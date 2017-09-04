Dik dur, eğilme Zühtü Bey

Yer: AK Parti Büyük Kongresi...

Konuşan: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

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Şöyle diyor Erdoğan:

“Biz Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bu böyle biline!”

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eğilerek selamladığını görünce...

Erdoğan’ın “Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz” çıkışı geldi aklıma.

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Zühtü Bey adına üzüldüm doğrusu...

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Çünkü günlerden bir gün...

Zühtü Bey de tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi...

“Biz Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz” diye haykırmaya karar verse...

Çıkarıp karşısına bu fotoğrafı koyacaklar.

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Keşke tarihe böyle görsel bir “kanıt” bırakmasaydınız Zühtü Bey.

PALAVRANIN DANİSKASI: TÜRKİYE’DE ENSEST ORANI YÜZDE 40 İMİŞ

ENSEST nedir?

Şudur:

Evlenmeleri törece ve yasaca yasaklanmış olan, yakın kan bağı olanlar arasındaki cinsel ilişki.

Yani anne, baba, kardeşler, teyze, hala, dayı, amca, anneanne, babaanne, dede ile olan cinsel ilişki.

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Dikkat!

Tecavüzden, zorlamadan, tasalluttan, aklı ermeyene yönelen cinsel saldırıdan falan söz etmiyoruz.

Cinsel ilişkiden söz ediyoruz.

Gönüllü beraberlikten söz ediyoruz yani.

Murat Başoğlu ile yeğeni arasındaki gönüllü ilişki gibi bir ilişkiden yani.

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İşte tam da bu nedenle...

“Türkiye’de ensest oranı yüzde 40’tır” demek...

Türkiye’de halkın yarıya yakınının...

Anne, baba, kardeş, dayı, amca, anneanne, babaanne, dede falan demeden gönüllü cinsel birliktelik yaşadığını söylemektir.

Ki bu iddiayı ortaya atana, dillendirene ancak “Yuh” denir.

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Yuh yani!

Gerçekten yuh!

Üfürme olur da bu kadar olur!

Sallama olur da bu kadar olur!

Atmasyon olur da bu kadar olur!

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- Sanki evlerin içine kamera dayamışlar gibi...

- Sanki mahrem alanları gözlemişler gibi...

- Sanki anket yapmışlar da halkın yarıya yakını “dayımla, halamla gönüllü beraberliğim var, pek de mutluyuz” demiş gibi...

“Ensest oranı yüzde 40” diyorlar.

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Bari inandırıcı olsun diye küsuratlı sayı verin be kardeşim!

Sanki kıyafet mağazasının yazlık indirim oranlarını açıklıyorlar!

AKŞENER’İN PARTİSİNE DAİR OLUMLU-OLUMSUZ 7 TESPİT

- BİR: Bir reytingleri olduğu kesin ama bir disiplinleri yok.

- İKİ: Gündem belirleme yetenekleri var gibi ama nereye kadar olduğu belirsiz.

- ÜÇ: Bir rüzgâr yakalamış gibiler ama sürdürebilirler mi belli değil.

- DÖRT: “Aynı MHP” olmamak gibi bir dertleri var ama bunu sağlamak için yaptıkları bir şey yok.

- BEŞ: “Yeni isimlerle çıkacağız” diyorlar ama dağ fare doğurabilir.

- ALTI: AK Parti’den oy tırtıklayacaklar gibi ama oyun çoğunu CHP’den alabilirler.

- YEDİ: Şimdilik uyumlu gibi görünüyorlar ama ilk fırsatta kavga çıkacak gibi..

İLK KEZ ORTADOĞU DEĞİL

HASAN Hüseyin’in 40 yıl önce yazdığı şiirden dizeler:

“Kiralar yine azgın / Kuyruklar yine dilsiz / Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı / Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu.”

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“Yine hep Ortadoğu” bağlamında...

40 yıldır durum değişmedi.

Ta ki Kuzey Kore’nin toraman diktatörü çıkıp da hidrojenle falan oynamaya başlayıncaya kadar.

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İlk kez dünyayı savaşın eşiğine getiren küresel bir kriz patlıyor ve krizin adresi Ortadoğu değil.

ETKİSİ KALMAYAN SÖZLER

- CAMİLERİ ahır yaptılar.

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- Valiler aynı zamanda il başkanıydı.

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- Tek adamlık vardı.

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- Monşerler akmaz kokmaz bir dış politika izliyorlardı.

KABATAŞ YALANI

BU öyle berbat, öyle rezil, öyle ahlaksız bir yalan ki...

- Bu yalanı uyduran...

- Bu yalana bir biçimde omuz veren...

- Bu yalanın çoğalmasına katkı sunan...

- Bu yalana bir biçimde bulaşan...

Hemen herkesin bir ömür boyu peşinden gelecektir.

CANAN KARATAY’IN BEŞ TEMEL ÖZELLİĞİ

- BİR: Her zaman elektrik yaratacak çıkışlar yapabilme potansiyeli var.

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- İKİ: Az sonra suratınıza öfkeyle bir tokat patlatarak çekip gidecek gibi...

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- ÜÇ: Diyetisyenlerin sosyalisti... Hep fakir fukaranın durumunu gözetiyor.

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- DÖRT: Sevenleri ile sevmeyenleri kavga etse... İki taraf da galip gelemez.

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- BEŞ: Bir diyetisyen doktordan ziyade “önündekini bitir” diyen anne edalı...

DÜŞMAN ETTİLER

- TARİHİ yapıları TOKİ binası haline getirerek yeniledikleri için... Gıcıra düşman ettiler.

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- Önlerine çıkan her boşluğu betona boğdukları için... Betona düşman ettiler.