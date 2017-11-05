Herif bir ailenin felaketine yol açmış, söylediklerine baksan sanki Nâzım Hikmet

*

Emrah Serbes...

- Öyle artistlikler yapıyor ki...

- Öyle lügat paralıyor ki...

- Öyle atraksiyonlar çekiyor ki...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sinop Cezaevi’nde dışarıdaki deli dalgaları dinleyen düşünce suçlusu Sabahattin Ali...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi’nde yatan Nâzım Hikmet.

*

Emrah Serbes!

Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın.

Yeter artık!

Yapma bize bu artistliği...

ŞU KİŞİLERİN ACİLEN İSTİFA ETTİRİLMESİ ŞARTTIR

- Arabalara cam film takılmasıyla ilgili olarak bir yılda 3 kez değişiklik yapılmasına,

5 milyon vatandaşın mağdur olmasına ve 5 milyar liranın çöpe gitmesine kimler sebep olduysa... Hepsinin hemen istifa ettirilmesi şarttır.

- Rusya’ya gönderilen 23 ton tavuk etinin içinde kabul edilebilir orandan fazla miktarda antibiyotik çıkmasında kimlerin sorumluluğu varsa... Üreticisinden denetimcisine hepsinin acilen istifa ettirilmesi şarttır.

FAKIBABA’YA ÖVGÜ

BAKAN Eşref Fakıbaba, gerçekten farklı bir bakan.

“Ucuz et yedireceğim” dedi.

Biraz gecikmeli de olsa...

Sözünde durdu.

Övülecek zamanda övmeyenin yerilecek zamanda yermeye hakkı olmaz.

Biraz da bu nedenle...

Helal olsun Fakıbaba diyorum.

NEDEN BURHAN KUZU

MECLİS Başkanlığı’na AK Parti’nin adayı Burhan Kuzu olsa keşke...

Neden mi?

İsmail Kahraman, kendisine yakın duranların bile pek sempatik bulmadığı bir isimken...

Burhan Kuzu, kendisine epey uzak duranların bile sempatik bulduğu bir isim de ondan.

HİÇ ‘KİTAP’ İLE ‘SALDIRI’ BİR ARADA OLUR MU?

ÖNCE yazar İhsan Eliaçık’a Kayseri’de kitap fuarında saldırı.

*

Şimdi de gazeteci Sabahattin Önkibar’a İstanbul’da kitap fuarında saldırı.

*

Yeryüzünün en barışçıl mekânlarını yaptıkları hunharca ve vandalca saldırılarla kirletenlere lanet olsun!

İŞİTTİĞİME GÖRE

İŞİTTİĞİME göre...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifa edenler kervanına katılanlar arasında yer alıyormuş... Hatta istifa etmiş bile.

*

İşittiğime göre...

Melih Gökçek’in yerine gelmesi muhtemel Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya AK Parti içinde pek sıcak bakılmıyormuş.

BÜYÜK ONUR

RUSYA ile Türkiye arasındaki krizin ortadan kaldırılmasında Cavit Çağlar’ın rolü büyük...

*

Erdoğan ve Putin gibi dünya siyaset sahnesinin iki taviz vermez ve geri adım atmaz aktörünü, tansiyonu çok yüksek bir gerilimde ortak bir noktada buluşturmayı başarmak, en az yerli ve milli otomobil üretmek kadar önemli bir babayiğitliktir.

Cavit Çağlar, işte bu babayiğitliği yapmış bir isimdir.

*

Hiç dinmeyen pozitif enerjisiyle...

Arayı buldu, dostluklarını kullandı, keskin zekâsını konuşturdu..

Ve başardı!

*

Rusya krizinin çözümünün Türkiye açısından ne kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu göz önünde bulundurursak...

Cavit Çağlar’ın yaptığı işin önemini çok daha iyi algılarız.

Ödülünü de aldı Çağlar.

Dün Kremlin’de Putin’in elinden “Onur Madalyası” aldı.

Ve yaptığı konuşmada da...

Hem Putin’e, hem de Erdoğan’a kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.

*

Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan da...

Aynı çabadan dolayı...

Cavit Çağlar’a bir ödül verse diyorum.

NEHİR KENARI ADAMI: BÜLENT ARINÇ

NEHRİN kenarında sabırla bekledi, bekledi, bekledi...

Sabırla, hiçbir şey yapmadan bekledi.

Ve sonunda...

Önünden Melih’ler geçti, Gökçek’ler geçti.

*

Sonuç?

Bülent Arınç, memleketimizin en müstesna nehir kenarı adamı olduğunu kanıtlamış oldu.

HİÇBİR KONUDA ANLAŞAMASAK DA

- Kediye, köpeğe karşı şefkatimiz arttı ya...

- Kediye, köpeğe kötü davrananların üzerine çullanıyoruz ya...

- Kediye, köpeğe bir parça yiyecek, bir kap su vermek için çırpınıyoruz ya...

- Kedi, köpek için icabında seferber olmasını biliyoruz ya...

Acayip mutlu oluyorum.

VİCDAN SAHİBİ AK PARTİLİLER İÇİN İKİ OKUMA METNİ

OSMAN Kavala ile ilgili iki yazı yazdı Sedat Ergin.

*

Ellerini vicdanlarına götürerek düşünen ve konuşan AK Partililere öneriyorum:

Lütfen bu iki yazıyı okuyun.

*

Osman Kavala ile ilgili size anlatılanların Osman Kavala’nın gerçekleri olmadığını göreceksiniz.

GÜLTEN AKIN

ÖYLE büyük bir şairdir ki Gülten Akın...

Hiçbir şiir yazmamış olsa da...

Sadece “Ah kimselerin vakti yok / Durup ince şeyleri anlamaya” dizelerini yazmış olsaydı...

Yine büyük şair olacaktı.

*

Üstelik Gülten Akın Yozgatlıdır.