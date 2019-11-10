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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Ben artık Atatürk’ün kanunla korunmasına karşı değilim
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Ben artık Atatürk’ün kanunla korunmasına karşı değilim

10 Kasım 2019

Eskiden karşıydım Atatürk’ün kanunla korunmasına.

Bu konu ne zaman açılsa...

Hep şöyle derdim:

*

 “Yahu dünyanın neresinde görülmüştür vefat etmiş bir liderin kanunla korunması? Ne yani? Atatürk’ün kanunla korunmaya ihtiyacı mı var? Atatürk de eleştirilebilmelidir. Bırakalım da eleştirecek olan eleştirsin”.

*

Fakat sonraları...

Atatürk’e karşı içinde biriktirdiği zehri kusmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan hadsizleri gördükçe...

Dikkat çekmek için Atatürk’ün özel hayatına yönelik iftiralar sıralamayı marifet bilen müptezelleri gördükçe...

Efendice bir Atatürk kritiği yapmak yerine Atatürk’ün annesine bile dil uzatmaya kalkışan terbiyesizleri gördükçe...

Ülkenin kurucu liderine gösterilmesi gereken asgari saygı ve nezaketten uzak tiplerin cüretkârlıklarını gördükçe...

Vazgeçtim bu görüşten.

Ben artık Atatürk’ün kanunla korunmasına karşı değilim

Şöyle dedim:

“Koruma kanunu varken böyle yapıyorlar, bir de kanun olmasa kim bilir neler yaparlar”.

İşte böyle diyerek vazgeçtim o görüşten.

Ne vazgeçmesi!

“Aman! Aman!” diyerek hızla uzaklaştım.

*

Mademki ülkenin kurucusunun hatırasına sövmek için yanıp tutuşan müptezellerin dizginlenemez bir hevesi var.

O halde bu müptezellerin bu aşağılık heveslerini dizginlemek için...

Kanuni bir barikat şart!

*

 “Ama başka yerlerde yok” falan diyerek bu görüşüme itiraz edecek olanlara ise şöyle demek isterim:

İyi de başka yerlerde bizdeki gibi...

Ülkelerinin kurucu liderine sövmek için yanıp tutuşan, fırsat kollayan, imkân arayan müptezeller de yok.

ATATÜRK İÇİN YAPILAN ÇOK GÜZEL ŞEYLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Camisi’nde Atatürk ve şehitler için bugün mevlit okutuyor. Süper!

*

Türk Hava Yolları, “Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik” diye biten Atatürk filmi yapmış. Göz yaşartıcı!

*

Sabancı Holding, Atatürk filmi için biricik sanatçımız Birsen Tezer’in “Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere” şarkısını kullanmış. Cuk oturmuş!

*

Koç Holding’in Atatürk filmi, bu yıl da çok etkileyici, çok duygulandırıcı, çok güzel hazırlanmış. Bravo!

*

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, toplantı için gittiği Meksika’daki Atatürk heykeline çelenk koymuş. Şahane!

Ben artık Atatürk’ün kanunla korunmasına karşı değilim

İMAMOĞLU KENDİSİ İÇİN KAHRAMAN MI DİYOR?

KENDİSİ hakkında yazılan “Kahramanın Yolculuğu” adlı kitapla ilgili olarak şöyle demiş Ekrem İmamoğlu:

“Ben kendimi kahraman olarak tanımlamıyorum. İnsan kendine kahraman dememeli”.

*

Kitapta Ekrem İmamoğlu’nun önsözü var. Kendi kendime dedim ki:

“Açıp okuyayım... Bakalım orada da aynı şeyi söylemiş mi?”

*

Açtım, okudum. Bingo! Demiş. Orada da demiş.

Aynen şöyle yazmış:

“Tabii ki kendimi bir kahraman olarak görmüyorum”.

*

Mademki dememiş olsaydı yazacaktım.

Dediğini de yazayım ki... Hak geçmesin.

İNTİHARLARLA İLGİLİ OLARAK MUHALEFETE İKİ ÇAĞRI

ÇAĞRI BİR

Normalleştirmeyin

SIRF “Bu ülkede aileler yoksulluktan siyanürle intihar ediyorlar” diye bir cümle kurmanın büyüsüne kapılarak... Her başı ekonomik olarak sıkıntıya girenin çoluğunu çocuğunu katlederek intihar etmesini normalleştirmeye kalkışmayın. Bu tutumun normal olmadığını vurgulayın. Sözünüzün en başına “bu bir yöntem olamaz” cümlesini ekleyin. Ne diyecekseniz ondan sonra söyleyin. 

*

ÇAĞRI İKİ

Özendirmeyin

İNTİHARIN ve intihar yöntemlerinin psikolojik olarak bulaşıcı bir tarafı olduğunu unutmayın. “İntihar özendirmesi” diye bir sorun var, bu sorunu hep aklınızda tutun. Sorumlu bir muhalefet dili kullanarak özendirici olmaktan kaçının. Yoksulluktan, sıkıntılardan tabii ki söz edeceksiniz. Fakat bunu yaparken işi intihar özendirmesine vardırmadan yapın.

HER ŞEYİ GÖZE ALARAK ‘RECEP İVEDİK 6’

Fısıldayarak söylüyorum: Gülmemek için kastım ama başaramadım, güldüm.

*

Çekinerek söylüyorum: Renkler, efektler, çekimler falan... Harikaydı.

*

Korkarak söylüyorum: Bir hikâyesi, hatta iyi bir hikâyesi vardı.

*

Başıma iş alarak söylüyorum: Yer yer iyi espriler yakaladım.

*

Entel dantel çemkirmeyi göze alarak söylüyorum: Sevdim filmi.

PASTIRMA SICAKLARININ DOĞURDUĞU FIRSATLAR

İnce montları, tişörtleri giymek için son fırsat...

*

Güneşli bir sabahta kahvaltı yapmak için son fırsat...

*

Balkonlardaki masalarda oturmak için son fırsat...

*

Sandalyeyi çekip kahve önlerinde pineklemek için son fırsat...

*

Ağva, Polonezköy, Kilyos gibi yakın yerlere gitmek için son fırsat...

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