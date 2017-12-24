SEVGİLİ Kenan kardeşim.
Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektup
Öncelikle geçmiş olsun diyorum.
Çok geçmiş olsun.
O görüntüleri izlediğimiz günden beri öfkemiz tepemizde.
Çok kızdık sana yapılana.
Çok.
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Şimdilik tek tesellimiz sana tokat atan o zorbanın görevinden uzaklaştırılmasıdır.
Gerçi o adam, çok daha yüksek bir makamda karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağız.
Ne de olsa burası Türkiye.
*
Sevgili Kenan kardeşim.
Sana başına gelenlerle ilgili ne düşündüğün sorulduğunda...
“Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Konuşmak istemiyorum” falan türü şeyler söylemişsin.
*
Kenan kardeşim!
Lütfen bırak şu alttan almayı.
Alttan alacak bir durum yok.
Haksız olan sana tokat atmaya yeltenen o adamdır.
Sen haklısın.
Hem de sonsuz haklı!
*
Unutma ki:
Güçlü olan haklı değildir.
Halkı olan güçlüdür.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Büyüklerimiz ne emrederse...” falan türü cümleler kurmaktan vazgeç.
- “Çok ağrıma gitti bana yapılan” de.
- “Olmaz olsun böyle yönetici” de.
- “Ekmek paramız için çalışıyoruz, köle değiliz” de.
*
Kenan kardeşim!
Velhasıl-ı kelam...
Dik dur eğilme!
Bu millet seninle!
BEŞİKTAŞ’A İLAHİ İKAZ
FATİH Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle fazla dalga geçen Beşiktaşlılara ilahi ikazın gelmesi gecikmedi.
Olay şu:
Arda Turan’ın Beşiktaş’a gelme ihtimali belirmiş!
BEN ARTIK BİR HAFTAYI ŞÖYLE GEÇİRMEKTEYİM
PAZARTESİLERİ...
İçinde Tayyip Erdoğan geçen cümle kurmamayı başarmaya çalışıyorum.
*
SALILARI:
“Kemal Bey iyi adam ama lider değil” demeden günü bitirmeye gayret ediyorum.
*
ÇARŞAMBALARI...
“Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor acaba” türü bir soru sormamaya özen gösteriyorum.
*
PERŞEMBELERİ...
“Akşener’in halkta karşılığı var” tespiti yapanlardan uzak duruyorum.
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CUMALARI...
Tam anlamıyla Bülent Arınç, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu orucu tutuyorum.
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CUMARTESİLERİ...
Bol bol Ali Ağaoğlu, Arda Turan, Acun Ilıcalı, Şafak Sezer, Burhan Kuzu üzerine konuşuyorum.
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PAZARLARI...
Bol bol Bülent Ersoy, Demet Akalın, Hande Yener, Aleyna Tilki, Gönül Yazar üzerine konuşuyorum.
AHA DA BAŞLADI
GELENEKSEL “Müslüman Noel kutlamaz” diye sağa sola sataşma şenlikleri...
Aha da başladı.
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Geleneksel “Yılbaşı, Noel değildir! Saçmalamayın” diye çıkışma şenlikleri...
Aha da başladı.
*
Geleneksel “Yılbaşında Mekke’nin fethini kutluyoruz” diye alternatife abanma şenlikleri...
Aha da başladı.
*
Geleneksel “Bırakın kardeşim kim neyi kutlamak istiyorsa kutlasın” diye ortalığı yatıştırma şenlikleri...
Aha da başladı.
KUBİLAY’LA İLGİLİ İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: Menemen’de bir grup azıtmış katil sürüsünün Kubilay’ı vahşice katletmesine şiddetle itiraz ediyorum.
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- İKİ: Menemen olayı bahanesiyle olayla uzak yakın ilişkisi olmayan kişilere eza cefa çektirilmesine de aynı şiddetle itiraz ediyorum.
ŞU SIRALAR BUNLAR ACAYİP MODA
- Doğu Ekspresi ile Kars’a yolculuk...
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- Erzurum Palandöken’e kayağa gitmek...
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- Karaköy Baltazar’da hamburger kuyruğuna girmek.
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- Organik salep ve organik boza...
- “Kasap Döner”de dönere abanmak...
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- Polisiye film senaryosu yazmak...
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- İzleyecek dizi bile bulamamak.
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- “Eskitadında.com”dan sipariş vermek.
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- Devetüyü rengi palto...