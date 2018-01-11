Abdullah Gül olayı bitmiştir

“LİDER olmak”, “liderlik geni barındırmak”, “lider doğmak” gibi tabirlere ve nitelemelere hayli mesafeliyim.

Fakat buna rağmen...

Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:

- Abdullah Gül’den bir lider çıkmayacağı...

- Abdullah Gül’ün bir lider olamayacağı...

- Abdullah Gül’ün bir liderlik sergileyemeyeceği...

Kabak gibi ortaya çıkmıştır.

*

Peki ne olmuştur da...

Bu iş kabak gibi ortaya çıkmıştır?

*

Şöyle olmuştur:

*

Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine risk alarak...

- Abdullah Gül’e meydan okumuştur.

- Abdullah Gül’ü yol ayrımına getirmiştir.

- Abdullah Gül’ü tavır almaya zorlamıştır.

*

Abdullah Gül ise her zaman olduğu gibi yine risk almayarak ya da alamayarak...

Bu büyük meydan okumaya karşı...

Tek bir harf bile söylememiştir, söyleyememiştir.

- Bırakın minnacık bir itirazı... Yanlış anlaşıldığını bile söyleyememiştir.

- Bırakın kısık sesli bir meydan okumayı... “Ama bu haksızlık” bile diyememiştir.

- Bırakın en alt düzeyden bir dik duruşu... Bir duruş bile ortaya koyamamıştır.

*

Daha kendisine yönelik en ağır eleştiriler karşısında bile kendisini savunmayı beceremeyen biri...

Halkın haklarını nasıl savunabilir ki?

*

Geçmiş olsun!

Bu şarkı burada bitmiştir.

CHP’Lİ ALİ KILIÇ’IN SOYLU İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFA DAİR





CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış.

*

Vay efendim!

Süleyman Soylu CHP’ye yüklenirken...

CHP’li bir belediye başkanının böyle bir fotoğraf paylaşımı yakışık alır mıymış?

Falan...

Siyaseti ezeli bir düşmanlık olarak algılamadığı için... Siyasi kavgayı hayatın her alanına yayılması gereken bir kavga olarak görmediği için... Medeni ilişki kurmaya devam etme erdemi gösterdiği için... Düşman kamplara ayırma stratejisine teslim olmadığı için...

Ben bu konuda yüzde yüz Ali Kılıç’tan yanayım.

HASİP KAPLAN’A IRKÇI DEMEK DE BİRAZ FAZLA



HDP’li Hasip Kaplan, gerçekten densizce bir laf etmiş.

“Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin” sözü, gerçekten de eleştirilmeyi fazlasıyla hak ediyor.

*

Fakat bu densizce laftan dolayı...

Hasip Kaplan’ın tüm müktesebatını bir tarafa bırakıp...

“Kürt ırkçısı” ilan etmek de bana biraz fazla haksızlık gibi geliyor.

*

Üstelik bu devirde “Kürt ırkçısı” olup da ne elde edilebilir ki?

HDP’DE ASIL ŞÖYLE BİR TARTIŞMA BAŞLAMALI

İŞTE HDP’nin asıl yapması gereken tartışmanın konuları:

*

- Biz Kandil’den bağımsız siyaset yapmanın imkânını 7 Haziran’da aldığımız yüzde 13’lük oyla yakalamışken... Nasıl oldu da bu kazanımı elimizden kaçırdık?

*

- 7 Haziran’dan sonra PKK’nın terörü yeniden başlatmasına karşı... Nasıl oldu da dağlara doğru yumruklarımızı sıkıp... “Artık söz siyasetindir” diye haykıramadık?

KEŞKE KELLE PAÇA İÇSEYDİ





CANAN Karatay Hocamız...

“Botoks yaptıracağınıza kelle paça için” demişti.

*

Hakan Peker’in şu son halini görünce...

Canan Karatay’a yüzde yüz hak verdim.

KISIRDÖNGÜ

CEM Yılmaz film çeker/Filmde sigara görünür/Orhan Kural dava açar/Cem Yılmaz film çeker/Filmde sigara görünür/Orhan Kural dava açar/Cem Yılmaz film çeker/Filmde sigara görünür/Orhan Kural dava açar...

GÖRÜNCE GEÇİYORUM

İÇİNDE...

“Münir Abi, kavuk, Ferhan Abi, kavuğu devretme, Rasim Abi...” geçen cümleler görünce...

Hiç okumadan anında geçiyorum.

Bahçeli denilince

akla gelenler

TESPİH/Kafiyeli laf sokma/“Efendim” diye söze başlama/Köstekli saat/“Alayı” sözü/Ferdi Tayfur/Eski otomobil/Çay/Recep Tayyip Erdoğan...

MİLLİ VE YERLİ HÜKÜMET ANCAK ŞÖYLE OLABİLİR

BİR hükümet...

- Milletini dünyanın en zengin milleti yaparsa...

- Milletini dünyanın en özgür milleti haline getirirse...

- Milletine sunduğu demokrasi standardı, bütün milletlerin ulaşmak isteyeceği standart olursa...

- Milletine sunduğu adalet sistemi, bütün milletlere parmak ısırtırsa...

- Milletini karpuz gibi ortadan ikiye bölmeden yönetmeyi başarırsa...

- Milletinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarsa...

- Milletinin uzak ya da yakın tarihiyle kavga etmezse...

- Milletinin her türlü değeriyle barışık olabilirse...

- Milletinin her rengini kendi rengi kabul ederse...

O hükümet...

Milli ve yerli hükümetlerin kralı olur kralı!