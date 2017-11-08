Yeni yatırım sinyali



Ekonomist’in haberine göre, halen 80 ülkeye ihracat yapan firma önümüzdeki 5 yılda 250 milyon TL’lik yatırım yapacakmış.

Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, otomotiv sektörünün başka bir alanında küresel bir oyuncuyla ortak üretim yapabileceklerini paylaşmış.

Japon GS Yuasa ile birlikte temeli atılan fabrika 2018 sonu veya 2019 başında üretime başlayacakmış.

200 milyon TL yatırımla hayata geçecek yeni tesisle yıllık akü üretimi 5 milyon adetten 7 milyon adede çıkacakmış.

Yakın gelecekte yine GS Yuasa ile elektrikli otomobiller için akü de gündemdeymiş.

Jantta ise OSB’de alınan beşinci alanda yeni projeler söz konusuymuş.

Gök, söyleşide bir de çok bilinmeyen bir taraflarını paylaşmış.

Meğerse İnci Holding, büyükbabadan yadigar mini bar üretiminde ISM markasıyla Türkiye pazarında yüzde 80’le açık ara lidermiş.

Avrupa pazarının ise yüzde 20’sine sahipmiş.

Bu konuda giderek ciddi iş bağlantıları yapan şirket eylülde ABD’de ilk kez satış ofisi açmış.

50’den fazla ülkeye ihraç edilen ürüne en büyük talep de İspanya’dan imiş.

Aramızda kalmasın!

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Güres’in ‘Kekik 100’ü

ÜLKEMİZDE tek çatı altında toplanmış en büyük tam entegre yumurta üreticisi Güres Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Güres, damak tadına önem veren iş insanlarının başında geliyor.



Güne 1 adet rafadan yumurtayla başlıyor, balıkla kapatıyor.

Öyle ki, deniz ürünlerine düşkünlüğünün etkisiyle birkaç yıl önce 1’inci Kordon Balık Pişiricisi’ni grubun bünyesine katmış biri.

Öğrendim ki, Mehmet Mustafa Güres, ağırlıklı olarak konuklarını ağırladığı bu mekanda balığın yanına tavuğu da eklemiş.

Ama bu, bildiğiniz tavuklardan değilmiş.

Mehmet Bey onu ‘özlenen tavuk’ diye tanımlıyormuş.

Fransa’dan ithal, güneş ışığında, doğası gereği yavaş büyüyen (ortalama 100 gün), özgürce gezen ‘Radja Hubbert’ ırkıymış.

Sektörde ‘köy tavuğu’ olarak tanınan, doğal ortama daha kolay adapte olabilen bu kahverengi tavuklar kekik ağırlıklı bekleniyor, ilaçsız, hormonsuz, katkısız, yüzde 100 doğal yetişiyormuş.

Doğal olarak et lezzeti de diğerlerine göre çok daha iyiymiş.

Ve bu tavuklar ‘Kekik 100’ markasıyla, Güres Group kalite ve güvencesiyle, butik olarak sınırlı sayıda üretilip, sadece 1’inci Kordon Balış Pişiricisi’nde öğle yemeğinde servis ediliyormuş.

Öylesine doyurucu imiş ki, sadece garnitür, patates ve iki çeşit çok özel sosla sunuluyormuş.

Yarım porsiyonunun fiyatı da 28 TL imiş.

Tavuğu özleyenler bir kenara not alsın derim!

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Manisa bir adım önde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir dile getirdiği ‘yerli otomobil’de somut adım geçen hafta atıldı.

‘Beş Babayiğit’in yerli otomobil için ellerini taşın altına koymasıyla birlikte birçok kent bu işin üretim üssü olmaya talip olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar en çok sesi çıkan şehir ise sahip olduğu potansiyelle İzmir...

Aliağa, Torbalı ve Kemalpaşa hazır, bekliyor.

Ancak bu işin bir ‘ama’sı var.

O da Manisa...

Manisa OSB, geçmişte aralarında dünya otomotiv devlerinin de bulunduğu birçok markayı bölgeye çekmek adına sıkı markaj yapmıştı.

Hatta bu iş için bölgede önemli bir alan da yatırım için ayrılmıştı.

Kulağıma gelen bilgilere göre, yerli otomobille birlikte, üretim üssü olmak için görüşmelere başlanmış bile...

Beş Babayiğit’ten biri olan Vestel’in Manisa OSB’deki tesislerinin varlığı bakalım bu süreçte ne kadar etkili olacak?

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Ege’yi de keşfettiler

HEP yazıyorum ya, gayrimenkul sektöründeki hareketlilik son yıllarda İstanbul’dan Anadolu’ya kaymaya başladı.

Bu süreçte öne çıkan kentler arasında İzmir, Denizli ve Muğla da var.





Bir kısmını daha önce bu köşede paylaşmıştım, kulağıma gelen bilgilerle yeni bir derlemeyi bilgilerinize sunuyorum.

Aksoy Holding, Bodrum’da 75 villadan oluşan ‘Epique Island’ı hayata geçirecekmiş.

DAP Yapı, 707 konut ve ticari alanlardan oluşan Bornova’daki ‘DAP İzmir’ için ön talep toplamaya başlamış.

Mesa’nın gündeminde 40 villadan oluşan ‘Mesa Bodrum’ projesi varmış.

Nef, Bodrum’da 42 villalık ‘Nef Gölköy’ için düğmeye basmış.

Pana Yapı, Çeşme’ye 158 konutluk ‘Çeşme Jardin Eden’i kazandıracakmış.

Seba İnşaat, Bodrum’da biri 26 ikiz villadan oluşan ‘Seba Manolya Evleri’, diğeri 20 villalık ‘Seba Küçükbük’ için kolları sıvamış.

Sinpaş, Denizli’de bin 850 konutluk ‘Aqua City Denizli’yi kuruyormuş.

Teknik Yapı da bin 500 lüks konut, özel eğitim kurumu, devlet okulu ve ticari üniteleri içeren ‘Evora Denizli’de gün sayıyormuş.

Gayrimenkule yatırım düşünenler not alsın derim!

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Yavaş hızlı başladı

DUYDUM ki, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi’nde kısa bir süre önce başkanlık koltuğunu Hüseyin Canpolat’tan devralan Can Yavaş, soyadının aksine çalışmalarına hızlı başlamış.





Geleceğin üretim modeli olan Endüstri 4.0’ı üyelere anlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için yönetim danışmanı Belkıs Teksöz’ün katıldığı bir toplantıya imza atan Yavaş, her ay en az bir organizasyon gerçekleştirmek için kolları sıvamış.

Can Yavaş, 16 Kasım’da da dünyaya online alışveriş kavramını getiren, Çin’in ihracatını katlayan JackMa tarafından kurulan alibaba.com/E-Glober’in Türkiye Operasyon Direktörü Emrah Cora’yı misafir edecekmiş.

Cora, TÜGİAD Ege üyelerine “Girişimcilikte Dijitalleşme Fırsatları”nı anlatacakmış.

Kulağıma gelenlere göre Yavaş, yeni yılda da ses getirecek sosyal sorumluk projeleri ve iş dünyasına yol gösterecek raporlarla hizmetlerini sürdürecekmiş.

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Yerli otomobil

yerli danışman

EGE Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Vural, ülkemizde önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan meslekler için harekete geçmiş.

Yurt dışında büyük önem verilen danışmanlık mesleğinin Türkiye’de yeteri kadar ilgi görmediğinden yakınan Vural, bu konuya dikkat çekmek, sorun ve çözüm önerilerinin tartışılacağı zirve düzenlemek için düğmeye basmış.



Yerli otomobil üretimi için konsorsiyum kuran Türkiye’de devlet kurumlarının bile yabancı danışmanlık şirketleriyle çalıştığına dikkat çeken Osman Vural, bu konuda da ‘yerli otomobil seferberliği’ gibi ‘yerli danışman seferberliği’ başlatacakmış.

Ne dersiniz?

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Duymadık demeyin

İZMİRLİ genç mimar Elvan Özyar Coşan, ‘doğadaki yaşam enerjisini mekanlarda harekete geçirme’ anlamına gelen Feng-Shui’de oldukça iddialıymış.

Ülkemizin bu alanda en tanınmış isimlerinden biri olan Esra Koyuncu ve dünyanın en ünlü Feng Shui Grand Masterı Çinli Raymond Lo’dan eğitim alan Coşan, profesyonel danışmanlık hizmeti de sunuyormuş.



Son yıllarda yükselen bu trendle evini ve/ya işyerini kendi enerjisine göre dekore etmek isteyenlerin tercihi olmaya başlayan Elvan Özyar Coşan, duyduğuma göre, büyük inşaat firmalarının yöneticilerinden de talep görüyormuş.

www.fengshuiveyasam.com adlı bir web sitesi kuran genç mimar, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için, 18 Kasım’da “Evimizde Feng Shui Düzenlemeleri” adlı ücretsiz bir seminer de verecekmiş.

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95’e 20 daha ekleyecek

1998’de adını aldığı İzmir’in Pasaport semtinde kurulan Pasaport Pizza, 2018’in sonuna kadar 20 şube daha açmayı planlıyormuş.

Sektörden duyduğum kadarıyla, halen Edirne’den Şırnak’a kadar 41 ilde 95 şubeyle hizmet veren marka, açılacak lokasyonlarda aylık en az 80 bin TL ciro hedefliyormuş.

Gıda sektöründe franchising düşünenlere benden duyurması!