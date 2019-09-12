Ali Babacan konuşunca ne gizem kaldı ne büyü

“Adam öyle hazırlıklar yapıyor ki... Galiba Sartre’ın Nobel’i ret konuşması gibi bir konuşmayla işe başlayacak” falan diyordum.
*
Fakat heyhat!
Karar gazetesine kapsamlı bir mülakat veren Ali Babacan, “Mıy mıy da mıy mıy” demekten başka bir şey demedi.
Her cümlede ortaya çıkan belirgin bir ürkeklik!
Her harfe sinen tedirgin mi tedirgin bir eda!
Her kelimeden akan süper heyecansızlık!
Her vurguda beliren riskten kaçma gayreti!
*
Hey gidi Ali Babacan hey!
Susarken...
Gizemi büyüyle çarparak yükseldikçe yükseliyordun!
Konuştun...
Büyü çarptı, gizem gitti ve aniden tepetaklak oluverdin!
ERDOĞAN, İMAMOĞLU’NA ÜÇ TANE POLİTİK GOL ATTI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanı ile dün yaptığı toplantı...
Ekrem İmamoğlu’nun kalesine atılmış üç politik goldür.
BİRİNCİ GOL: “Cumhurbaşkanı’ndan randevu istiyorum” diyen Ekrem İmamoğlu’na bütün başkanlarla birlikte randevu vermesi...
İKİNCİ GOL: Ekrem İmamoğlu’nun “Katılmıyorum, protesto ediyorum” falan demesine fırsat tanımamış olması...
ÜÇÜNCÜ GOL: Ekrem İmamoğlu’nu kamuoyu algısı olarak “30 büyükşehir belediye başkanından biri” olarak kodlaması...
Adım gibi eminim: İstemeye istemeye gitmiştir Ekrem Başkan...
YARIM ASIRLIK ŞAHANE LOGOYA DOKUNULMASIN
İSTANBUL’un camili amblemi, en başarılı şehir amblemlerinden biridir.
1969 yılında yapılmıştır.
Dönemin İstanbul Valiliği’nin açtığı yarışmayla belirlenmiştir.
Yarışmada amblem o kadar beğenilmiştir ki... Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin tümünü almıştır.
Grafik sanatçısı Metin Edremit’in yaptığı amblemde hem surlar hem camiler hem de yedi tepe vardır.
*
Bu amblemin yeni belediye yönetimi tarafından değiştirileceğine dair iddialar var gündemde.Belediye yönetimi, “Sadece İBB TV’de değiştirdik, başka yerde değiştirmiyoruz” diye bir açıklama yaptı. İBB TV’ye koydukları yeni logo ise çalıntı çıktı. Keşke orada da değiştirmeselerdi. Ne gerek var bu tür lüzumsuz işlere! Anlamak mümkün değil.
BEN ARTIK...
BİR yere girdiğimde...
“Mekânın sahibi geldi” diyorum.
*
Güzel giyinmiş birini gördüğümde...
“Kıyafetin ateş ediyor” diyorum.
*
Esaslı bir nutuk çekeceksem...
“Dostlar! Romalılar!” diye söze başlıyorum.
HANGİ BAKAN GİDECEK? HANGİ BAKAN KALACAK?
BİLMİYORUM. Bilemiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
“Hangi bakan gidecek? Hangi bakan kalacak?” başlığı altında yazıp çizenlerin tümü fena halde sallamakta!
Hepsi palavra, hepsi uydurma, hepsi atmasyon.
*
Tavsiyem şudur: Uzak durun bu başlıktan.
ANİDEN NASIL BÜLENT ARINÇ’ÇI OLUVERDİM
KOSKOCA AK Parti camiasında...
Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın saçmalık olduğunu söyleyen bir tek Bülent Arınç olunca...
*
Koskoca AK Parti camiasında...
Ahmet Türk’ün teröre bulaşmamış bir isim olduğunu söyleyen bir tek Bülent Arınç olunca...
*
Maalesef ben de Bülent Arınç’çı olmak zorunda kaldım.
Allah’ım! Kurtar beni!
EN SEVDİĞİM ÜÇ HAYIR DUA
BİR: Allah sonumuzu hayır etsin.
İKİ: Ayağına taş değmesin.
ÜÇ: Allah karşımıza hep iyi insanlar çıkarsın.
KÜBA BELGESELİNİ SEYREDİNCE BEN
NETFLIX’te yayınlanan bir Küba belgeseli var.
Küba’nın yakın tarihini anlatıyor.
İzledim. Sonuç şu oldu:
Fidel’den hızla uzaklaştım, Che’ye hızla yaklaştım.
SÜLEYMAN TURAN DENİNCE AKLIMA GELEN O FİLM
“ÇOCUKLUĞUNUN en şeker filmlerini say” deseler, “Sevgili Dayım” filmini ilk 10’a koyarım.
Tarık Akan’lı, Hale Soygazi’li, Perran Kutman’lı ve tabii Süleyman Turan’lı on numara bir filmdir “Sevgili Dayım”.
Adile Naşit’li, Münir Özkul’lu, Şener Şen’li birçok güzel film yeniden gündemimize girerken “Sevgili Dayım” filminin anadan öksüz, babadan yetim kalmasını bir türlü anlamamışımdır.
Süleyman Turan’ın hem oyuncu hem de senarist olarak katkıda bulunduğu bu şeker mi şeker filmi, hiç değilse Süleyman Turan’ın vefatını vesile kılarak gündemimize alamaz mıyız?
Ali Babacan konuşunca ne gizem kaldı ne büyü
Ali Babacan uzun zamandır susunca...
“Adam öyle hazırlıklar yapıyor ki... Galiba Sartre’ın Nobel’i ret konuşması gibi bir konuşmayla işe başlayacak” falan diyordum.
*
Fakat heyhat!
Karar gazetesine kapsamlı bir mülakat veren Ali Babacan, “Mıy mıy da mıy mıy” demekten başka bir şey demedi.
Her cümlede ortaya çıkan belirgin bir ürkeklik!
Her harfe sinen tedirgin mi tedirgin bir eda!
Her kelimeden akan süper heyecansızlık!
Her vurguda beliren riskten kaçma gayreti!
*
Hey gidi Ali Babacan hey!
Susarken...
Gizemi büyüyle çarparak yükseldikçe yükseliyordun!
Konuştun...
Büyü çarptı, gizem gitti ve aniden tepetaklak oluverdin!
ERDOĞAN, İMAMOĞLU’NA ÜÇ TANE POLİTİK GOL ATTI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanı ile dün yaptığı toplantı...
Ekrem İmamoğlu’nun kalesine atılmış üç politik goldür.
BİRİNCİ GOL: “Cumhurbaşkanı’ndan randevu istiyorum” diyen Ekrem İmamoğlu’na bütün başkanlarla birlikte randevu vermesi...
İKİNCİ GOL: Ekrem İmamoğlu’nun “Katılmıyorum, protesto ediyorum” falan demesine fırsat tanımamış olması...
ÜÇÜNCÜ GOL: Ekrem İmamoğlu’nu kamuoyu algısı olarak “30 büyükşehir belediye başkanından biri” olarak kodlaması...
Adım gibi eminim: İstemeye istemeye gitmiştir Ekrem Başkan...
YARIM ASIRLIK ŞAHANE LOGOYA DOKUNULMASIN
İSTANBUL’un camili amblemi, en başarılı şehir amblemlerinden biridir.
1969 yılında yapılmıştır.
Dönemin İstanbul Valiliği’nin açtığı yarışmayla belirlenmiştir.
Yarışmada amblem o kadar beğenilmiştir ki... Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin tümünü almıştır.
Grafik sanatçısı Metin Edremit’in yaptığı amblemde hem surlar hem camiler hem de yedi tepe vardır.
*
Bu amblemin yeni belediye yönetimi tarafından değiştirileceğine dair iddialar var gündemde.Belediye yönetimi, “Sadece İBB TV’de değiştirdik, başka yerde değiştirmiyoruz” diye bir açıklama yaptı. İBB TV’ye koydukları yeni logo ise çalıntı çıktı. Keşke orada da değiştirmeselerdi. Ne gerek var bu tür lüzumsuz işlere! Anlamak mümkün değil.
BEN ARTIK...
BİR yere girdiğimde...
“Mekânın sahibi geldi” diyorum.
*
Güzel giyinmiş birini gördüğümde...
“Kıyafetin ateş ediyor” diyorum.
*
Esaslı bir nutuk çekeceksem...
“Dostlar! Romalılar!” diye söze başlıyorum.
HANGİ BAKAN GİDECEK? HANGİ BAKAN KALACAK?
BİLMİYORUM. Bilemiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
“Hangi bakan gidecek? Hangi bakan kalacak?” başlığı altında yazıp çizenlerin tümü fena halde sallamakta!
Hepsi palavra, hepsi uydurma, hepsi atmasyon.
*
Tavsiyem şudur: Uzak durun bu başlıktan.
ANİDEN NASIL BÜLENT ARINÇ’ÇI OLUVERDİM
KOSKOCA AK Parti camiasında...
Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın saçmalık olduğunu söyleyen bir tek Bülent Arınç olunca...
*
Koskoca AK Parti camiasında...
Ahmet Türk’ün teröre bulaşmamış bir isim olduğunu söyleyen bir tek Bülent Arınç olunca...
*
Maalesef ben de Bülent Arınç’çı olmak zorunda kaldım.
Allah’ım! Kurtar beni!
EN SEVDİĞİM ÜÇ HAYIR DUA
BİR: Allah sonumuzu hayır etsin.
İKİ: Ayağına taş değmesin.
ÜÇ: Allah karşımıza hep iyi insanlar çıkarsın.
KÜBA BELGESELİNİ SEYREDİNCE BEN
NETFLIX’te yayınlanan bir Küba belgeseli var.
Küba’nın yakın tarihini anlatıyor.
İzledim. Sonuç şu oldu:
Fidel’den hızla uzaklaştım, Che’ye hızla yaklaştım.
SÜLEYMAN TURAN DENİNCE AKLIMA GELEN O FİLM
“ÇOCUKLUĞUNUN en şeker filmlerini say” deseler, “Sevgili Dayım” filmini ilk 10’a koyarım.
Tarık Akan’lı, Hale Soygazi’li, Perran Kutman’lı ve tabii Süleyman Turan’lı on numara bir filmdir “Sevgili Dayım”.
Adile Naşit’li, Münir Özkul’lu, Şener Şen’li birçok güzel film yeniden gündemimize girerken “Sevgili Dayım” filminin anadan öksüz, babadan yetim kalmasını bir türlü anlamamışımdır.
Süleyman Turan’ın hem oyuncu hem de senarist olarak katkıda bulunduğu bu şeker mi şeker filmi, hiç değilse Süleyman Turan’ın vefatını vesile kılarak gündemimize alamaz mıyız?