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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektup

24 Aralık 2017

SEVGİLİ Kenan kardeşim.

Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektup

Öncelikle geçmiş olsun diyorum.

Çok geçmiş olsun.

O görüntüleri izlediğimiz günden beri öfkemiz tepemizde.

Çok kızdık sana yapılana.

Çok.

*

Şimdilik tek tesellimiz sana tokat atan o zorbanın görevinden uzaklaştırılmasıdır.

Gerçi o adam, çok daha yüksek bir makamda karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağız.

Ne de olsa burası Türkiye.

*

Sevgili Kenan kardeşim.

Sana başına gelenlerle ilgili ne düşündüğün sorulduğunda...

“Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Konuşmak istemiyorum” falan türü şeyler söylemişsin.

*

Kenan kardeşim!

Lütfen bırak şu alttan almayı.

Alttan alacak bir durum yok.

Haksız olan sana tokat atmaya yeltenen o adamdır.

Sen haklısın.

Hem de sonsuz haklı!

*

Unutma ki:

Güçlü olan haklı değildir.

Halkı olan güçlüdür.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Büyüklerimiz ne emrederse...” falan türü cümleler kurmaktan vazgeç.

- “Çok ağrıma gitti bana yapılan” de.

- “Olmaz olsun böyle yönetici” de.

- “Ekmek paramız için çalışıyoruz, köle değiliz” de.

*

Kenan kardeşim!

Velhasıl-ı kelam...

Dik dur eğilme!

Bu millet seninle!

 

Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektupBEŞİKTAŞ’A İLAHİ İKAZ
FATİH Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle fazla dalga geçen Beşiktaşlılara ilahi ikazın gelmesi gecikmedi.

Olay şu:

Arda Turan’ın Beşiktaş’a gelme ihtimali belirmiş!

 

BEN ARTIK BİR HAFTAYI ŞÖYLE GEÇİRMEKTEYİM
PAZARTESİLERİ...

İçinde Tayyip Erdoğan geçen cümle kurmamayı başarmaya çalışıyorum.

*

SALILARI:

“Kemal Bey iyi adam ama lider değil” demeden günü bitirmeye gayret ediyorum.

*

ÇARŞAMBALARI...

“Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor acaba” türü bir soru sormamaya özen gösteriyorum.

*

PERŞEMBELERİ...

“Akşener’in halkta karşılığı var” tespiti yapanlardan uzak duruyorum.

*

CUMALARI...

Tam anlamıyla Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu orucu tutuyorum.

*

CUMARTESİLERİ...

Bol bol Ali Ağaoğlu, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Şafak Sezer, Burhan Kuzu üzerine konuşuyorum.

*

PAZARLARI...

Bol bol Bülent Ersoy, Demet Akalın, Hande Yener, Aleyna Tilki, Gönül Yazar üzerine konuşuyorum.

 

AHA DA BAŞLADI
GELENEKSEL “Müslüman Noel kutlamaz” diye sağa sola sataşma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Yılbaşı, Noel değildir! Saçmalamayın” diye çıkışma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Yılbaşında Mekke’nin fethini kutluyoruz” diye alternatife abanma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Bırakın kardeşim kim neyi kutlamak istiyorsa kutlasın” diye ortalığı yatıştırma şenlikleri...

Aha da başladı.

 

KUBİLAY’LA İLGİLİ İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: Menemen’de bir grup azıtmış katil sürüsünün Kubilay’ı vahşice katletmesine şiddetle itiraz ediyorum.

*

- İKİ: Menemen olayı bahanesiyle olayla uzak yakın ilişkisi olmayan kişilere eza cefa çektirilmesine de aynı şiddetle itiraz ediyorum.

 

ŞU SIRALAR BUNLAR ACAYİP MODA
- Doğu Ekspresi ile Kars’a yolculuk...

*

- Erzurum Palandöken’e kayağa gitmek...

*

- Karaköy Baltazar’da hamburger kuyruğuna girmek.

*

- Organik salep ve organik boza...

- “Kasap Döner”de dönere abanmak...

*

- Polisiye film senaryosu yazmak...

*

- İzleyecek dizi bile bulamamak.

*

- “Eskitadında.com”dan sipariş vermek.

*

- Devetüyü rengi palto...

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