Bu adam hepimizle kafa bulup alay ediyor

“48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum”.

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Bu adam hayatının tam 33 yılını...

FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi.

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Ve şimdi kalkmış...

FETÖ’nün saflarında yalın kılıç savaştığı 33 yılı da hepimize “Millet düşmanlarıyla mücadele yılları” olarak yutturmaya çalışıyor.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl “bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan” yargılamak şart.

Ama tutuksuz olarak!

BU KAMPANYA KİMLERİ ÇILDIRTIR?





BAŞÖRTÜLÜLER ile başı açıklar bir olup “Kıyafetime Karışma” kampanyası düzenlediler.

*

Bu güzelim kampanya...

- Farklılıkları zenginlik olarak görmeyenleri...

- İki kesimin asla ortaklaşmamasından çıkar sağlayanları...

- Başı açık ile başı örtülünün diyaloğunda tehlike görenleri...

- Milletin cepheleşmesi üzerinden yürüyenleri...

- Dileyenin dilediği gibi giyinmesi fikrini asla benimsemeyenleri...

Çıldırtır babam çıldırtır.

AYŞE’NİN KİTABI





HABER vermişti bana, “Kitabım çıkacak” diye...

İşte çıktı ama ne yazık ki kendisi göremedi.

*

Genç yaşta kaybettiğimiz Ayşe Aral’ın “Haylaz Kalbim” adlı kitabını aldım elime.

Buruk bir tebessümle inceledim.

Kitabın kapağına yerleştirilen “Okurların Seni Çok Özleyecek...” cümlesinden bin adet hüzün devşirdim.

*

Ancak kitabı okuyunca dağılıp gitti o hüzün.

Nur içinde yat Ayşe Aral.

Keşke eline alıp koklayabilseydin kitabını.

AHMET ŞIK KİTAPLARI ALIP OKUYALIM

MADEM bırakmadılar Ahmet Şık’ı...

O zaman biz de “Ahmet Şık kitapları alıyoruz” kampanyasına dahil olalım.

Ve hiç değilse kitaplarıyla hasbihal ederek...

Sanki Ahmet Şık tahliye olmuş gibi yapalım.

YARIN KUDÜS MİTİNGİ VAR

İSRAİL’in Mescid-i Aksa için yapıp ettiği kötülükleri kınamak için bugün saat 17.00’de İstanbul Yenikapı’da “Büyük Kudüs Mitingi” var.

“Söz konusu İsrail olunca hiçbir şey yapmıyorlar” şeklindeki yaklaşıma güzel bir cevap olacak.

BEN OLSAM NOBEL ADAYLIĞINI REDDEDERİM

KEMAL Kılıçdaroğlu’nu “Adalet Yürüyüşü” nedeniyle Nobel’e aday göstermişler.

*

Ben olsam Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinde...

“Yerim sizin Nobel’inizi, bize adalet lazım” falan diyerek artistlik bir çıkış yaparım.

*

Sonuçta...

Nobel denilince benim aklıma...

Satre’ın Nobel’i ret konuşması geliyor da...

Ondan.

ÇIKAR MI?

ALTINA Mercedes çekilen bir devlet büyüğümüz...

“Yahu aslında ben bu Mercedes’e sırf teröre destek veren Almanya’yı protesto etmek için nefretle biniyorum” dese...

Alkışlayacak birileri çıkar mı?

GENELKURMAY BAŞKANI SABAH NAMAZINDA

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, sabah namazında Millet Camisi’nde namaz kılmış.

Şahane bir olay!

Neden mi?

Şu iki nedenden dolayı:

- BİR: “Din düşmanı ordu” yaklaşımını ve algısını darmadağın eder bu.

- İKİ: Fetullah gibi tiplerin ordu içine sızmalarının motivasyonunu yok eder bu.

Keşke daha önceki Genelkurmay başkanları da camiye, namaza mesafeli olmamayı tercih etselerdi...

“Ordu” ve “Din” meselesi, olumsuz propagandanın nesnesi olmazdı, olamazdı.

OĞUZ ATAY’IN MEZAR TAŞININ HALİ





BÜYÜK yazar Oğuz Atay’ın mezar taşının içli orta mektep talebesi hatıra defterine dönüştürülme girişimine karşı sadece şunu söyleyeceğim: Oğuz Atay’dan sadece birkaç özlü söz devşirip Oğuz Atay tutkunluğu modasına uyan bazı tiplerin mezara karşı sergiledikleri bir hoyratlıktır bu.

ADI ÜSTÜNDE AİLE BAKANI

AİLE Bakanı’nın...

- Bir kardeşi... Büyükelçi yapılmış.

- Bir kardeşi... Meclis üyesi imiş...

- Bir kardeşi... Müsteşar Yardımcısı...

- Bir kardeşi... BTK Başkanı imiş...

Bazıları yadırgıyor bu durumu.

Ne yadırgıyorsunuz?

“Aile Bakanı”, ailesine bakmış.

MERAK EDİYORUM

- Evrim Teorisi’ne şirk koşmanın günahı ne kadardır acaba?

*

- Pakistan’ın Hüseyin Gülerce’si kimdir acaba?

*

- Antepfıstığı ile çikolatanın iyi gideceğini ilk kim buldu acaba?

*

- Doblo’sunun camına Osmanlı tuğrası çıkartması yapan ilk kimdi acaba?

YANSIN GECELER, PELİNSU ECELER

BAYAĞIDIR ortalığı kasıp kavuran bu şarkıyı ben yeni keşfettim.

Sonuçları açıklıyorum:

*

- “Yansın Geceler / Pelinsu Eceler / Bitince Paralar / Neredeler” şeklindeki nakaratı dilime takıldı, kurtulamıyorum.

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- Kendimi bir anda hiç bilmediğim bir dünyanın tam göbeğine yerleşmiş gibi hissettim.

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- Sınıf bilincinin zerre farkında olmadan yazılmış bu banal taşlamada, sınıf bilincinin izlerini yakalamaktan keyif duydum.

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- “Lümpen dili ve edebiyatı”na bir yerden başlanacaksa... Bu şarkıdan başlanabilir.

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- “İnşaatta mala vurur bizim gibi amelesi” gibi şeker ve de muzır göndermeli mısralar yer alıyor şarkıda.

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- Şarkıda “kapuçino” var, “manita” var, “janti” var, “Dubai” var, “Mervelerde” var, “topçu” var, “popçu” var... Velhasıl aynı yeni Türkiye...

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Hararetle tavsiye:

Girin internete, bulun bu şarkıyı açıp dinleyin lütfen.

Ben çektim, biraz da siz çekin.