İslam adına ortaya konanlara bakınca...
“İslam yine de iyi dayanıyor arkadaş” diyorsun, başka da bir şey demiyorsun.
GÖKÇEK BUNU BEĞENİR Mİ ACABA?
TAMAM...
Sandıkla gelen tabii ki sandıkla gitsin.!
*
Ama her zaman, her yerde, her koşulda öyle gitsin.
- Mesela sandıkla gelen istifa ettirilmesin...
- Mesela sandıkla gelene kayyum atanmasın...
*
Hey Melih Gökçek!
Beğendin mi bu yaklaşımımı dostum?
BAHÇELİ’DEN İNCE’YE İYİLİK
AZICIK unutulma bahçesine terk edilmiş gibi görünen Muharrem İnce...
Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözleri üzerine...
Hemen silkelendi, kendine geldi, hatırlanmış olmanın keyfiyle gürbüzleşiverdi.
*
Yani demem o ki...
Devlet Bey, istemeyerek de olsa Muharrem İnce’ye iyilik yapmış oldu.
*
Gerçi bu iyiliğin kadri kıymeti bilinmeyecek ama neyse artık.
ALİ KOÇ’A TAVSİYE
AZİZ Yıldırım’a gitmeli...
Ve kendisine şöyle demelisin:
“Sen başkansan geç takımın başına... Ben başkansam emrediyorum geç takımın başına”.
NEFRET EDİLESİ İKİ ÇAKAL TİPİ
- BİR: 2 bin 500 liralık kitaba, “Ben bunu bir süre sonra 50 bin liraya okuturum dayı” diyerek 9’u 5 geçe internet başına geçen çakal...
- İKİ: Aday yapılmadan önce “aman genel başkanım, yaman genel başkanım” diye yalakalık yapıp aday yapılmadığını öğrendiğinde “Oyum Binali Yıldırım’a” diyen çakal...