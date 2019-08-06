Bir butona basma olayı da CHP’den

*
Sanki “Ne kadar da haklı bir eleştiri” dercesine...
Ardahan’ın CHP’li belediyesi...
“Çok büyük hizmet” olarak dikmiş heykeli...
Açılışına da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etmiş.
*
Kemal Kılıçdaroğlu da...
- Tamam, kardeşim... Atatürkçüyüz...
- Tamam, Atatürk bu milletin ortak değeridir...
- Tamam, Atatürk’ü unutturmamalıyız...
- Hepsine tamam da... Şu heykel Atatürkçülüğünden vazgeçelim artık...
- Atatürk’ün heykellerini dikmek için çabalayacağımıza, Atatürk gibi hizmet edelim millete...
- O Atatürk ki... Hem Osmanlı’nın borcunu ödemiş hem de ülkeyi fabrikalarla donatmıştı...
Diye bir diskur çekmek yerine...
Koştura koştura gidip bu heykelin açılışını yapmış.
*
Açılış ise tam bir kara komedi...
Bir sürü erkek toplanmışlar butonların başına...
Bazı eller butonların üzerinde, bazı eller de butondaki ellerin üzerinde...
Heykelin üzerindeki örtünün teknolojik bir hamleyle sıyrılması için basıyorlar butona.
Ama o da ne!
Örtü sıyrılmıyor.
Bunun üzerine manuel yönteme geçiliyor.
Ve bir görevli, elleriyle sıyırıyor heykelin üstündeki örtüyü...
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
CHP seçmeni, İstanbul İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyolun ücretine yönelik eleştirilerinin binde birini...
“Çok büyük hizmet” diye butonla heykel açan kendi partisinin liderine yöneltse...
Her şey çok güzel olabilir.
GROTESKİN DİBİNİ BULMAK: KABURGADAN ÇIKAN YÜZÜK
YER: Nusret.
Yemek: Bir bütün halinde kaburga...
Sürpriz: Kaburganın içine gizlenmiş tek taş yüzük.
*
Nusret’te işte böyle bir evlilik teklifi olayı gerçekleşti.
*
İnsan “Öyle bir evlilik teklifi yapayım ki iğrençlikte sınır tanımayayım” falan diye bin yıl düşünse...
Böyle bir evlilik teklifi yapmak gelmez aklına.
HASAN KAÇAN’CIYIM
“ATATÜRK’E hakaret etmek serbest olsun” diye yanıp tutuşan, bu uğurda yasal düzenleme yapılması için sosyal medya kampanyaları düzenleyen, sürekli Atatürk’e saldıran, bütün işini gücünü Atatürk’le uğraşmaya adayan...
Mustafa Armağan gibilere karşı...
“Böyle yapmayalım... Bu ayıptır” diye itiraz eden...
Hasan Kaçan’dan yanayım.
Hem de göğsümü gere gere...
MUHARREM İNCE’YE YENİ BİR SOYADI LAZIM
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun “KARABULUT” olan soyadı...
“KILIÇDAROĞLU” olarak değişti.
*
Ekrem İmamoğlu’nun “MÜDAFA” olan soyadı...
“İMAMOĞLU” olarak değişti.
*
Muharrem İnce’ye “İNCE” olan soyadını...
“MÜFTÜOĞLU” olarak değiştirmesini teklif ediyorum.
*
“Muharrem Müftüoğlu” olduğu anda...
Kimse tutamaz kendisini.
*
Gerçi kısaltması “MM” olunca...
Akla Marilyn Monroe’yi getirecektir ama olsun o kadar.
HASTASIYIZ
- Cem Yılmaz ve olağanüstü göndermelerinin...
- Alev Alatlı ve tükenmek bilmeyen dikkat çekme potansiyelinin...
- Yılmaz Morgül ve gerekçesiz özgüveninin...
- Barbaros Şansal ve dik başlı mağduriyetinin...
- Burhan Kuzu ve muhalifleri delirtme azminin...
- Okan Bayülgen ve ters köşe yapmalarının...
HASTASIYIZ.
SOL ELLE YEMEK
AKİT zihniyeti, yine bütün işi gücü bırakıp...
Sol elle yemek yemenin ne fena bir iş olduğunu anlatmakla meşgul.
*
Sol elle yemek yemeye kafayı takarlar.
Sağ elle haram yemeye zerre laf etmezler.
*
Ondan sonra da “Gençlerimiz niye deist oluyor” falan...
BOL ACABALI İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU MÜDAFAASI
- “Uçakla gitmek daha hesaplı” diyenler, bir arabaya beş kişi doluşup gitmek konusunda ne düşünürler acaba?
*
- “Ama çok pahalı... Ama ateş pahası...” diyenler, eski yolu kullanmayı tercih ederek sorunu çözseler nasıl olur acaba?
- İstanbul-İzmir otoyolu hiç yapılmasaydı... Bu eleştiriler hiç söz konusu olmayacaktı... Olaya bir de bu açıdan baksak mı acaba?
*
- Yakıttan tasarruf... Zamandan tasarruf... Niye bol keseden eleştirenlerin akıllarının ucundan bile geçmez acaba?
YÜKSELEN YENİ DEĞERLER
- Kadına yönelik şiddet konusunda ortak duyarlılık...
- Siyanürlü aramalara ve ağaç kesmelere karşı ödünsüz çevrecilik...
- Hayvanlara yönelik kötü muamelelere karşı sert tepkisellik...
- Akraba kayırmacılığına ve torpile yönelik alabildiğine isyan...
- Çocuklara yönelik cinsel taciz konusunda ölümüne karşı koyuş...
Bir butona basma olayı da CHP’den
CHP’ye yönelik en büyük eleştirilerden biri de şudur: “Bunlar hizmet diye sadece heykel diker”.
*
Sanki “Ne kadar da haklı bir eleştiri” dercesine...
Ardahan’ın CHP’li belediyesi...
“Çok büyük hizmet” olarak dikmiş heykeli...
Açılışına da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etmiş.
*
Kemal Kılıçdaroğlu da...
- Tamam, kardeşim... Atatürkçüyüz...
- Tamam, Atatürk bu milletin ortak değeridir...
- Tamam, Atatürk’ü unutturmamalıyız...
- Hepsine tamam da... Şu heykel Atatürkçülüğünden vazgeçelim artık...
- Atatürk’ün heykellerini dikmek için çabalayacağımıza, Atatürk gibi hizmet edelim millete...
- O Atatürk ki... Hem Osmanlı’nın borcunu ödemiş hem de ülkeyi fabrikalarla donatmıştı...
Diye bir diskur çekmek yerine...
Koştura koştura gidip bu heykelin açılışını yapmış.
*
Açılış ise tam bir kara komedi...
Bir sürü erkek toplanmışlar butonların başına...
Bazı eller butonların üzerinde, bazı eller de butondaki ellerin üzerinde...
Heykelin üzerindeki örtünün teknolojik bir hamleyle sıyrılması için basıyorlar butona.
Ama o da ne!
Örtü sıyrılmıyor.
Bunun üzerine manuel yönteme geçiliyor.
Ve bir görevli, elleriyle sıyırıyor heykelin üstündeki örtüyü...
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
CHP seçmeni, İstanbul İzmir arasını 3.5 saate indiren otoyolun ücretine yönelik eleştirilerinin binde birini...
“Çok büyük hizmet” diye butonla heykel açan kendi partisinin liderine yöneltse...
Her şey çok güzel olabilir.
GROTESKİN DİBİNİ BULMAK: KABURGADAN ÇIKAN YÜZÜK
YER: Nusret.
Yemek: Bir bütün halinde kaburga...
Sürpriz: Kaburganın içine gizlenmiş tek taş yüzük.
*
Nusret’te işte böyle bir evlilik teklifi olayı gerçekleşti.
*
İnsan “Öyle bir evlilik teklifi yapayım ki iğrençlikte sınır tanımayayım” falan diye bin yıl düşünse...
Böyle bir evlilik teklifi yapmak gelmez aklına.
HASAN KAÇAN’CIYIM
“ATATÜRK’E hakaret etmek serbest olsun” diye yanıp tutuşan, bu uğurda yasal düzenleme yapılması için sosyal medya kampanyaları düzenleyen, sürekli Atatürk’e saldıran, bütün işini gücünü Atatürk’le uğraşmaya adayan...
Mustafa Armağan gibilere karşı...
“Böyle yapmayalım... Bu ayıptır” diye itiraz eden...
Hasan Kaçan’dan yanayım.
Hem de göğsümü gere gere...
MUHARREM İNCE’YE YENİ BİR SOYADI LAZIM
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun “KARABULUT” olan soyadı...
“KILIÇDAROĞLU” olarak değişti.
*
Ekrem İmamoğlu’nun “MÜDAFA” olan soyadı...
“İMAMOĞLU” olarak değişti.
*
Muharrem İnce’ye “İNCE” olan soyadını...
“MÜFTÜOĞLU” olarak değiştirmesini teklif ediyorum.
*
“Muharrem Müftüoğlu” olduğu anda...
Kimse tutamaz kendisini.
*
Gerçi kısaltması “MM” olunca...
Akla Marilyn Monroe’yi getirecektir ama olsun o kadar.
HASTASIYIZ
- Cem Yılmaz ve olağanüstü göndermelerinin...
- Alev Alatlı ve tükenmek bilmeyen dikkat çekme potansiyelinin...
- Yılmaz Morgül ve gerekçesiz özgüveninin...
- Barbaros Şansal ve dik başlı mağduriyetinin...
- Burhan Kuzu ve muhalifleri delirtme azminin...
- Okan Bayülgen ve ters köşe yapmalarının...
HASTASIYIZ.
SOL ELLE YEMEK
AKİT zihniyeti, yine bütün işi gücü bırakıp...
Sol elle yemek yemenin ne fena bir iş olduğunu anlatmakla meşgul.
*
Sol elle yemek yemeye kafayı takarlar.
Sağ elle haram yemeye zerre laf etmezler.
*
Ondan sonra da “Gençlerimiz niye deist oluyor” falan...
BOL ACABALI İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU MÜDAFAASI
- “Uçakla gitmek daha hesaplı” diyenler, bir arabaya beş kişi doluşup gitmek konusunda ne düşünürler acaba?
*
- “Ama çok pahalı... Ama ateş pahası...” diyenler, eski yolu kullanmayı tercih ederek sorunu çözseler nasıl olur acaba?
- İstanbul-İzmir otoyolu hiç yapılmasaydı... Bu eleştiriler hiç söz konusu olmayacaktı... Olaya bir de bu açıdan baksak mı acaba?
*
- Yakıttan tasarruf... Zamandan tasarruf... Niye bol keseden eleştirenlerin akıllarının ucundan bile geçmez acaba?
YÜKSELEN YENİ DEĞERLER
- Kadına yönelik şiddet konusunda ortak duyarlılık...
- Siyanürlü aramalara ve ağaç kesmelere karşı ödünsüz çevrecilik...
- Hayvanlara yönelik kötü muamelelere karşı sert tepkisellik...
- Akraba kayırmacılığına ve torpile yönelik alabildiğine isyan...
- Çocuklara yönelik cinsel taciz konusunda ölümüne karşı koyuş...