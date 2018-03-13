Bekârlığa veda partisi yok insanlığa veda partisi var

“Bekârlığa Veda Partisi” diye bir şey yokmuş.

*

Sırf bu gerekçeyle...

Feci bir uçak kazasında can vermiş genç kadınların ardından...

Saydırıyorlar da saydırıyorlar.

*

Küfürler, müptezellikler, iğrençlikler, şerefsizlikler...

Gırla.

Okudum.

Midem bulandı.

*

Bu mide bulandıran müptezellere buradan soruyorum:

*

Geleneğimizde, göreneğimizde bekârlığa veda partisi yok da...

- İnsanlığa veda partisi var mı?

- Bir kazaya kurban gitmiş insanların ardından kin ve nefret kusma partisi var mı?

- Ölmüş insanların ardından küfür kıyamet sövme partisi var mı?

- Müptezelliğe merhaba partisi var mı?

*

Bekârlığa veda partisini benimsememek için...

İlle de insanlığa veda partisi yapmak mı gerekiyor?

Anlamadım ki?

SARI TAKSİNİN ZİHNİYETİ BUYSA

UBER niye tercih ediliyor?

Sarı taksi niye itici bulunuyor?

*

Bunun cevabı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda gizli.

*

Bakınız ne diyor İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı:

“Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkarak eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclis Uber konusunda bir şey yapmazsa sabrımız taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar.”

*

Bakar mısınız şu dile, yaklaşıma, üsluba, zihniyete?

Devlet, istediklerini yapmazsa... Yakıp yıkacaklarmış.

Ekmekleri için her şeyi yaparlarmış.

*

Taksici esnafını bu zihniyet temsil ediyorsa...

Vatandaşın önemli bölümü tabii ki Uber’i tercih eder.

*

Çünkü bu zihniyet...

- Levyeyi kapıp fırlama zihniyetidir.

- Mesafe beğenmeme zihniyetidir.

- Hizmette kaliteye yönelmeme zihniyetidir.

- Müşteriye kabalık yapma zihniyetidir.

UBER’Cİ PARTİ BAYAĞI İŞ YAPAR

AK Parti’ye bakıyoruz:

Sarı taksici.

*

CHP’ye bakıyoruz:

Sarı taksici.

*

Şu sıralar...

Herhangi bir parti...

Olaya taksici esnafı odaklı yaklaşmak yerine...

Uber tercih eden vatandaş odaklı yaklaşmayı denese...

Ve tartışmasız Uber’cilik yapsa...

Bayağı iş yapar.

*

Mesela Saadet Partisi böyle bir şeye cesaret edebilir mi acaba?

HER MÜFTÜLÜĞE BİR KADIN

TÜRKİYE’de dinin erkek egemen bir anlayışa teslim olup olmadığını anlamak için müftülüklere bakmanız yeterlidir.

*

Müftülüklerde...

Kadın müftü yoktur, kadın müftü yardımcısı yoktur, kadın görevli bile pek yoktur.

*

İşte bu uygulamaya son veriyormuş Diyanet.

Her ile bir müftü kadın yardımcısı atanacakmış.

*

Güzel, çok güzel bir başlangıç.

Bu yola devam.

BANA ÖYLE GELİYOR Kİ

- Bana öyle geliyor ki... Sadece ama sadece estetik açıdan bakıldığında dünyadaki en güzel bayrak, Türk bayrağı...

*

- Bana öyle geliyor ki... Türk kadın subayları, FETÖ kalleşliğinin bir numaralı hedefi haline gelmişler.

*

- Bana öyle geliyor ki... Hülya Koçyiğit, çok yakında tarihi bir dizide bir padişah anasını falan canlandıracak.

*

- Bana öyle geliyor ki... Şu son gelişmelerin ardından telefonuna “Uber” uygulaması indirenlerin sayısı artacak gibi...

*

- Bana öyle geliyor ki... Milletimiz ayrı yazılması gereken de’leri ayrı yazmayı, bir de kadına bayan dememeyi öğrenemeyecek.

*

- Bana öyle geliyor ki... Ben ölünceye kadar otokontrolü bir türlü elden bırakamayacağım.

*

- Bana öyle geliyor ki... Uber kullanıcılarının yüzde 90’ı CHP’ye oy veriyordur.

*

- Bana öyle geliyor ki... Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın evliliği çok ama çok mutlu geçecek.

*

- Bana öyle geliyor ki... ‘Reis’ her an ‘Uber’ karşıtı bir çıkış yapıp sarı taksiden yana tavır alabilir.

KÜRT OYLARI

İTTİFAKLAR mittifaklar falan tamam da...

Neden hiç kimse...

‘Kürt oyları’ diye bir şeyi merak etmiyor.

*

Bir tane bile haber, bir tane bile araştırma, bir tane bile analiz, bir tane bile yorum neden yok?

*

Oysa yakın zamana kadar...

Seçim tartışmalarının en vazgeçilmez konusu değil miydi ‘Kürt oyları’?

Ne iş?

YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLENEN MEKÂNLARIN MÜDAVİMLERİNE SORUYORUM

DANS yok.

Kıpırtı yok.

Ses sonuna kadar açık.

Ve siz sonuna kadar açık müzik eşliğinde birbirinizle sohbet etmeye çalışıyorsunuz?

*

Maksat sohbet muhabbet ise...

Neden sakin yerleri tercih etmiyorsunuz?

*

Ya da neden, “Abi şunun sesini biraz kıssana” falan demiyorsunuz?

*

Alemlerin acemisi olarak...

Ciddiyetle merak ediyorum bu konuyu.