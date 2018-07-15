HEM bozulan imajını toparlamak hem de çocuğunun velayetini almak için...
Çocuğunun annesinin rezil olmasına imkân tanıdın Ceceli!
*
Senin yüzünden...
- Çocuğunun annesinin en mahrem görüntüleri sağa sola servis edildi.
- Çocuğunun annesinin yatak odasına FETÖ usulü kamera tuzakları kuruldu.
- Çocuğunun annesi sırtlanların önüne atıldı.
- Çocuğunun annesinin özeline acımasızca saldırıldı.
*
Kısacası...
Senin yüzünden...
Seninle dokuz yıl evli kalmış bir kadının hayatı karartıldı.
*
Yetmezmiş gibi...
Bu pespayelikler yüzünden...
Velayetini almak için uğraştığın çocuğunun da geleceği karartıldı.
*
Ayıp ettin Ceceli!
Keşke dindar imajı çizmek için çabalamak yerine azıcık insan olmak için çabalasaydın.
YAŞASIN KEÇİÖREN DİRENİŞİ
MEĞER Keçiören, 15 Temmuz direnişinin odak noktalarından biriymiş.
26 şehit varmış Keçiören’de. 236 gazi... En genç gazi oradanmış... İlk şehidin eşi orada yaşıyormuş.
Darbe akşamı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak öncülüğünde sokaklara dökülen Keçiören ahalisi, ölüm pahasına çok büyük bir mücadele vermiş.
*
Bütün bunları Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan “Keçiören / Seladan Felaha” adlı belgeselde gördüm.
Belediye kameralarından anbean yansıyan görüntülerle hazırlanan belgesel, gerçekten çok etkileyici!
İzlerken “Yaşasın Keçiören direnişi” diye slogan atası geliyor insanın. O derece yani.
ANLADIM Kİ...
- Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk hırsı zirvede olan bir siyasetçi imiş...
- Motosiklet yarışçısından siyasetçi çıkarmak, nafile bir çabaymış.
- Profesörler, aktif siyasette yer almamalıymış...
- Temmuz, ağustos aylarında Antalya’da durulmazmış.
- “Şiirsel sinema”, çok ama çok sıkıcı imiş...
- FETÖ’cüleri TRT’den kazımak pek mümkün olmamış.
- Murat Dalkılıç sağlam adammış.
- Devlet Bahçeli, “af” meselesini asla ve kata unutmayacakmış.
15 TEMMUZ İŞTE BU KİTAPTAN OKUNUR
15 Temmuz üzerine çok kitap yazıldı.
Ama bu başka!
Çünkü kitabı kaleme alan isim, 15 Temmuz direnişinin nirengi noktalarından biri olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan.
Çalışkan, “15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Duruş” adını verdiği bu kitapta darbe öncesini, darbe gecesini ve darbe sonrasını anlatıyor.
Okuyup bitirdiğimde kitaptan bana şu iki şey kaldı:
- BİR: O gece darbeye karşı verilen mücadelenin tüm safhalarını, İstanbul Emniyet Müdürü’nün anlattıklarından öğrenmiş oldum.
- İKİ: Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın serinkanlı analizlerle deşifre ettiği “emperyal ihanet”i, bir kez daha fark etmiş oldum.
*
İkisi de az şey değil.
15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE FETULLAHÇILIĞIN PANZEHİRLERİ
- Hep akıl etmek...
*
- İtaatsizlikten çekinmemek.
*
- Kesintisiz sorgulamak...
*
- Hiç bıkmadan itiraz etmek...
*
- Daima kişilikli kalmak...
*
- Bitmeyen bir gözü açıklık içinde olmak...
*
- Kişilere tapınmamak...
*
- Kişilere yanılmazlık atfetmemek...
*
- Hiçbir gruba kendini adamamak...
*
- Hiçbir zaman körelmemek...
*
- Asla bağlanmamak...
YENİ TÜR TEZAHÜRAT
- Parti kur, oy verelim.
- Sen nasıl bir kralsın ya...
- Tarikat kur, müridin olalım.
Ayıp ettin Ceceli
HEM bozulan imajını toparlamak hem de çocuğunun velayetini almak için...
Çocuğunun annesinin rezil olmasına imkân tanıdın Ceceli!
*
Senin yüzünden...
- Çocuğunun annesinin en mahrem görüntüleri sağa sola servis edildi.
- Çocuğunun annesinin yatak odasına FETÖ usulü kamera tuzakları kuruldu.
- Çocuğunun annesi sırtlanların önüne atıldı.
- Çocuğunun annesinin özeline acımasızca saldırıldı.
*
Kısacası...
Senin yüzünden...
Seninle dokuz yıl evli kalmış bir kadının hayatı karartıldı.
*
Yetmezmiş gibi...
Bu pespayelikler yüzünden...
Velayetini almak için uğraştığın çocuğunun da geleceği karartıldı.
*
Ayıp ettin Ceceli!
Keşke dindar imajı çizmek için çabalamak yerine azıcık insan olmak için çabalasaydın.
YAŞASIN KEÇİÖREN DİRENİŞİ
MEĞER Keçiören, 15 Temmuz direnişinin odak noktalarından biriymiş.
26 şehit varmış Keçiören’de. 236 gazi... En genç gazi oradanmış... İlk şehidin eşi orada yaşıyormuş.
Darbe akşamı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak öncülüğünde sokaklara dökülen Keçiören ahalisi, ölüm pahasına çok büyük bir mücadele vermiş.
*
Bütün bunları Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan “Keçiören / Seladan Felaha” adlı belgeselde gördüm.
Belediye kameralarından anbean yansıyan görüntülerle hazırlanan belgesel, gerçekten çok etkileyici!
İzlerken “Yaşasın Keçiören direnişi” diye slogan atası geliyor insanın. O derece yani.
ANLADIM Kİ...
- Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk hırsı zirvede olan bir siyasetçi imiş...
- Motosiklet yarışçısından siyasetçi çıkarmak, nafile bir çabaymış.
- Profesörler, aktif siyasette yer almamalıymış...
- Temmuz, ağustos aylarında Antalya’da durulmazmış.
- “Şiirsel sinema”, çok ama çok sıkıcı imiş...
- FETÖ’cüleri TRT’den kazımak pek mümkün olmamış.
- Murat Dalkılıç sağlam adammış.
- Devlet Bahçeli, “af” meselesini asla ve kata unutmayacakmış.
15 TEMMUZ İŞTE BU KİTAPTAN OKUNUR
15 Temmuz üzerine çok kitap yazıldı.
Ama bu başka!
Çünkü kitabı kaleme alan isim, 15 Temmuz direnişinin nirengi noktalarından biri olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan.
Çalışkan, “15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Duruş” adını verdiği bu kitapta darbe öncesini, darbe gecesini ve darbe sonrasını anlatıyor.
Okuyup bitirdiğimde kitaptan bana şu iki şey kaldı:
- BİR: O gece darbeye karşı verilen mücadelenin tüm safhalarını, İstanbul Emniyet Müdürü’nün anlattıklarından öğrenmiş oldum.
- İKİ: Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın serinkanlı analizlerle deşifre ettiği “emperyal ihanet”i, bir kez daha fark etmiş oldum.
*
İkisi de az şey değil.
15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE FETULLAHÇILIĞIN PANZEHİRLERİ
- Hep akıl etmek...
*
- İtaatsizlikten çekinmemek.
*
- Kesintisiz sorgulamak...
*
- Hiç bıkmadan itiraz etmek...
*
- Daima kişilikli kalmak...
*
- Bitmeyen bir gözü açıklık içinde olmak...
*
- Kişilere tapınmamak...
*
- Kişilere yanılmazlık atfetmemek...
*
- Hiçbir gruba kendini adamamak...
*
- Hiçbir zaman körelmemek...
*
- Asla bağlanmamak...
YENİ TÜR TEZAHÜRAT
- Parti kur, oy verelim.
- Sen nasıl bir kralsın ya...
- Tarikat kur, müridin olalım.