- ESTİK gürledik ama bir türlü yağamadık gibi gibi...

*

- Barzani, Trump Bey’den desteği kapmış gibi gibi...

*

- Barzani’nin güvendiği bazı dağlar var gibi gibi...

*

- Bizim Habur’u kapatmamız bile mümkün değil gibi gibi...

*

- Usul usul Kerkük’e gitme, usul usul Musul’a gitme... Olmayacak gibi gibi...

*

- Bu saatten sonra Barzani’ye korku salmamız zor gibi gibi...

*

- Bizim ekonomik olarak Barzani’ye ihtiyacımız daha fazla gibi gibi...

*

- Bir ekonomik ambargo söz konusu olmayacak gibi gibi...

*

- Vanayı kapatmamız bile zor gibi gibi...

YSK! KUZEY IRAK’A

- MÜHÜRLÜ oy pusulası tartışmasıyla...

- Sandık başlarında evet’e abanılıyor dedikodusuyla...

- Referandumu tartışmalı hale getirecek bin türlü atraksiyonla...

Galiba...

Bu Barzani’nin hakkından ancak bizim YSK gelir.

AKİT’İN İKİ MANŞETİ





MEGRİ megri günlerinde Akit’in manşeti şöyle:

“Mahşere kadar kardeşiz.”

*

Referandum günlerinde Akit’in manşeti şöyle:

“Barzani İsrail’in kucağında.”

*

Hahahahahaha!

ÇOK BENZEMİYOR MU?

KADİR Abi’nin gidişiyle...

Davutoğlu Ahmet Hoca’nın gidişi...

Birbirine çok benzemiyor mu?

*

Tek muamma şurada:

Kadir Abi’nin pelikanı kim oldu acaba?

PANTOLONCU HOCANIN YÜREĞİ PARÇALANIYORMUŞ





İHSAN Şenocak adlı hoca, vaaz kürsüsünden sesini titreterek sesleniyor:

“Pantolon giymiş kızları gördükçe yüreğim sızlıyor.”

*

Öyle bir yürek ki bundaki yürek...

- Bir kız pantolon giyince sızlar babam sızlar.

- Ama erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde kılı bile kıpırdamaz.

NEŞET BABA’NIN OYUN HAVALARI





“YALAN Dünya” güzel. “Neredesin Sen” güzel. “Tane Tane Benleri Var” güzel. “Gönül Dağı” güzel...

Ama Neşet Baba’nın “oyun havaları” hepsinden güzel.

*

Vefat yıldönümü nedeniyle bugün açıp bu oyun havalarından birini dinleyin lütfen.

Oynak bir Orta Anadolu ritminin içine sızan o derin hüznü fark ettiğinizde...

Çok ama çok şaşıracaksınız.

DÖRT YIL ÖNCE BÖYLE DEMİŞ YİĞİT BULUT

DÖRT yıl önce kürsüde konuşuyor Yiğit Bulut.

Şunları söylüyor:

- Türkiye bundan sonra genleşecek.

- Allah ömür verir mi vermez mi bilmem.

- Ama yazın bunu... Üç sene içinde, hatta iki sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye’ye katılma kararı alacak.

*

Dört yıl önce...

Kuzey Irak’ın referanduma gideceğini öngörebilmek de...

Az buz bir başarı değildir hani!

*

Bravo Yiğit... Bravo Bulut...

MURAT ÜLKER VE FERİT ŞAHENK’E TAVSİYELER

- FENERBAHÇE’ye yönetici olmak, siyasete atılmaktan bile daha riskli. Sakın yapmayın.

*

- Takım başarısız olur, sizden bilirler. Takım başarılı olur, Aziz Yıldırım’dan bilirler. Sakın bulaşmayın.

*

- Aziz Yıldırım’ı tercih etseniz Ali Koç bozulur. Ali Koç’u tercih etseniz Aziz Yıldırım... Sakın tercih etmeyin.

*

- Futbol meydanı, siyaset meydanından bile acımasız, yıpratıcı ve cepheleşmiş durumda. Sakın girmeyin.

*

- Kafası bozulan karşı takımların taraftarları, Barzani’ye bile uygulanmayan ekonomik ambargoyu sizin ürünlerinize karşı devreye sokar. Sakın ateşle oynamayın.

BAKANIMIZ BİZİMLE EĞLENMEKTEDİR

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şöyle demiş:

- Bizim doğalgazımız yok.

- Bizim petrolümüz yok.

- Bizim elmas madenimiz yok.

- Ama elmastan daha değerli bir eğitim sistemiz var.

*

Hemen sinirlenmeyin yahu!

Bakanımız bizimle eğlenmektedir.

ALMANYA SEÇİMLERİNİN ÖZETİ

- Bizimkilerin Merkel’e ve Merkel gibilere sallaması...

- Merkel ve Merkel gibilerin de bizimkilere sallaması...

Almanya’da yeni nesil Hitler’cilerin yüzde 13 küsurla Meclis’e girmelerine yol açtı.

*

Hem Merkel’e hem de bizimkilere geçmiş olsun.

ARTIK ‘SİZİN ÜLKENİZDE DEVEYE Mİ BİNİLİYOR’ SORUSU SORULMAYACAK





NEW York’ta Türkiye Ticaret Merkezi diye bir merkez açmışız.

Bakan Nihat Zeybekci gitmiş.

Amacımız Türkiye’yi tanıtmak.

*

Bu arada Türkiye’nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak...

Şu mesaj verilmiş:

“Ata her yerde binebilirsiniz ama deveye binmek için Türkiye’ye gelin.”

*

Yurtdışında Türklere sorulan ve Türklerin tepkilerine yol açan en klasik soru şuydu:

“Sizin ülkenizde deveyle mi seyahat ediliyor?”

*

Müjde!

Artık böyle bir sorunun sorulmasına gerek kalmadı.

Çünkü devletimiz, resmen ve alenen “bizim ülkemizde develere biniliyor” diye bas bas bağırdı.

BİNALİ BEY’DEN MESAJ: BEN BİLMİYORUM, SEN NEREDEN BİLİYORSUN?

“ÇOK kesin, çok net... Binali Yıldırım İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı olacak” diye yazdım ya...

*

Başbakanlık çevresinden aldığım mesaja göre...

Binali Yıldırım şöyle demiş:

“Ben başbakan olarak böyle bir şeyi bilmiyorum. Acaba bu kadar kesin, bu kadar net bir bilgiyi Ahmet Hakan nereden biliyor?”

*

Benimki bir tahmindi.

Sadece tahminimdeki kuvvete işaret etmek için...

“Çok net, çok kesin” dedim.

*

Yoksa tabii ki gaybı ancak Allah bilir.