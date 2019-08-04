Bu babayla sadece ve sadece gurur duyulur

Bir temizlik işçisi baba, kızına şöyle demiş:
“Arkadaşlarına benim temizlikçi olduğumu söyleme”.
Kızı da bunun üzerine babasıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmış. Altına da şunu yazmış:
“Bu benim babam... Temizlikçi olarak çalışıyor... Babamla gurur duyuyorum... Büyük kızının büyük babası...”
Belediyelerin akraba arpalığına dönüştürüldüğü...
Üç kuruş para uğruna dağların siyanüre boğulduğu...
İhale zenginlerine özgü görgüsüzlüklerin gözlere sokulduğu...
Bankamatikçilikten falan zerre kadar utanılmadığı...
Çifte maaşın milli spor haline geldiği...
Bir Türkiye ortamında...
Bu babanın temizliği, kıymeti, asaleti, değeri, önemi çok daha iyi anlaşıldı, anlaşılıyor.
*
Hem bu her tarafından asalet akan tertemiz babaya hem de ona çok yakışan onurlu kızına...
Helal olsun!
NOT DEFTERİMDEN
CÜNEYT CEBENOYAN: Birgün gazetesi yazarıydı... PKK’nın The Marmara’nın kafesine koyduğu bomba sonucu ablasını kaybetmişti... Günlerce kendi mahallesine “Ablamı katleden PKK’dır... Bunu niye gizliyorsunuz?” diye sordu... Doğru dürüst bir cevap alamadı. Dün bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin.
*
MÜMTAZER TÜRKÖNE: Kudretli günlerinde “Darbecileri yağlı kazığa oturtmak lazım” falan diye yazıyordu. Şimdi darbecilik suçlamasıyla hapiste... Fakat kızının İsmail Saymaz’a verdiği bilgiye göre hastaymış. Kalbinin bir damarı tıkalıymış. Ne yapmış olursa olsun... Sağlığıyla ilgili sorunlarına en insani şekilde yaklaşmak gerekir.
*
TUNÇ SOYER: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “Çav Bella” tutkusuna değinmiştim dün... O tutkunun neden olduğu olaydan ise söz etmemiştim... Büyük eksiklik! İşçilerle yaptığı toplusözleşmeyi gayet tatlıya bağladı Tunç Soyer... Hem de yüzde 40’lık zamla... Kutluyorum, örnek olsun diyorum.
*
FATİH ALTAYLI: Nişantaşı’nın otantik taşlı anacaddelerini az kalsın ziftleyip asfaltlayacaktı belediye... Halkın talebi, Fatih Altaylı’nın takipçiliği, Belediye Başkanı Muammer Keskin’in duyarlılığıyla bundan vazgeçildi. Bu arada konuyu yazarken kullandığım fotoğrafların Fatih Altaylı’ya ait olduğunu yazmadığım için bin özür.
ZENCİ SEVİCİ/SURİYELİ SEVİCİ
SİYAHLARA yönelik ırkçılığı anlatan Amerikan filmlerinin en bilinen klişesidir.
Irkçılığa karşı çıkan iyi niyetli abilere, filmin kötülük dolu ırkçıları “zenci sevici” diye tıslar.
*
Suriyelilere yönelik ırkçı tutumlara karşı tavır alanlara “Seni gidi Suriyeli sevici” diye yaklaşanları görünce... Aklıma hep o filmler geliyor.
*
Yanlış Suriye politikasını eleştir, Suriyelilerle ilgili düzensizliklere itiraz et, Suriyeliler ile aradaki doku uyuşmazlığından kaynaklanan sorunların üzerine git... Sorun yok! Ama “Suriyeli sevici” falan türü bir dile savrulduğun anda... Kafasına beyaz kukuleta geçirmiş Klu Klux Klan’a dönüşürsün maazallah!
MÜLAKAT FACİASI
ADI Mahpare Tanın...
İki üniversite bitirdi. Birinde okul birincisi oldu. İki dil biliyor. Yüksek lisansı var.
Hâkim/savcılık sınavına girdi.
Yaklaşık 19 bin kişinin katıldığı bu sınavda ilk 130 arasına girme başarısını gösterdi.
*
Sonuç: Mülakatta elendi.
*
Eskiden “Mülakat liyakatin düşmanıdır” diyordum. Artık “Mülakat ahlaksızca bir kıyıcılıktır” demeye başladım.
‘YAHUDİLERE ÖLÜM’ DİYE BAĞIRTILAN ÇOCUKLAR
SOSYAL medyada dolaşan bir video gördüm: Yaz kampı izlenimi veren bir yerde küçücük çocuklar güya Filistin’e destek vermek için slogan atıyorlar. Attıkları slogan şu: Yahudilere ölüm!
*
Yahudi olmak ile İsrail politikalarını yürütmek arasındaki devasa farkın bilinmediği, yapılanın en ilkelinden bir ırkçılık olduğunun farkında bile olunmadığı, “Yahudi eşittir insan” gibi çok basit bir denkleminin bile kurulamadığı... Bu örgütlü ve acıklı cehalet ne zaman bitecek Allah’ım!
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR GÜNLÜK ÇEŞME TURU ATTIK ACUN ILICALI’YLA...
İŞTE O TURDAN ÇIKARDIĞIM BEŞ MADDE
1)BİNDİK UÇAĞINA
ACUN’a ait özel uçakla İzmir’e gitme durumum ortaya çıkınca... “Binmem hayatta Acun’un uçağına” falan diye bir yazı yazmış olabilir miyim acaba diye hemen kişisel arşivime daldım... Şükürler olsun ki yoktu öyle bir şey!
2) TAM BİR EKSTREM
ACUN var ya... Benim tam zıddım... Her şeyin en hızlısını ve en tehlikelisini tercih ediyor... “Yürüyen ekstrem spor” gibi bir adam... Çeşme’nin altını üstüne getirirken sürekli motosikletinin arkasındaydım... Sonuç: Öldüm öldüm dirildim.
3) RAP HASTASI
TAM bir rap hastası Acun... Bu müziğin çalındığı yerleri iyi biliyor ve sürekli oralara takılıyor... Afrika kökenli Amerikalıların kelimelerin çoğunu yutarak söylediği tuhaf laflarla nasıl eğleniyor, benim için tam bir muamma.
4) SÜRAT TEKNESİNDE
ÖĞLE .. “Hadi denize açılalım” dedi Acun... Irakları yakın eden Arap atlar gibi görkemli olan vapur kadar büyük sürat teknesine bindik... Çekindiğimi, ürktüğümü falan göstermemek için hemen başladım “Kaç yapıyor bu? Tam gaz niye basmıyorsun? Çok yakıyor mu?” falan türü abuk sabuk sorular sormaya... Hepsini ciddi ciddi cevapladı Acun.
5) JENNIFER AŞAMASI
“ŞÖHRETİN İbrahim Tatlıses evresi” diye bir şey vardı bir zamanlar... Gözümle gördüm: Acun, şöhret açısından o evreyi bile aşmış... Adam resmen şöhretin Jennifer Lopez evresinde! Şu kadarını söyleyeyim: Karşılaştığı her yüz kişiden 99’u kendisiyle selfie çektiriyor.
Bu babayla sadece ve sadece gurur duyulur
Bir temizlik işçisi baba, kızına şöyle demiş:
“Arkadaşlarına benim temizlikçi olduğumu söyleme”.
Kızı da bunun üzerine babasıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmış. Altına da şunu yazmış:
“Bu benim babam... Temizlikçi olarak çalışıyor... Babamla gurur duyuyorum... Büyük kızının büyük babası...”
Belediyelerin akraba arpalığına dönüştürüldüğü...
Üç kuruş para uğruna dağların siyanüre boğulduğu...
İhale zenginlerine özgü görgüsüzlüklerin gözlere sokulduğu...
Bankamatikçilikten falan zerre kadar utanılmadığı...
Çifte maaşın milli spor haline geldiği...
Bir Türkiye ortamında...
Bu babanın temizliği, kıymeti, asaleti, değeri, önemi çok daha iyi anlaşıldı, anlaşılıyor.
*
Hem bu her tarafından asalet akan tertemiz babaya hem de ona çok yakışan onurlu kızına...
Helal olsun!
NOT DEFTERİMDEN
CÜNEYT CEBENOYAN: Birgün gazetesi yazarıydı... PKK’nın The Marmara’nın kafesine koyduğu bomba sonucu ablasını kaybetmişti... Günlerce kendi mahallesine “Ablamı katleden PKK’dır... Bunu niye gizliyorsunuz?” diye sordu... Doğru dürüst bir cevap alamadı. Dün bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin.
*
MÜMTAZER TÜRKÖNE: Kudretli günlerinde “Darbecileri yağlı kazığa oturtmak lazım” falan diye yazıyordu. Şimdi darbecilik suçlamasıyla hapiste... Fakat kızının İsmail Saymaz’a verdiği bilgiye göre hastaymış. Kalbinin bir damarı tıkalıymış. Ne yapmış olursa olsun... Sağlığıyla ilgili sorunlarına en insani şekilde yaklaşmak gerekir.
*
TUNÇ SOYER: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “Çav Bella” tutkusuna değinmiştim dün... O tutkunun neden olduğu olaydan ise söz etmemiştim... Büyük eksiklik! İşçilerle yaptığı toplusözleşmeyi gayet tatlıya bağladı Tunç Soyer... Hem de yüzde 40’lık zamla... Kutluyorum, örnek olsun diyorum.
*
FATİH ALTAYLI: Nişantaşı’nın otantik taşlı anacaddelerini az kalsın ziftleyip asfaltlayacaktı belediye... Halkın talebi, Fatih Altaylı’nın takipçiliği, Belediye Başkanı Muammer Keskin’in duyarlılığıyla bundan vazgeçildi. Bu arada konuyu yazarken kullandığım fotoğrafların Fatih Altaylı’ya ait olduğunu yazmadığım için bin özür.
ZENCİ SEVİCİ/SURİYELİ SEVİCİ
SİYAHLARA yönelik ırkçılığı anlatan Amerikan filmlerinin en bilinen klişesidir.
Irkçılığa karşı çıkan iyi niyetli abilere, filmin kötülük dolu ırkçıları “zenci sevici” diye tıslar.
*
Suriyelilere yönelik ırkçı tutumlara karşı tavır alanlara “Seni gidi Suriyeli sevici” diye yaklaşanları görünce... Aklıma hep o filmler geliyor.
*
Yanlış Suriye politikasını eleştir, Suriyelilerle ilgili düzensizliklere itiraz et, Suriyeliler ile aradaki doku uyuşmazlığından kaynaklanan sorunların üzerine git... Sorun yok! Ama “Suriyeli sevici” falan türü bir dile savrulduğun anda... Kafasına beyaz kukuleta geçirmiş Klu Klux Klan’a dönüşürsün maazallah!
MÜLAKAT FACİASI
ADI Mahpare Tanın...
İki üniversite bitirdi. Birinde okul birincisi oldu. İki dil biliyor. Yüksek lisansı var.
Hâkim/savcılık sınavına girdi.
Yaklaşık 19 bin kişinin katıldığı bu sınavda ilk 130 arasına girme başarısını gösterdi.
*
Sonuç: Mülakatta elendi.
*
Eskiden “Mülakat liyakatin düşmanıdır” diyordum. Artık “Mülakat ahlaksızca bir kıyıcılıktır” demeye başladım.
‘YAHUDİLERE ÖLÜM’ DİYE BAĞIRTILAN ÇOCUKLAR
SOSYAL medyada dolaşan bir video gördüm: Yaz kampı izlenimi veren bir yerde küçücük çocuklar güya Filistin’e destek vermek için slogan atıyorlar. Attıkları slogan şu: Yahudilere ölüm!
*
Yahudi olmak ile İsrail politikalarını yürütmek arasındaki devasa farkın bilinmediği, yapılanın en ilkelinden bir ırkçılık olduğunun farkında bile olunmadığı, “Yahudi eşittir insan” gibi çok basit bir denkleminin bile kurulamadığı... Bu örgütlü ve acıklı cehalet ne zaman bitecek Allah’ım!
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR GÜNLÜK ÇEŞME TURU ATTIK ACUN ILICALI’YLA...
İŞTE O TURDAN ÇIKARDIĞIM BEŞ MADDE
1)BİNDİK UÇAĞINA
ACUN’a ait özel uçakla İzmir’e gitme durumum ortaya çıkınca... “Binmem hayatta Acun’un uçağına” falan diye bir yazı yazmış olabilir miyim acaba diye hemen kişisel arşivime daldım... Şükürler olsun ki yoktu öyle bir şey!
2) TAM BİR EKSTREM
ACUN var ya... Benim tam zıddım... Her şeyin en hızlısını ve en tehlikelisini tercih ediyor... “Yürüyen ekstrem spor” gibi bir adam... Çeşme’nin altını üstüne getirirken sürekli motosikletinin arkasındaydım... Sonuç: Öldüm öldüm dirildim.
3) RAP HASTASI
TAM bir rap hastası Acun... Bu müziğin çalındığı yerleri iyi biliyor ve sürekli oralara takılıyor... Afrika kökenli Amerikalıların kelimelerin çoğunu yutarak söylediği tuhaf laflarla nasıl eğleniyor, benim için tam bir muamma.
4) SÜRAT TEKNESİNDE
ÖĞLE .. “Hadi denize açılalım” dedi Acun... Irakları yakın eden Arap atlar gibi görkemli olan vapur kadar büyük sürat teknesine bindik... Çekindiğimi, ürktüğümü falan göstermemek için hemen başladım “Kaç yapıyor bu? Tam gaz niye basmıyorsun? Çok yakıyor mu?” falan türü abuk sabuk sorular sormaya... Hepsini ciddi ciddi cevapladı Acun.
5) JENNIFER AŞAMASI
“ŞÖHRETİN İbrahim Tatlıses evresi” diye bir şey vardı bir zamanlar... Gözümle gördüm: Acun, şöhret açısından o evreyi bile aşmış... Adam resmen şöhretin Jennifer Lopez evresinde! Şu kadarını söyleyeyim: Karşılaştığı her yüz kişiden 99’u kendisiyle selfie çektiriyor.