Dar alanda diktatörlük oynayan Kemal Bey

- Ya kendisi bırakıp gidecek.
- Ya da partinin toplam delege sayısının yarıdan bir fazlası kurultay isteyecek.
*
Yani 300 delege kurultay istese...
Yaprak bile kıpırdamıyor.
*
Yani 400 delege kurultay istese...
Kıllar bile oynamıyor.
*
Yani 500 delege kurultay istese...
Kimsenin umuru bile olmuyor!
*
Yani 600 yüz delege kurultay istese...
Mesele bile yapılmıyor!
*
Hatta hatta 619 delege kurultay istese bile...
Keyifler zerre kadar bozulmuyor!
*
Demokratlara bakın hele!
Sosyal demokratlara bakın hele!
Aslan sosyal demokratlara bakın hele!
*
Neyse...
Lafı fazla uzatmadan şu üç şeyi söyleyip kaçayım en iyisi...
*
- BİR: Ne yapalım, bu zalim ve vicdansız yapının üzerinde oturmaya devam eden Kılıçdaroğlu’nun attığı demokrasi nutuklarına inanmaya devam mı edelim?
*
- İKİ: Kendi sorumluluğu altındaki dar alanda bile böylesine bir diktatörlük idaresini içine sindirebilen Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin idaresini ele alsa neler yapar?
*
- ÜÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “diktatör” dediğinde... Erdoğancılar, “Yahu sen önce kendi dar alanında oluşturduğun diktatörlüğe bak” derlerse ne olacak?
MUHALEFETİN SEFİLLİĞİ
- Meral Akşener, “gitme, gitme, gitme” diyen partililerine inat zerre kadar direnmeden gitmekte kararlıyken... Kemal Kılıçdaroğlu, “git, git, git” diyen partililerine inat koltuğunu bırakmamakta kararlı.
*
- Meral Akşener, kaprisli bir çocuk gibi “bana ne, bana ne, oynamıyorum işte, zorla mı?” tavrındayken... Kemal Kılıçdaroğlu, “bana ne, bana ne, gitmiyorum işte, zorla mı?” tavrında.
*
- Meral Akşener, “etme eyleme, bizi bırakıp gitme” falan türü yakarışları arttırmak için çabalarken... Kemal Kılıçdaroğlu, “yeter artık, bırakıp git, lütfen git artık” falan türü çığlıkları arttırmak için çabalamakta.
*
Şunlar bu haldeyken yüzde 70 alamayan iktidar başarısızdır, net!
*
Allah muhalif seçmenlere sabrı cemil ihsan eylesin, âmin!
E HANİ ‘VER PAPAZI, AL PAPAZI’ OLACAKTI?
BİZDE tutuklu olan Amerikalı papaz...
Trump’ın sorun çıkarmasının ardından cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındı.
*
Pensilvanya’daki bizim papaz ise...
Yeri göğü oynatmamıza rağmen Amerika’daki çiftliğinde keyif sürmeye devam ediyor.
*
E hani “al papazı, ver papazı” oynuyorduk?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU MİLLETİ ÇOK İYİ TANIYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:
- Bu sistemde her an her şey olabilir.
- Hiçbir şeyin garantisi yoktur.
- Atanmış olanlar da görevden alınabilir.
*
Bizim milletin huyudur:
Garantili durumda serer yatar, her an tetikte tutulduğu durumlarda ise çalışıp çabalar.
*
Erdoğan bu milleti gerçekten de iyi tanıyor!
ALPAY ÖZALAN’A ÖĞÜTLER
- İnternetten özlü sözler okumak yerine kitap okumak daha iyidir.
*
- Antipati oluşturmak kolaydır, zor olan sempati oluşturmaktır.
*
- “Tutmayın lan beni” noktasına gelmeden önce geçirilmesi gereken sayısız evre vardır.
*
- İzmir’den imbat getirilir, fırtına getirilmez.
*
- Metin / Ali / Feyyaz üçlüsüyle biraz vakit geçirmekte çok büyük fayda vardır.
*
- Hiçbir şey sana göründüğü gibi olmayabilir.
ATİNA’NIN CÜBBELİSİ!
“YUNANİSTAN Başbakanı ateist diye başımıza bu yangın geldi” demiş Atinalı bu papaz.
*
Şöyle bir teklifim var:
Atinalı bu papaz ile bizim Cübbeli Ahmet...
Jetski’lerine atlayıp...
Bodrum’dan Yunan adalarına doğru yarışsınlar.
Kazanan Adnan Oktar’ın yerini alsın.
KİM NE DEMİŞ?
- “Irkçılık bir ideoloji değildir, psikolojik bir hastalıktır” demiş Malcolm X abimiz.
*
- “İki tür insan vardır: Beraber olması ve olmaması kolay olanlar... Beraber olması ve olmaması zor olanlar” demiş Hemingway dayımız.
GÜNÜMÜZ İNSANININ BAŞINDAKİ İKİ BELA
- BİR: Günde bilmem kaç bardak su içme zorunluluğu nedeniyle susamadan su içmek zorunda kalmak.
*
- İKİ: “Günde en az 10 bin adım atmalısın” şartını yerine getirmek adına her gün adım saymaktan helak olmak.
Dar alanda diktatörlük oynayan Kemal Bey
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun koltuğundan edilmesi için iki yol var:
- Ya kendisi bırakıp gidecek.
- Ya da partinin toplam delege sayısının yarıdan bir fazlası kurultay isteyecek.
*
Yani 300 delege kurultay istese...
Yaprak bile kıpırdamıyor.
*
Yani 400 delege kurultay istese...
Kıllar bile oynamıyor.
*
Yani 500 delege kurultay istese...
Kimsenin umuru bile olmuyor!
*
Yani 600 yüz delege kurultay istese...
Mesele bile yapılmıyor!
*
Hatta hatta 619 delege kurultay istese bile...
Keyifler zerre kadar bozulmuyor!
*
Demokratlara bakın hele!
Sosyal demokratlara bakın hele!
Aslan sosyal demokratlara bakın hele!
*
Neyse...
Lafı fazla uzatmadan şu üç şeyi söyleyip kaçayım en iyisi...
*
- BİR: Ne yapalım, bu zalim ve vicdansız yapının üzerinde oturmaya devam eden Kılıçdaroğlu’nun attığı demokrasi nutuklarına inanmaya devam mı edelim?
*
- İKİ: Kendi sorumluluğu altındaki dar alanda bile böylesine bir diktatörlük idaresini içine sindirebilen Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin idaresini ele alsa neler yapar?
*
- ÜÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “diktatör” dediğinde... Erdoğancılar, “Yahu sen önce kendi dar alanında oluşturduğun diktatörlüğe bak” derlerse ne olacak?
MUHALEFETİN SEFİLLİĞİ
- Meral Akşener, “gitme, gitme, gitme” diyen partililerine inat zerre kadar direnmeden gitmekte kararlıyken... Kemal Kılıçdaroğlu, “git, git, git” diyen partililerine inat koltuğunu bırakmamakta kararlı.
*
- Meral Akşener, kaprisli bir çocuk gibi “bana ne, bana ne, oynamıyorum işte, zorla mı?” tavrındayken... Kemal Kılıçdaroğlu, “bana ne, bana ne, gitmiyorum işte, zorla mı?” tavrında.
*
- Meral Akşener, “etme eyleme, bizi bırakıp gitme” falan türü yakarışları arttırmak için çabalarken... Kemal Kılıçdaroğlu, “yeter artık, bırakıp git, lütfen git artık” falan türü çığlıkları arttırmak için çabalamakta.
*
Şunlar bu haldeyken yüzde 70 alamayan iktidar başarısızdır, net!
*
Allah muhalif seçmenlere sabrı cemil ihsan eylesin, âmin!
E HANİ ‘VER PAPAZI, AL PAPAZI’ OLACAKTI?
BİZDE tutuklu olan Amerikalı papaz...
Trump’ın sorun çıkarmasının ardından cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındı.
*
Pensilvanya’daki bizim papaz ise...
Yeri göğü oynatmamıza rağmen Amerika’daki çiftliğinde keyif sürmeye devam ediyor.
*
E hani “al papazı, ver papazı” oynuyorduk?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU MİLLETİ ÇOK İYİ TANIYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:
- Bu sistemde her an her şey olabilir.
- Hiçbir şeyin garantisi yoktur.
- Atanmış olanlar da görevden alınabilir.
*
Bizim milletin huyudur:
Garantili durumda serer yatar, her an tetikte tutulduğu durumlarda ise çalışıp çabalar.
*
Erdoğan bu milleti gerçekten de iyi tanıyor!
ALPAY ÖZALAN’A ÖĞÜTLER
- İnternetten özlü sözler okumak yerine kitap okumak daha iyidir.
*
- Antipati oluşturmak kolaydır, zor olan sempati oluşturmaktır.
*
- “Tutmayın lan beni” noktasına gelmeden önce geçirilmesi gereken sayısız evre vardır.
*
- İzmir’den imbat getirilir, fırtına getirilmez.
*
- Metin / Ali / Feyyaz üçlüsüyle biraz vakit geçirmekte çok büyük fayda vardır.
*
- Hiçbir şey sana göründüğü gibi olmayabilir.
ATİNA’NIN CÜBBELİSİ!
“YUNANİSTAN Başbakanı ateist diye başımıza bu yangın geldi” demiş Atinalı bu papaz.
*
Şöyle bir teklifim var:
Atinalı bu papaz ile bizim Cübbeli Ahmet...
Jetski’lerine atlayıp...
Bodrum’dan Yunan adalarına doğru yarışsınlar.
Kazanan Adnan Oktar’ın yerini alsın.
KİM NE DEMİŞ?
- “Irkçılık bir ideoloji değildir, psikolojik bir hastalıktır” demiş Malcolm X abimiz.
*
- “İki tür insan vardır: Beraber olması ve olmaması kolay olanlar... Beraber olması ve olmaması zor olanlar” demiş Hemingway dayımız.
GÜNÜMÜZ İNSANININ BAŞINDAKİ İKİ BELA
- BİR: Günde bilmem kaç bardak su içme zorunluluğu nedeniyle susamadan su içmek zorunda kalmak.
*
- İKİ: “Günde en az 10 bin adım atmalısın” şartını yerine getirmek adına her gün adım saymaktan helak olmak.