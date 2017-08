2019’da ne olacak: Beş kişisel öngörü

*

- İKİ: Erdoğan’ın iki hedefi var: BİR: Teşkilatları motive etmek... İKİ: Saadet Partisi’ni ayrı bir aday çıkarmamaya ikna etmek... Ahmet Demircan gibi Milli Görüş’ten gelen ve çok sevilen bir ismin bakan yapılmasında bu ikinci hedefin payı büyük.

*

- ÜÇ: “2019 erkene alınabilir” diyenler var. Hiç sanmıyorum. Erdoğan 2019’a kadar geçecek süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve bütün teşkilatları ayağa kaldırmak istiyor.

*

- DÖRT: Erdoğan’ın avantajları şunlar: Karşısındakilerin dağınıklığı ve beceriksizliği, devlet gücünü elinde bulundurması, pozisyonunun netliği... Dezavantajları ise şunlar: Karşısındaki cephenin birleşme ihtimali, ekonominin 2019’a kadarki durumu ve belli oranda yıpranmışlık.

*

- BEŞ: Muhaliflerin avantajları şunlar: Yüzde 48.6 ile elde edilen “başarabiliriz” morali, yenilgilerden elde edilen deneyimler, gitgide artan hoşnutsuzluklar... Dezavantajları ise şunlar: İsimler söz konusu olduğunda hiçbir ismin beğenilmemesi, taktik ve strateji eksikliği ve hesapsızlık.

İŞKENCE İDDİASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

“İNSANLIK Onuru İşkenceyi Yenecek” başlığıyla yazdığım iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

*

Açıklamada vurgulanan hususlar şunlar:

*

- Hakkâri Şemdinli’de bir polis memurunun şehit edilmesi üzerine yapılan operasyonda şüpheliler, hukuka uygun olarak gözaltına alınmıştır.

- Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada gözaltına alınan şahısların darp edildikleri iddia edilmiştir.

- Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Terör örgütü, daha önce olduğu gibi yine asılsız iddialar üzerinden karalama yapmaktadır.

- Güvenlik kuvvetlerimiz evrensel hukuka ve insan haklarına uygun biçimde terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

- Bununla birlikte iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere başlanmış, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden müfettiş görevlendirilmiştir.

*

Bu da benim notum:

Umarım Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişi, dün bu köşede yayınladığım fotoğraflardaki şahısların nasıl yaralandıkları meselesini de izah eder.

İMAM HATİP

ÜNİVERSİTEYE girişte...

İmam hatiplerin başarı oranı yüzde 18’de kalmış.

*

Demek ki neymiş?

- İmam hatip açmak kolaymış.

- Kalite yakalamak zormuş.

HONDA’SINA BİNDİ DE GİTTİ





PAHALI mı pahalı Mercedes makam aracı çok konuşuldu.

*

İşte bakın:

Makamlar da, makam araçları da geçici...

*

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakan Mehmet Görmez, sivil Honda’sına bindi de gitti.

GELMEYEN ALMAN TURİSTİN KABAHATİ KEMAL BEY’İN Mİ?

KEMAL Bey’in bir Alman dergisine yaptığı açıklama tam anlamıyla “turist kaçıran” türünden.

*

Fakat eğri oturup doğru konuşalım...

Bugün ülkemize Alman turist gelmiyorsa bunun sebebi Kemal Bey’in açıklaması değil.

Asıl sebep...

“Ey Almanya”, “Bunlar Nazi” türü seslenişler ve iki ülke arasında artan gerilim.

HEY KİM, SEN KİMSİN YA!





HER an ama her an...

“Daha dünkü çocuksun ama dünyaya kafa tutuyorsun... Hem şişmansın hem de dersini bilmiyorsun... Hey Kim, sen kimsin ya...” diye haykırarak...

Kuzey Kore krizine balıklama dalma ihtimalimizi düşünerek...

Uykusuz geceler geçiriyorum.

ADRİANA TAVLAYAN KİTAP

METİN Hara adlı şahsın kaleme aldığı kitaba...

“Adriana Lima’nın tavlanmasını sağlayan kitap” muamelesi yapılıyormuş ve kitap yok satıyormuş.

*

Benden söylemesi:

Paranıza ve vaktinize sahip çıkın!

O kitapla bırakın Adriana’yı, Metin Hara’yı tavlamak bile mümkün olmaz.

BU İKTİDAR GİDER DE YENİ BİR İKTİDAR GELİRSE

- BU iktidarın yorulmuş tetikçileri sahneyi hızlıca terk ederlerken... Doğan boşluğu yeni iktidarın dinlenmiş tetikçileri doldurmaya başlayacak.

*

- Şimdilik sadece kendi gazetelerinden yazar kovdurabilenler, artık bütün gazetelerden yazar kovduracak güce erişmiş olacak.

*

- Bugünkü iktidarın yancılarının biraz kaba biçimde yaptıklarını, yeni iktidarın yancıları belki biraz daha incelikli yapacaklar.

*

- Kininin ve nefretinin davacısı dindar gençlik hedefinin yerini, kininin ve nefretinin davacısı laik bir gençlik hedefi alacak.

*

- Aykırı tek bir yazıyla işten atılma dönemi sona erecek... Aykırı iki yazıyla işten atılma dönemi başlayacak.

KİMİNLE, NEREDE, NASIL BİR MUHABBET?

- CELAL ŞENGÖR’le... Assos’ta... Ahmak filozoflar üzerine...

- MEHMET ŞEVKET EYGİ’yle... Sultanahmet’te... Kedilerin gariplikleri üzerine...

- GÜLRİZ SURURİ’yle... Keşan’da... Keşanlı Ali Destanı üzerine...

- ÜMİT BESEN’le... Avcılar’da... Müftü nikâhı masası üzerine...

- SELİM İLERİ’yle... Bodrum’da... Her gece Marina Vista üzerine...

- ÖZGÜR ÖZEL’le... Kırkağaç’ta... İyi bir kavunu belirleme yöntemi üzerine...

- AYHAN OĞAN’la... Stockholm’de... Melankoli ve depresyon üzerine...

- DURSUN ÖZBEK’LE... Bir kıyı kasabasında... İstifa üzerine...

GELMİŞ GEÇMİŞ EN TEHLİKELİ TARTIŞMA





MUSTAFA Yıldızdoğan’ın söylediği ve dinlerken hepimizin tüylerini diken diken eden “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı var ya...

Bir iddiaya göre...

Kürtçe bir ezgiden alınmış.

*

Bu iddia ortalığı karıştırmış durumda.

- Bir taraf “Alakası yok” diyor.

- Bir taraf “Bal gibi de çalıntı” diyor.

*

Şu yaşıma kadar gördüğüm en tehlikeli tartışma bu...

Hafazanallah! Hafazanallah!

BODRUM’DA EN SIK İŞİTİLEN CÜMLELER

- DEPREMİ duydunuz mu?

- Yine sallandık.

- Ne olacak bu işin sonu?

- Fakat ben alıştım artık, hatta tuhaf bir zevk almaya bile başladım.

- Faylardaki enerji boşalıyormuş, daha büyük depremlerin oluşma tehlikesi ortadan kalkıyormuş.

- Ama ne enerjiymiş abi! Bitmedi bir türlü.