Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir

“İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”
*
- Kaynağımı sormayın.
- Detay istemeyin.
- “Ne zaman” demeyin.
Sadece şunu bilin yeter:
İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre...
Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi...
ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.
*
Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa...
Sakın şaşırmayın!
*
Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.
Takipte kalın lütfen.
BU NE BE ABİDİN?
NÂZIM Hikmet’in oğlu Mehmet Nâzım vefat etmiş.
Güllü Aybar, Komet, Gündüz Vassaf gibi isimlerin imzaları olan bir vefat ilanı çıktı Hürriyet’te.
Fakat o da ne?
İlanda Mehmet Nâzım’ın fotoğrafı yerine Amerikan sinema yıldızlarının en klasiklerinden Gary Cooper’ın fotoğrafı yer almasın mı?
*
Nâzım yaşasaydı...
“Bu ne be Abidin? Bu ne?” derdi.
5 GÜNLÜK ASKER DARBECİ OLMAZ OLAMAZ NEDİM
GARİBAN, sadece ve sadece beş günlük asker...
Neyin ne olduğundan habersiz!
Yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar kalkıyor.
Sudan çıkmış balık gibi yani.
Ne darbe bilir, ne FETÖ...
Fetullah’la uzak yakın hiçbir ilgisi yok.
Garibanın askerlikle ilgili bildiği tek bir şey var: Emir demiri keser!
Devletin başına “komutan” diye getirdiği adamlar emir vermiş, bu gariban çocuk da sorgusuz sualsiz emre itaat etmiş.
*
Şimdi elini vicdanına koy da söyle:
Bu garibanın ne suçu var be Nedim?
ÖZETİN ÖZETİNİN ÖZETİ
BAŞKA herhangi bir ülkede bir zerresi yaşansa önemli siyasi sonuçlar doğurabilecek nitelikte binlerce olay Türkiye’de yaşansa da...
Hiçbir siyasi sonuç doğmaz!
Çünkü Türkiye’de herhangi bir siyasi sonucun doğmasını sağlayacak kabiliyette bir muhalefet yok!
DİYANET VE ENFLASYON
DİYANET, hac ve umre turlarına acayip zam yapmış.
*
Biri Diyanet’e...
Enflasyonla Mücadele Eylem Planı’ndan söz edebilir mi?
KONKORDATO ÇOK MİS!
KONKORDATO ilan edince...
- Devlet garantisi alıyorsun... Oh mis!
- Acayip süre kazanıyorsun... Oh mis!
- Sürünen alacaklılar oluyor... Oh mis!
*
Mis oğlu mis yani...
İyi ki varsın konkordato!
SOYLU’YA ALKIŞ POLİSE ELEŞTİRİ
- SOYLU’YA ALKIŞ: Atatürk heykelinin önünde terbiyesizlik yapıp bunun videosunu yayınlayan tiplere yönelik nefret dalgasının yükseldiği bir anda gecenin bir yarısı “Bunu yapanlar polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı” diye tweet atarak hızlı ve doğru iletişimin güzel bir örneğini sergilediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bolca alkış...
- POLİSE ELEŞTİRİ: Atatürk heykelinin önünde terbiyesizlik yapan tipleri, aynı heykelin önünde tek ayak üstünde durdurarak cezalandırmaya kalkarak görevlerinin hudutlarını aşan ve Atatürk sevgisine zerre katkı sunmayan bir tutum içine giren polislere bolca olumsuz eleştiri!
ABDÜLHAMİD ATATÜRK’Ü ÖVMÜŞMÜŞMÜŞ!
GÜYA Abdülhamid’in hatıraları varmış...
Güya bu hatıralar çok sonra bulunmuş.
Güya bu hatıralarda Abdülhamit, Atatürk’ü övüyormuş.
Güya Abdülhamid “Mustafa Kemal olmasa Çanakkale kazanılmazdı” diyormuş.
Falan filan...
*
Bunların tümünün bir palavradan ibaret olduğu ciddi tarihçiler tarafından defalarca kanıtlandığı halde...
Bu palavranın hâlâ dolaşıma sokulması ve hâlâ prim yapıyor olması karşısında şunu söylemekten kendimi alamıyorum:
Bilgisizliğin, palavracılığın, cehaletin, sorgulamadan kabul etmenin, hoşa giden yalanın üstüne atlamanın... İdeolojisi, grubu, mahallesi, kesimi falan yoktur.
VAY KABA SOFTA! VAY HAM YOBAZ!
“KABA softa / Ham yobaz” bir adam, başına sarık sarıp vaaz veriyor.
Diyor ki:
“Bir çocuk piyano öğreniyorsa o çocuktan Fatih olmaz”.
*
İyi de a benim gerzek kaba softam, ham yobazım...
Fatih dediğin adam...
Latince bilirdi, Yunanca bilirdi, İtalyan ressam Bellini’ye portresini yaptırmıştı, resim sanatına meraklıydı, müziğe yatkındı, şairdi, entelektüeldi...
*
Fatih, asıl senin gibi kaba softanın, ham yobazın teki olsaydı Fatih olamazdı!
BİR TEK BEN Mİ?
- MHP’li Semih Yalçın’ın Meral Akşener’den “Müdire Hanım” diye söz etmesini bir tek ben mi komik buldum?
*
- Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Batı basınında “MbS” diye markalaşması için PR yapması bir tek bana mı ilginç geldi?
*
- Gürgen Öz’ün Arda Turan’ın hastanede “Kafama sık abi” demesiyle kafa bulan skeci bir tek benim mi hoşuma gitti?
*
- “İYİ Parti’ye istifa şoku” başlıklı haberlerin bir merkezden çıkarılmış ve üretilmiş olabileceği kuşkusu bir tek bende mi oluştu?
Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir
ESKİDEN radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı:
“İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”
*
- Kaynağımı sormayın.
- Detay istemeyin.
- “Ne zaman” demeyin.
Sadece şunu bilin yeter:
İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre...
Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi...
ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.
*
Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa...
Sakın şaşırmayın!
*
Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.
Takipte kalın lütfen.
BU NE BE ABİDİN?
NÂZIM Hikmet’in oğlu Mehmet Nâzım vefat etmiş.
Güllü Aybar, Komet, Gündüz Vassaf gibi isimlerin imzaları olan bir vefat ilanı çıktı Hürriyet’te.
Fakat o da ne?
İlanda Mehmet Nâzım’ın fotoğrafı yerine Amerikan sinema yıldızlarının en klasiklerinden Gary Cooper’ın fotoğrafı yer almasın mı?
*
Nâzım yaşasaydı...
“Bu ne be Abidin? Bu ne?” derdi.
5 GÜNLÜK ASKER DARBECİ OLMAZ OLAMAZ NEDİM
GARİBAN, sadece ve sadece beş günlük asker...
Neyin ne olduğundan habersiz!
Yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar kalkıyor.
Sudan çıkmış balık gibi yani.
Ne darbe bilir, ne FETÖ...
Fetullah’la uzak yakın hiçbir ilgisi yok.
Garibanın askerlikle ilgili bildiği tek bir şey var: Emir demiri keser!
Devletin başına “komutan” diye getirdiği adamlar emir vermiş, bu gariban çocuk da sorgusuz sualsiz emre itaat etmiş.
*
Şimdi elini vicdanına koy da söyle:
Bu garibanın ne suçu var be Nedim?
ÖZETİN ÖZETİNİN ÖZETİ
BAŞKA herhangi bir ülkede bir zerresi yaşansa önemli siyasi sonuçlar doğurabilecek nitelikte binlerce olay Türkiye’de yaşansa da...
Hiçbir siyasi sonuç doğmaz!
Çünkü Türkiye’de herhangi bir siyasi sonucun doğmasını sağlayacak kabiliyette bir muhalefet yok!
DİYANET VE ENFLASYON
DİYANET, hac ve umre turlarına acayip zam yapmış.
*
Biri Diyanet’e...
Enflasyonla Mücadele Eylem Planı’ndan söz edebilir mi?
KONKORDATO ÇOK MİS!
KONKORDATO ilan edince...
- Devlet garantisi alıyorsun... Oh mis!
- Acayip süre kazanıyorsun... Oh mis!
- Sürünen alacaklılar oluyor... Oh mis!
*
Mis oğlu mis yani...
İyi ki varsın konkordato!
SOYLU’YA ALKIŞ POLİSE ELEŞTİRİ
- SOYLU’YA ALKIŞ: Atatürk heykelinin önünde terbiyesizlik yapıp bunun videosunu yayınlayan tiplere yönelik nefret dalgasının yükseldiği bir anda gecenin bir yarısı “Bunu yapanlar polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı” diye tweet atarak hızlı ve doğru iletişimin güzel bir örneğini sergilediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bolca alkış...
- POLİSE ELEŞTİRİ: Atatürk heykelinin önünde terbiyesizlik yapan tipleri, aynı heykelin önünde tek ayak üstünde durdurarak cezalandırmaya kalkarak görevlerinin hudutlarını aşan ve Atatürk sevgisine zerre katkı sunmayan bir tutum içine giren polislere bolca olumsuz eleştiri!
ABDÜLHAMİD ATATÜRK’Ü ÖVMÜŞMÜŞMÜŞ!
GÜYA Abdülhamid’in hatıraları varmış...
Güya bu hatıralar çok sonra bulunmuş.
Güya bu hatıralarda Abdülhamit, Atatürk’ü övüyormuş.
Güya Abdülhamid “Mustafa Kemal olmasa Çanakkale kazanılmazdı” diyormuş.
Falan filan...
*
Bunların tümünün bir palavradan ibaret olduğu ciddi tarihçiler tarafından defalarca kanıtlandığı halde...
Bu palavranın hâlâ dolaşıma sokulması ve hâlâ prim yapıyor olması karşısında şunu söylemekten kendimi alamıyorum:
Bilgisizliğin, palavracılığın, cehaletin, sorgulamadan kabul etmenin, hoşa giden yalanın üstüne atlamanın... İdeolojisi, grubu, mahallesi, kesimi falan yoktur.
VAY KABA SOFTA! VAY HAM YOBAZ!
“KABA softa / Ham yobaz” bir adam, başına sarık sarıp vaaz veriyor.
Diyor ki:
“Bir çocuk piyano öğreniyorsa o çocuktan Fatih olmaz”.
*
İyi de a benim gerzek kaba softam, ham yobazım...
Fatih dediğin adam...
Latince bilirdi, Yunanca bilirdi, İtalyan ressam Bellini’ye portresini yaptırmıştı, resim sanatına meraklıydı, müziğe yatkındı, şairdi, entelektüeldi...
*
Fatih, asıl senin gibi kaba softanın, ham yobazın teki olsaydı Fatih olamazdı!
BİR TEK BEN Mİ?
- MHP’li Semih Yalçın’ın Meral Akşener’den “Müdire Hanım” diye söz etmesini bir tek ben mi komik buldum?
*
- Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Batı basınında “MbS” diye markalaşması için PR yapması bir tek bana mı ilginç geldi?
*
- Gürgen Öz’ün Arda Turan’ın hastanede “Kafama sık abi” demesiyle kafa bulan skeci bir tek benim mi hoşuma gitti?
*
- “İYİ Parti’ye istifa şoku” başlıklı haberlerin bir merkezden çıkarılmış ve üretilmiş olabileceği kuşkusu bir tek bende mi oluştu?