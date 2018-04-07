Genç kayınpeder de şehvet uyandırır mı İhsan?

Ama öyle böyle bir aşk değil.

Kayınpeder, aşk mesajları yağdırmış damadına.

Deliler gibi.

“Seni sevdim be tosunum. Sevdim...” demiş mesajlarında.

“İnsan hayatta bir kere sever. İkincisi olmaz” da demiş.

“Sevdim seni ben deliler gibi, hâlâ da seviyorum tosunum” da demiş.

*

Sabah sabah maruz kaldığım bu haber üzerine...

Aklıma şu geldi:

*

Acaba “Genç kaynana şehvet uyandırır” diye fetva veren İhsan adlı meşhur kaynana fetvacısı...

Bu haberin ardından...

“Genç kayınpeder şehvet uyandırır. Damatların genç kayınpederleriyle halvetleri caiz değildir” falan diye...

Bir fetva verir mi?

BEN PSİKOPATIM DİYE BAS BAS BAĞIRMIYOR MU?





OSMANGAZİ Üniversitesi katliamcısının şu tipine bakın Allah aşkına!

- Ben psikopatın tekiyim diye bağırmıyor mu?

- Silahını alıp sokakları tarayacak gibi bir hali yok mu?

- Acilen denetim altına alınması gereken bir tipi yok mu?

- Gözleri deli deli bakmıyor mu?

*

Hadi diyelim her şeyi atladınız.

Şu tipi nasıl atladınız a be yetkililer!

OSMANGAZİ KATLİAMINA DAİR CEVABI OLMAYAN DÖRT SORU

- SORU BİR: Madem saldırganın akli dengesi yerinde değildi ve bunu herkes biliyordu... O adam nasıl üniversitede görev yapabildi?

*

- SORU İKİ: Akli dengesi yerinde olmayan bu adamın “FETÖ’cü” diye ihbar ettiği hocalara hayat neden ve nasıl zindan edildi?

*

- SORU ÜÇ: Üniversitelere silah sokmak bu kadar kolay mı? Kapıda denetim falan yapılmıyor mu? Bomba falan da sokulabiliyor mu?

*

- SORU DÖRT: Bu kadar başıbozukluğun ortasında gerçekleşen bu katliamın ardından... Tek bir yetkili bile istifa etmeyecek mi?

KEMAL BEY ÇEKİLİN ARADAN İBO’YLA DEMET BAŞ EDER





DEMET Akalın ile İbrahim Tatlıses...

“Hatay sınırına giden sanatçılar” bağlamında atışmaya başladılar.

*

Bu atışmayı görünce...

“Ha şöyle” dedim.

Ardından da ekledim:

“İşte şimdi şartları eşit bir atışma izleyebiliriz.”

*

Kemal Bey! Kemal Bey!

Lütfen aradan çekilin artık.

İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Alişan düzlemi, sizin düzleminiz değildi...

O düzlem, Demet Akalın’ın düzlemiydi.

*

Yani olayın sahibi geldi.

Siz biraz geri durun.

TİJEN’İN VEFATI

“KAYNANALAR” dizisinin Tijen’i vardı bizim çocukluğumuzda.

Tijen, erken dönem Anadolu sermayesini snobe eden bir karakterdi.

Bu açıdan Anadolu’da hem sevilmez hem de alay konusu edilirdi.

Tijen’i çok büyük başarıyla canlandıran Sevda Aydan vefat etmiş.

-

Şunu söylemeden geçmeyelim:

Kamuoyunun ‘Tijen’ olarak bildiği Sevda Aydan, aslında Türkiye’nin en büyük opera sanatçılarındandı.

Allah rahmet eylesin.

DEİZM NASIL POPÜLER OLDU

ETRAFIMDA kim varsa dalmış internete deizmi araştırıyor.

-

Hepsinin dilinde aynı cümle:

“Bakalım imam hatiplerin kaydığı deizm nasıl bir şeymiş.”

-

“İmam hatipliler deizme kayıyor” diye bir söylenti var ya...

Doğru mudur, değil midir, bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var ki:

Bu söylenti nedeniyle deizm, hayatının en popüler günlerini yaşıyor.

HAKİKATEN DE

- Coğrafya, hakikaten de kadermiş.

*

- Çocukluk, hakikaten de insanın anavatanıymış.

*

- Gece, hakikaten de ihanete müthiş bir gerekçeymiş.

BAYILDIM BUNA

TEMEL Karamollaoğlu’ndan öğrendim.

Rahmetli Nurettin Topçu’nun şöyle bir sözü varmış:

“Eğitim sistemimizin iki eksiği var. BİR: Eğitim. İKİ: Sistem”

-

Vallahi bayıldım bu saptamaya.

AK PARTİ’NİN PARTİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SAĞ PARTİLERE ETKİSİ:

Solcu parti olmaya meylettiriyor.

*

Bakınız: Saadet Partisi’nin 1 Mayıs’ta alanlarda olmayı tartışması...

*

SOL PARTİLERE ETKİSİ:

Sağcı parti olmaya meylettiriyor.

*

Bakınız: CHP’li Mahmut Tanal’ın “Nüfus cüzdanlarındaki din hanesinden İslam’ı AKP kaldırdı” şeklindeki tweet’i...