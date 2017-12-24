Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektup





Öncelikle geçmiş olsun diyorum.

Çok geçmiş olsun.

O görüntüleri izlediğimiz günden beri öfkemiz tepemizde.

Çok kızdık sana yapılana.

Çok.

*

Şimdilik tek tesellimiz sana tokat atan o zorbanın görevinden uzaklaştırılmasıdır.

Gerçi o adam, çok daha yüksek bir makamda karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağız.

Ne de olsa burası Türkiye.

*

Sevgili Kenan kardeşim.

Sana başına gelenlerle ilgili ne düşündüğün sorulduğunda...

“Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Konuşmak istemiyorum” falan türü şeyler söylemişsin.

*

Kenan kardeşim!

Lütfen bırak şu alttan almayı.

Alttan alacak bir durum yok.

Haksız olan sana tokat atmaya yeltenen o adamdır.

Sen haklısın.

Hem de sonsuz haklı!

*

Unutma ki:

Güçlü olan haklı değildir.

Halkı olan güçlüdür.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Büyüklerimiz ne emrederse...” falan türü cümleler kurmaktan vazgeç.

- “Çok ağrıma gitti bana yapılan” de.

- “Olmaz olsun böyle yönetici” de.

- “Ekmek paramız için çalışıyoruz, köle değiliz” de.

*

Kenan kardeşim!

Velhasıl-ı kelam...

Dik dur eğilme!

Bu millet seninle!

BEŞİKTAŞ’A İLAHİ İKAZ

FATİH Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle fazla dalga geçen Beşiktaşlılara ilahi ikazın gelmesi gecikmedi.

Olay şu:

Arda Turan’ın Beşiktaş’a gelme ihtimali belirmiş!

BEN ARTIK BİR HAFTAYI ŞÖYLE GEÇİRMEKTEYİM

PAZARTESİLERİ...

İçinde Tayyip Erdoğan geçen cümle kurmamayı başarmaya çalışıyorum.

*

SALILARI:

“Kemal Bey iyi adam ama lider değil” demeden günü bitirmeye gayret ediyorum.

*

ÇARŞAMBALARI...

“Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor acaba” türü bir soru sormamaya özen gösteriyorum.

*

PERŞEMBELERİ...

“Akşener’in halkta karşılığı var” tespiti yapanlardan uzak duruyorum.

*

CUMALARI...

Tam anlamıyla Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu orucu tutuyorum.

*

CUMARTESİLERİ...

Bol bol Ali Ağaoğlu, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Şafak Sezer, Burhan Kuzu üzerine konuşuyorum.

*

PAZARLARI...

Bol bol Bülent Ersoy, Demet Akalın, Hande Yener, Aleyna Tilki, Gönül Yazar üzerine konuşuyorum.

AHA DA BAŞLADI

GELENEKSEL “Müslüman Noel kutlamaz” diye sağa sola sataşma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Yılbaşı, Noel değildir! Saçmalamayın” diye çıkışma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Yılbaşında Mekke’nin fethini kutluyoruz” diye alternatife abanma şenlikleri...

Aha da başladı.

*

Geleneksel “Bırakın kardeşim kim neyi kutlamak istiyorsa kutlasın” diye ortalığı yatıştırma şenlikleri...

Aha da başladı.

KUBİLAY’LA İLGİLİ İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM

- BİR: Menemen’de bir grup azıtmış katil sürüsünün Kubilay’ı vahşice katletmesine şiddetle itiraz ediyorum.

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- İKİ: Menemen olayı bahanesiyle olayla uzak yakın ilişkisi olmayan kişilere eza cefa çektirilmesine de aynı şiddetle itiraz ediyorum.

ŞU SIRALAR BUNLAR ACAYİP MODA

- Doğu Ekspresi ile Kars’a yolculuk...

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- Erzurum Palandöken’e kayağa gitmek...

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- Karaköy Baltazar’da hamburger kuyruğuna girmek.

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- Organik salep ve organik boza...

- “Kasap Döner”de dönere abanmak...

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- Polisiye film senaryosu yazmak...

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- İzleyecek dizi bile bulamamak.

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- “Eskitadında.com”dan sipariş vermek.

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- Devetüyü rengi palto...