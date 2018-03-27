FETÖ bittiyse OHAL niye?

Şöyle diyor:

“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”

*

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...

Şöyle diyor:

“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”

*

Başbakan Binali Yıldırım...

Diyor ki...

“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”

*

Yani durum şu:

En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...

- Askeriyeden...

- Eğitimden...

- Yargıdan...

Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.

*

Bu durumda sormak gerekir:

OHAL niye devam ediyor?

HİÇ SEVMEDİM BU PANKARTI





BU pankartı yazıp asanların...

- Mizah yapma gayretlerini anlıyorum.

- Neye vurgu yapmak istediklerini anlıyorum.

- Temel amaçlarını da anlıyorum.

*

Ama 49 şehit verdiğimiz Afrin harekâtı için...

“Biz bu işten bir şey anlamadık” demek...

Şehitlerimize, onların ailelerine, yakınlarına nezaketsizlik değilse nedir?

*

Bazı olgular vardır ki...

Asla espriyi kaldırmaz.

Bu da onlardan biri.

TOSUN’UN İTİMAT TELKİN EDEN TİPİ

BİR ‘Tosun’ mağduru anlatıyor:

- O çocuğun tipine baktım, gerçekten gariban büyümüş, içimizden biri.

- Mütevazı bir çocuk. Şirketler açarken nasıl da hevesle el çırpıyor.

- Ben o zavallı çocuğun dolandırıcı olduğuna inanmıyorum, kimse beni inandıramaz.

- Bence bu çocuğu harcadılar.

*

Sanırım her konuda olduğu gibi...

Memleketimiz bu konuda da ikiye bölünmüş durumda:

*

- BİR: “Bu çocuk içimizden biri... Tipi bana itimat telkin ediyor” diyenler.

- İKİ: “İnanılır gibi değil... Yahu bu çocuğa nasıl güvenip de para yatırmışlar” diyenler.

‘1 MİLYONLUK TUVALET, 1 LİRALIK TUVALET’ HESABI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle demiş:

“Hatırlayın, paramızda sıfırlar vardı değil mi? Tuvalete kaça gidiyorduk? 1 milyon lira. Ne oldu? Biz geldik. Dedik bu 6 sıfırı atın. 6 sıfırı attık. 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü.”

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Paradan 6 sıfırın atılması hakikaten önemli bir işti.

-

Fakat aynı hesabın...

Maaşlar üzerinden yapılması durumunda...

Bir ‘münasebetsiz’ de çıkar, şöyle der:

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“Paradan 6 sıfır atılmadan önce en düşük maaş bile milyonlar tutuyordu milyonlar.”

HANGİ ÜNLÜ UBER’Cİ, HANGİ ÜNLÜ TAKSİCİ

DEMET Akalın, “Kusura bakmayın, ben taksiciyim” demiş.

O zaman ben de olası taksici ve Uber’ci ünlülerin listesini çıkarayım bari:

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- Orhan Gencebay taksici, Sıla Uber’ci...

- Yavuz Bingöl taksici, Genco Erkal Uber’ci...

- Gülben Ergen bir yanı taksici, bir yanı Uber’ci...

- Ajda Pekkan itikatta Uber’ci, amelde taksici...

- Hülya Koçyiğit “Kimseyi zorla taksici yapmıyorlar” diyerek Uber’ci...

- Coşkun Sabah, “taksiciyiz taksici” diye şarkı yapacak kadar taksici...

- Aziz Yıldırım taksici, Ali Koç Uber’ci...

- Acun taksici, Şeyma Uber’ci...

FATİH ERBAKAN KOZU

HOCAMIZIN muhterem oğlu Fatih Erbakan...

Cumhur ittifakının Saadet Partisi’ne karşı geliştirdiği bir koz durumuna geldi.

*

Türk siyasetinin anlı şanlı isimlerinin çocuklarından hiçbiri...

Babasının yerini...

Dolduramadı, dolduramıyor, dolduramayacak.

AYI İLE YATAĞA GİRMEK

GALİBA son zamanlarda dış politikada şöyle bir strateji izlemeye başladık:

- ABD’ye karşı Rusya kartını kullanıyoruz.

- Rusya’ya karşı ABD kartını kullanıyoruz.

İyi, güzel ama...

İsmet Paşa’nın şu sözünü de aklımızdan çıkarmamalıyız:

“Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.”