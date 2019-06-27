Babacan’a, Gül’e, Davutoğlu’na falan gün mü doğmuş oldu?

*
“Davutoğlu, Gül, Babacan falan...
Bunlar kendilerini AK Parti’nin alternatifi olarak görüyorlar.
Sanıyorlar ki...
AK Parti giderse... Top bunlara gelecek.
Oysa hakikat şudur:
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’nin biraz daha farklısı gelmez.
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’den çok farklı bir şey gelir.”
*
23 Haziran seçim sonuçları, işte biraz da benim taaa mayıs ayında ortaya koyduğum bu yaklaşımımı haklı çıkarmıştır.
*
23 Haziran sonuçları gösterdi ki...
Muhafazakâr iktidara alternatif olmak için... İlle de muhafazakâr siyasetten gelmek gerekmiyor.
*
Yine 23 Haziran sonuçları gösterdi ki...
AK Parti’ye alternatif olmak açısından... Seküler siyasetten gelenlerin şansı çok daha fazla!
*
Babacan, Gül, Davutoğlu falan...
Siyasette bir yerlere yeni bir partiyle değil...
Ancak ve ancak başını CHP’nin çektiği ittifakın içinde eriyerek gelebilirler.
*
Bunun dışındaki her çabaları, nafile bir çaba olarak kalmaya mahkûmdur.
TERS TEPER
- CHP’li belediye başkanlarına iş yaptırmamaya dayalı her türlü strateji... TERS TEPER.
*
- İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının yetkilerini tırpanlama gayretleri... TERS TEPER.
*
- Belediye başkanlarına yönelik daha ilk dakikada yapılan çok aşırı muhalefet... TERS TEPER.
CHP’Lİ SERTEL’İN BİR LİSTE DAHA YAPMASI ŞARTTIR
CHP İzmir Milletvekilli Atilla Sertel, seçimde iktidarı desteklediklerini düşündüğü ve varsaydığı bazı gazetecilerin fotoğraflarını paylaşıp şu yorumu yapmış:
“Sayelerinde kazandık.”
*
İyi de Atilla Sertel...
Sizin parti, 17 yıldır girdiği her seçimi kaybediyordu.
Peki o kaybedişler kimlerin sayesinde oluyordu?
Onların da bir listesini yapsana... Fotoğraflı olsun ama.
ERKEN BAŞLADI
ERKAN Tan televizyon ekranından...
“Ordu Valisi, İstanbul Valisi olsun” demiş.
*
Bunun Türkçe meali şudur:
*
Erkan Tan, AK Parti karşıtı propagandaya biraz erken başladı.
ELİAÇIK, İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞINA NE DİYOR?
BU zamana kadar hep şunu dedi İhsan Eliaçık Hoca:
“İhtiyaçtan fazla mal biriktirmek haramdır.”
*
Ekrem İmamoğlu’nun hararetli destekçilerinden olan İhsan Eliaçık Hoca’nın...
Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı uzun, upuzun mal varlığı listesini görmemesine imkân ihtimal yok.
*
Fakat ne hikmetse...
İhsan Eliaçık Hoca...
“İhtiyaçtan fazla mal biriktirmek haramdır” cümlesini, bu liste karşısında kurmaktan kaçındı, kaçınıyor.
*
Yoksa İhsan Eliaçık Hoca da...
“Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” ekolüne mi geçti?
İMAMOĞLU’NA İKİ TAKDİR
- TAKDİR BİR: Belediye önünde kendisine karşı bildiri okuyan belediye çalışanlarının kovulup kovulmayacağının sorulması üzerine... “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. Şunu kovayım, bunu işten çıkarayım... Böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez” dedi. Bravo! Helal olsun!
*
- TAKDİR İKİ: “İmamoğlu zafer kazandı”, “İmamoğlu’ndan tarihi zafer”, “İmamoğlu’nun büyük zaferi” falan türü sözlere karşı, şu açıklamayı yaptı: “Ben zafer kelimesini sevmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü millet, millete karşı zafer kazanmaz.” Bravo! Helal olsun!
HER ŞEY OLUYORSUN REZİL OLMUYORSUN
HAMDİ Alkan, tiyatrocu Enis Fosforoğlu’nun cenaze töreninde eşinin fotoğrafını çekiyor.
Peki eşi ne yapıyor?
- Birinci karede... Tabutun başında “Çekiyor musun Hamdi?” der gibi bakıyor.
- İkinci karede... Tabuta sıkı sıkıya sarılarak veriyor pozunu...
*
Bu iki fotoğraf karesi karşısında hem Hamdi Alkan’ın hem de eşinin...
Rezil olduklarını düşünerek...
Bir süre cenazelerden, fotoğraf makinelerinden, pozlardan falan uzak kalacaklarını düşünmüştüm.
*
Fakat heyhat!
Hem Hamdi Alkan hem de eşi...
Kendilerini öyle bir savunmuşlar ki...
Sanki kendileri değil de asıl kendilerini kınayanlar rezil olmuşlar gibi bir eda...
*
Şu bir kez daha kanıtlanmıştır:
Bu memlekette her şey olabilirsin ama asla rezil olmazsın.
Babacan’a, Gül’e, Davutoğlu’na falan gün mü doğmuş oldu?
TAAA mayıs ayında şöyle bir yazı yazmıştım:
*
“Davutoğlu, Gül, Babacan falan...
Bunlar kendilerini AK Parti’nin alternatifi olarak görüyorlar.
Sanıyorlar ki...
AK Parti giderse... Top bunlara gelecek.
Oysa hakikat şudur:
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’nin biraz daha farklısı gelmez.
AK Parti giderse... Yerine AK Parti’den çok farklı bir şey gelir.”
*
23 Haziran seçim sonuçları, işte biraz da benim taaa mayıs ayında ortaya koyduğum bu yaklaşımımı haklı çıkarmıştır.
*
23 Haziran sonuçları gösterdi ki...
Muhafazakâr iktidara alternatif olmak için... İlle de muhafazakâr siyasetten gelmek gerekmiyor.
*
Yine 23 Haziran sonuçları gösterdi ki...
AK Parti’ye alternatif olmak açısından... Seküler siyasetten gelenlerin şansı çok daha fazla!
*
Babacan, Gül, Davutoğlu falan...
Siyasette bir yerlere yeni bir partiyle değil...
Ancak ve ancak başını CHP’nin çektiği ittifakın içinde eriyerek gelebilirler.
*
Bunun dışındaki her çabaları, nafile bir çaba olarak kalmaya mahkûmdur.
TERS TEPER
- CHP’li belediye başkanlarına iş yaptırmamaya dayalı her türlü strateji... TERS TEPER.
*
- İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının yetkilerini tırpanlama gayretleri... TERS TEPER.
*
- Belediye başkanlarına yönelik daha ilk dakikada yapılan çok aşırı muhalefet... TERS TEPER.
CHP’Lİ SERTEL’İN BİR LİSTE DAHA YAPMASI ŞARTTIR
CHP İzmir Milletvekilli Atilla Sertel, seçimde iktidarı desteklediklerini düşündüğü ve varsaydığı bazı gazetecilerin fotoğraflarını paylaşıp şu yorumu yapmış:
“Sayelerinde kazandık.”
*
İyi de Atilla Sertel...
Sizin parti, 17 yıldır girdiği her seçimi kaybediyordu.
Peki o kaybedişler kimlerin sayesinde oluyordu?
Onların da bir listesini yapsana... Fotoğraflı olsun ama.
ERKEN BAŞLADI
ERKAN Tan televizyon ekranından...
“Ordu Valisi, İstanbul Valisi olsun” demiş.
*
Bunun Türkçe meali şudur:
*
Erkan Tan, AK Parti karşıtı propagandaya biraz erken başladı.
ELİAÇIK, İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞINA NE DİYOR?
BU zamana kadar hep şunu dedi İhsan Eliaçık Hoca:
“İhtiyaçtan fazla mal biriktirmek haramdır.”
*
Ekrem İmamoğlu’nun hararetli destekçilerinden olan İhsan Eliaçık Hoca’nın...
Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı uzun, upuzun mal varlığı listesini görmemesine imkân ihtimal yok.
*
Fakat ne hikmetse...
İhsan Eliaçık Hoca...
“İhtiyaçtan fazla mal biriktirmek haramdır” cümlesini, bu liste karşısında kurmaktan kaçındı, kaçınıyor.
*
Yoksa İhsan Eliaçık Hoca da...
“Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” ekolüne mi geçti?
İMAMOĞLU’NA İKİ TAKDİR
- TAKDİR BİR: Belediye önünde kendisine karşı bildiri okuyan belediye çalışanlarının kovulup kovulmayacağının sorulması üzerine... “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. Şunu kovayım, bunu işten çıkarayım... Böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez” dedi. Bravo! Helal olsun!
*
- TAKDİR İKİ: “İmamoğlu zafer kazandı”, “İmamoğlu’ndan tarihi zafer”, “İmamoğlu’nun büyük zaferi” falan türü sözlere karşı, şu açıklamayı yaptı: “Ben zafer kelimesini sevmiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü millet, millete karşı zafer kazanmaz.” Bravo! Helal olsun!
HER ŞEY OLUYORSUN REZİL OLMUYORSUN
HAMDİ Alkan, tiyatrocu Enis Fosforoğlu’nun cenaze töreninde eşinin fotoğrafını çekiyor.
Peki eşi ne yapıyor?
- Birinci karede... Tabutun başında “Çekiyor musun Hamdi?” der gibi bakıyor.
- İkinci karede... Tabuta sıkı sıkıya sarılarak veriyor pozunu...
*
Bu iki fotoğraf karesi karşısında hem Hamdi Alkan’ın hem de eşinin...
Rezil olduklarını düşünerek...
Bir süre cenazelerden, fotoğraf makinelerinden, pozlardan falan uzak kalacaklarını düşünmüştüm.
*
Fakat heyhat!
Hem Hamdi Alkan hem de eşi...
Kendilerini öyle bir savunmuşlar ki...
Sanki kendileri değil de asıl kendilerini kınayanlar rezil olmuşlar gibi bir eda...
*
Şu bir kez daha kanıtlanmıştır:
Bu memlekette her şey olabilirsin ama asla rezil olmazsın.