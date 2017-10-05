E hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti?

Kadir Topbaş da istifa ediveriyor.

*

Düzce Belediye Başkanı’na diyorlar ki: “İstifa et.”

O da istifa ediyor.

*

Melih Gökçek’e henüz bir haber göndermediler ama...

“Her an haber gönderebiliriz, şakamız yok” diyorlar.

*

Dedikodular durmuyor...

Sırada Balıkesir, Bursa, Uşak belediye başkanları varmış istifa ettirilecek.

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“Şu son 15 yıldır AK Parti cephesinden en fazla işittiğin ilk 10 cümleyi yaz” deseler...

Benim aklıma ilk gelen cümlelerden biri şu olur:

“Sandıkla gelen, sandıkla gider.”

*

Sanırım artık hep şöyle demek durumunda kalacaklar:

“Sandıkla gelen, istifa et emriyle gider.”

GÖKÇEK HAKKINDA BEŞ TEZ

- TEZ BİR: Gökçek artık tehlikeli değil... İsyan bayrağı falan açamaz. Saha müsait değil böyle bir şey için.

- TEZ İKİ: Bundan böyle yapacağı tek bir şey var Gökçek’in: Erdoğan’ı ikna etmek... Açık kapıyı zorlamak... Araya aracılar sokmak...

- TEZ ÜÇ: Göreceksiniz: Şu saatten sonra her zamankinden daha fazla Erdoğancı olacak Gökçek... En azından durumu kesinleşinceye kadar...

- TEZ DÖRT: Son tahlilde şunu talep edebilir Gökçek: “Tamam... 2019’da aday yapmayın ama bari istifa ettirmeyin.”

- TEZ BEŞ: Şu pazarlığı da yapabilir Gökçek: “Belediye başkanı olamıyorsam bari iyi bir makam verin bana.”

‘ÜMMETİN LİDERİ’ DERKEN NE DEMEK İSTİYOR?

MELİH Gökçek şöyle demiş:

“Recep Tayyip Erdoğan ümmetin lideridir. Ona destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir.”

Bu açıklamayla ne demek istiyor Melih Gökçek?

Galiba şunu demek istiyor:

“Görüyorsun işte! En sinirlenmem gerektiği zamanda bile sana olan sadakatimden vazgeçmiyorum. Dikkate al bunu. Bizim konuyu bir daha düşün.”

MELİH GÖKÇEK’İN MIRILDANDIĞI TÜRKÜLER

- ANKARA’nın bağları / Kaldıramıyorum kolları.

- Ankara’nın taşına bak / Dinozorların gözlerinin yaşına bak!

- Erik dalı gevrektir / Amanın basmaya gelmez / Reis ümmetin lideridir / Amanın küsmeye gelmez.

- Fidayda da Ankaralım fidayda / Bizde âdet böyledir / Melih Gökçek’i ağlatırlar / Aman Bülent Arınç’ı güldürürler.

- Kesik çayır biçilir mi / Sular soğuk içilir mi / Bana başkanlıktan geç diyorlar / Sıcak koltuktan geçilir mi...

- Aman desinler desinler desinler / Şeker de yesinler / Şu Melih şu koltuğa yanmış desinler.

GÖKÇEK BOMBASINI PATLATAN GAZETECİ: SEÇİL ÖZER





SEÇİL Özer, son dönemlerde yıldızı parlayan bir gazeteci.

Bağlantısı yok, bağı yok. Tek gücü var: Hakikate sadakat...

İşte bu yüzden Seçil’i güvenilir buluyor siyasi çevreler.

Ve işte bu yüzden Seçil’in verdiği haberler doğru çıkıyor.

*

Geçen gün Seçil, “İstifa ettirilecek belediye başkanlarının arasında Melih Gökçek de var” deyince...

“Emin misin Seçil? Melih Gökçek şu anda Erdoğan’a tam sadakat içinde ve kendinden çok emin görünüyor” dedim.

Seçil, “Eminim” dedi.

*

Ve geçen akşam Kanal D Haber’de bombayı patlattı:

“Melih Gökçek de istifa ettirilecek belediye başkanları arasında yer alıyor.”

*

Kıyamet koptu tabii...

Melih Gökçek cephesi, bu haberi yalanlatmak için epey çaba sarf etti.

Fakat Cumhurbaşkanı’nın “Gündemde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez” açıklaması...

Seçil’in haberinin doğruluğunun tescili olmuştu.

*

Ankara gazeteciliğinin, kulis haberciliğinin bittiğine herkesin iman ettiği bir ortamda...

Seçil Özer hem bu algıyı parçaladı hem de bir yıldız gibi parladı.

BAYILDIM BU KIYAFETLERE





CHP’nin Roman milletvekili Özcan Purçu, geçen hafta oğlunu sünnet ettirdi.

Dillere destan bir Roman düğünüyle...

*

Fakat sünnet düğününün yıldızı ne Özcan Purçu idi, ne sünnet çocuğu idi ne de pistte döktüren CHP’li milletvekilleriydi.

Düğünün yıldızı Özcan Purçu’nun eşi Gülseren Hanım’dı.

*

Sünnet düğünü boyunca giydiği şu üç şahane kostümle, kendine güveniyle, özüyle barışık olmasıyla falan...

Hakikaten takdire şayandı Gülseren Hanım.

EL SIKIYORMUŞSUNUZ MELTEM HANIM





MELTEM Cumbul, iktidarı destekliyor diye ödül alan yönetmenin elini sıkmamıştı.

Ama aynı Meltem Cumbul, doğrudan iktidarın elini sıkmış.

*

Demek ki iktidarla sorunu yok hanımefendinin, sorunu destekçilerle...

‘İYİ POLİS / KÖTÜ POLİS’

meselesine aykırı bakış

NEYMİŞ efendim...

Önce yüzde 30 zam yaptırıyorlarmış. Sonra Erdoğan, bir kurtarıcı gibi “hop” diyormuş. Ve bütün puanları topluyormuş.

Yani bir iyi polis / kötü polis oyunu söz konusuymuş.

*

Katılmıyorum bu yaklaşıma.

*

Erdoğan’dan habersiz kuş uçmadığını bizim ahalimiz gayet iyi bilir.

Dolayısıyla... Yüzde 40 zamda da... Yüzde 40 zammın kaldırılmasında da... Sorumluluk hep Erdoğan’dadır ahali gözünde.