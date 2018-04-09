CHP’nin belediye başkan adaylarını açıklıyorum

- Seksen yedi CHP kulisçisi ile mavra çevirdim.

- Yetmiş iki yerel kanaat önderine kahve ısmarladım.

- Altmış sekiz eski sosyal demokratla mesajlaştım.

- Elli altı CHP gazetecisiyle temas kurdum.

Ve bütün bu emeğin ardından...

Elde ettiklerim şunlardır:

- ANTALYA ADAYI: Muhittin Böcek olacak... Muhittin Bey, şu anda Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı... Kesin gibi... Kesine yakın... Hatta kesin.

- MERSİN ADAYI: Kültür Bakanlığı yapmış bir isim: İstemihan Talay... Mersin’den CHP’nin adayı olacak... Kesin gibi... Hatta kepkesin.

- MUĞLA ADAYI: Mevcut başkan Osman Gürün’le yola devam edecekler gibi... Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olursa... Sürpriz olur.

- ADANA ADAYI: Soner Çetin olacak... Soner Bey, şu anda Çukurova Belediye Başkanı... Adaylığı kesine çok yakın.

Ve gelelim İstanbul, Ankara ve İzmir’e...

- İSTANBUL ADAYLARI: Engin Altay... Akif Hamzaçebi... Gürsel Tekin... Mahmut Tanal... Aykut Erdoğdu... İstekli olan isimler bunlar... Fakat lütfen yazın bir kenara: Bunların hiçbiri ama hiçbiri olmayacak... Bu isimlerin dışında bir isim olacak...

- ANKARA ADAYLARI: Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki isim: Mansur Yavaş... Mansur Yavaş’la bir görüşme falan yapılmamış. Ancak tabanda Mansur Yavaş’a karşı homurdanmalar var. Eğer bu homurdanmalar artarsa... Levent Gök ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler devreye girebilir.

- İZMİR ADAYLARI: Aziz Kocaoğlu devam etmek istiyor... Devam edebilir de... Fakat tabandan değişim sesleri de yükselmiyor değil... Eğer o sesler çok ama çok güçlü çıkarsa... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tuncay Özkan alternatif isimler olabilir.

- ŞİŞLİ MESELESİ: Kime rastlasam, kime sorsam... Hepsinden işittiğim söz aynı... Hepsi ama hepsi... “Sarıgül Şişli’den aday olacak... Banko” diyorlar.

TÜRKİYE’DE GÜNDEM

TÜRKİYE’de öyle bir gündem var ki...

Yaprağın bile kıpırdamadığı bir günde...

Hiçbir şey olmuyor ve her şey çok sakin geçiyorsa bile...

Boğaz’daki tarihi bir yalıya, kocaman bir gemi çarpıyor.





TAKSİM MEYDANI’NI GÖRÜNCE MIRILDANDIKLARIM

- Sanki annem, evin salonunu saksılarla dekore ediyor gibi...

- Sanki Ahmet Güneştekin’in 2017 yılında yaptığı “Çürüme” isimli video enstalasyonu gibi...

- Sanki “yeni saç ekimi yaptırmış Arap kardeşimizin dördüncü günü” gibi... (Zaytung’tan alınma)

- Sanki son dönemlerde artarak gelişen ‘yeni gelin sunumu’ gibi...

- Sanki lale devri çocuklarıyız biz der gibi... (Ama Hollanda lalesi tabii!)

- Sanki betona lalelerden serpme kahvaltı serpilmiş gibi...





BU SEFER ARDA’CIYIM

BİLENLER bilir.

Arda Turan’la aram pek hoş değildir.

*

Yine bilenler bilir.

“Konuya tersten dalayım da dikkat çekeyim” diye bir yaklaşıma asla sahip olmadım.

*

Bu iki kaydı düştükten sonra...

Gönül rahatlığıyla sunu söyleyebilirim:

*

Arda’nın “yeni fizyoterapistim” diyerek paylaştığı “ayaklı, kovalı, eşli” tatsız fotoğrafı...

“Yuh! Herife bak! Eşine ayak yıkatıyor” diye yorumlamadım.

*

Sadece “Kötü bir şaka, fakat ona ne kadar gülebiliriz ki” dedim, o kadar.

YENİ BİR SELAM ÇAKMA YÖNTEMİ

HÜLYA Koçyiğit çıktı ve dedi ki:

“Türkiye’de özgürlük çok... Hatta biraz fazla çok.”

Kaya Çilingiroğlu durur mu? O da çıktı ve dedi ki:

“Bikini giyiliyor, içki içiliyor. E hani baskı?”

“Türkiye’de özgürlük var, baskı yok” diye demeç vermek...

Egemenlere selam çakmanın yeni yolu oldu galiba...

YOKSA BİRİ TEKERRÜR BEDDUASI MI ETTİ?

İKİNCİ Meşrutiyet’in önemli Osmanlı entelektüellerinden Babanzade İsmail Hakkı ile ilgili yazılmış bir makaleyi okurken...

Şu satırlara rastladım:

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“Babanzade İsmail Hakkı, mülkiye mektebinde son sınıfta iken İkinci Abdülhamid aleyhtarı gösterilere katıldı ve padişahın okuttuğu mevlitte dağıtılan şekeri yemediği gerekçesiyle mülkiye mektebinden kovuldu.”

(Tarihimizden Portreler / Osmanlı Kimliği / İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Bir Osmanlı Entelektüeli: Babanzade İsmail Hakkı / Yazan: Davut Hut / Marmara Üniversitesi ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayını)

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Sanırım biri, “Allah’ım bu toprakları tekerrür ile imtihan et” diye beddua etmiş ve ettiği beddua kabul olmuş.

Tekerrürün başka bir açıklaması yok.