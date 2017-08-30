Yeni adres Urla





Sektörden kulağıma gelen bilgiye göre, 2018’de Urla’ya adım atmaya hazırlanan firma, konseptini buraya da taşıyacakmış.

Eski Urla evlerinin dokusunun korunacağı projelerin bahçelerinde üzüm bağları olacakmış.

Urla’nın 10 yıl içinde yıldızının parlayacağını söyleyen Veryeriler İnşaat’ın patronu Alpan Veryeri...

“Urla isterse bir Alaçatı olabilir.

Biz de Urla’da uzun soluklu olacağız.

Ancak Alaçatı’yı da terk etmiyoruz.

Alaçatı’da önümüzdeki dönem için 40 evlik yatırım planımız var.

Urla’yı ikinci pazar olarak görüyoruz” diyormuş.

Bu arada firma, Çeşme’deki kendi özel plajı olan, marinaya yürüme mesafesindeki Quattordici projesindeki oteli devreye alıp işletmeye başlamış.

1 + 1, 1.5 + 1 ve 3 + 1 daireler sezonluk, aylık veya haftalık olarak kiralanıyormuş.

Aylık rakamlar 10 bin ile 20 bin lira arasında değişiyormuş.

Aramızda kalmasın istedim!

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Yaprak dökümü kapıda

EFENDİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde yaprak dökümü kapıdaymış.

Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu kıldığı iki dönem kuralı nedeniyle 41 birlik başkanı Nisan 2018’de koltuğunu bırakacakmış.

O isimler arasında Ege’den de 8 kişi varmış:

Emre Kızılgüneşler (Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), Halil Şahin (Ege Demir ve Demirdışı Metal İhracatçıları Birliği), Jak Galiko (Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği), Mahmut Özgener (Ege Tütün İhracatçıları Birliği)...

Nurettin Tarakçıoğlu (Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği), Sabri Ünlütürk (Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği), Sinan Kızıltan (Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği), Süleyman Kocasert (Denizli İhracatçılar Birliği).

Kulislere bakarsanız, daha 8 ay olmasına rağmen hareketlilik çoktan başlamış!

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Varyap’ın rotasında

Bodrum ve İzmir var

KULAĞIMA gelen bilgiye göre, gayrimenkul geliştirme, inşaat ve müteahhitlik şirketi olarak hizmet veren Varyap, rotasına Bodrum ve İzmir’i eklemiş.

Turizm sektöründeki ilk yatırımını ‘Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach’ olarak Bodrum’da hata geçiren firma, toplam yatırım tutarı 120 milyon Euro’yu bulan projenin 77 odalı otel bölümü için Hyatt Centric’le anlaşma imzalamış.

Bunun yanında 1 + 1 ile 4 + 1 büyüklüğünde toplam 62 özel rezidans da mevcutmuş.

Hepsinin önünde de uluslararası bir markanın işleteceği beach club yer alacakmış.

Hedef tarih olarak da 2019 yazı belirlenmiş.

Önümüzdeki 3 yıl içinde Bodrum’da benzer 2 - 3 projeyi daha hayata geçirmeyi planlayan Varyap, İzmir’de de 350 konutluk proje hazırlığı içindeymiş.

Benden duyurması...

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İlk mağaza Budapeşte’ye





BU hafta bir duyumum da mobilya sektöründen...

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirmeye devam eden...

Türkiye ve Ortadoğu’daki başarısını Avrupa’ya taşıyan Fuga Mobilya ilk yurt dışı mağazasını eylülde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de açacakmış.

2018 başında da ilk etapta New York ve Miami’de olmak üzere ABD’de şubeleşme atağı başlatacakmış.

Fuga Mobilya’yı sanırım birçoğumuz İzmir markası olarak biliyoruz.

Oysa Fuga, 1991’de Kocaeli Dilovası’nda kurulan Artek Mobilya’nın tescilli markası.

Kurucusu da Süleyman Alkışel.

Ancak...

İlk günden beri tecrübe ve enerjisini kardeşi için kullanan...

İzmir - İstanbul arasında adeta mekik dokuyan...

Sıcak ve sempatik ilişkiler kuran...

A. Kadir Alkışel sayesinde Fuga artık İzmir’le de anılır oldu.

Soyadlarını, “Öyle işler yapın ki, onları gerçekleştiren elleriniz alkışlansın” diyen Büyük Önder Atatürk’ten alan Alkışel ailesinin bir sonraki durağı bakalım neresi olacak?