Abdullah Gül’e 7 hayati tavsiye

“Düş önümüze de peşinden gidelim Abdullah Bey” derler... Önlerine düştüğünde bir de bakmışsın ki... Arkanda tek bir kişi bile yok.

*

2- Sakın ikna ederim diye düşünme!

Öyle bir medya motorları var ki... Tabanlarını Almanya’nın 1600 liralık asgari ücreti kıskandığına bile ikna edebiliyorlar.

*

3- Sakın “tabanla bağımı koparmam” diye umma!

Melekten şeytana, şeytandan da meleğe dönüştürme becerileri gerçekten pes dedirtecek denli muazzam.

*

4- Sakın “Ama ben haklıyım” diye havaya girme!

Görmüyor musun? Ahali alkışlarken de, yuhalarken de ne dendiğine bakmıyor. “Zam yaptık” cümlesini bile alkışlıyorlar yahu! Ötesi var mı?

*

5- Sakın “An gelir beni ararlar” diye beklentiye girme...

Öyle bir an hiç gelmeyebilir... Ayrıca öyle bir an geldiğinde... Senin kapının çalınmasına sıra hiç gelmeyebilir.

*

6- Sakın “Bana yapılan terbiyesizlik vicdanları yaralayacaktır” deme.

Sarsılacak, titreyecek, etkilenecek bir vicdandan artık eser bile kalmadı... Merdo’lar falan hakkın rahmetine kavuştu.

*

7- Sakın 15 Temmuz akşamı aslanlar gibi kükremiş olmana güvenme...

Bırak kükremeyi, seksen yedi tankın üstüne çıkmış olsan da seni FETÖ’nün askeri ilan etmekten asla çekinmezler.

AMORTİ BİLE ÇIKMAYANLARA DİYANET’TEN LAF ÇAKIŞ

HEM harama bulaştınız/Hem gitti paranız/Hem bozuldu moralleriniz/Hem tescillendi şanssızlığınız/Hem de aşkta kazanacağınızın garantisi falan yok ha!

Sizi gidi fetva kaçkınları sizi! Hepsi müstahak size!

DİZİ DİZİ BÖLÜNME

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Payitaht” dizisini tavsiye etmiş ahaliye...

*

“Payitahtçılar” ile “Vatanım Sensinciler” olarak...

Bölünmemiz an meselesi yani.

KUMKAPI, GÜLHANE, HALİÇ, RUMELİHİSARI FALAN

KUMKAPI denilince aklıma...

Can Yücel’in “Kumkapı meyhanelerine dadandık/Önümüzde altınbaş altın zincir fasulye pilakisi” dizeleri gelir.

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HALİÇ denilince aklıma...

Attila İlhan’ın “Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi/Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu” dizeleri gelir.

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GÜLHANE PARKI denilince aklıma...

Nâzım Hikmet’in “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında” dizeleri gelir.

*

RUMELİHİSARI denilince aklıma...

Orhan Veli’nin “Urumeli Hisarı’na oturmuşum/Oturmuş da bir türkü tutturmuşum” dizeleri gelir.

ORTASI YOK MU BUNUN KARDEŞİM?

YA eğlenceye yasak getirip güvenlik önlemlerine abanıyoruz.

Ya da eğlenceye abanıp güvenlik önlemlerini aksatıyoruz.

ÇOK MESUDUM

- YILBAŞINDA neredesin?

- Yılbaşından sonra görüşelim?

- Hele bir yılbaşı geçsin.

- Artık yılbaşından sonra buluşuruz.

Falan türü cümlelerden kurtuldum ya...

İşte bu yüzden çok mesudum.

YAŞAR ALPTEKİN’DEN GELEN FOTOĞRAF

ÖYLE uzun boylu bir samimiyetim de yok ama yine de bana böyle bir fotoğraf göndermiş Yaşar Alptekin.

Allah razı olsun.

Fakat asıl mesele şu:

Her an “Umreden Kâbe manzaralı yazılı selam gönderme” diye bir moda başlayabilir.

SİYASETİN TUNÇ YASASI

SİYASETİN tunç yasası şudur:

Bir partiyi Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla, kanunlarla, yasaklarla, kanuni engellerle falan durdurmaya kalkışmak...

O partinin güç kazanmasından başka bir şeye hizmet etmez, edemez.

İYİ Parti’ye yönelik bu türden girişimlerde bulunanlara duyurulur!

İRAN’DAKİ KALKIŞMA NEDEN BAŞARILI OLMAZ?

İRAN’daki protesto gösterileriyle ilgili olarak...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle dedi:

“İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler.”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

İran’daki son kalkışma başarılı olmayacaksa...

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin işte bu sözü ve bu sözünün ortaya koyduğu bakış açısı nedeniyle olmayacak.

ELEŞTİRİYE KAPALI OLANLARIN ÖZELLİKLERİ

- BİR suçlamayı hak etmediklerinin gerçekten bilincinde değildirler.

- Eleştiriye açık olanlara o kadar ağır biçimde yüklenirler ki misliyle karşılık görmekten çekinirler.

- “Olumlu eleştiriye açığız ya kardeşim” diyerek kendilerini savunurlar.

- Kendilerini “üst akıl” olarak görürler.