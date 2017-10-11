Türkerler & Doğuş ortaklığı



Duydum ki, Türkerler Grubu, projenin 30 bin metrekarelik kısmında inşa edilecek 11 ünitenin tamamı için Doğuş Grubu’nun yeme içme şirketi d.ream’le prensipte anlaşmış.

Türkerler, Ocak 2018’de, belirtilen alanları işletmek üzere d.ream’e devredecekmiş.

D.ream ise mart ya da nisan gibi bölgeyi hizmete açacakmış.

Kulağıma, söz konusu ortaklığın yakın zamanda bir basın lansmanıyla kamuoyuna duyurulmasının planlandığı da fısıldandı.

Duymadık demeyin!

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Tam 115 bin Euro’luk

Tesla’yı parçalayacak





DUYDUM ki, ‘Luna’ marka akıllı elektrik sayacı üreten İzmir merkezli Ar Elektronik’in sahibi Mustafa Karabağlı hızla büyümesi beklenen yeni bir alana daha gözünü dikmiş.

Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen elektrikli otomobillerin yaygınlaşması yolunda çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri kabul edilen şarj üniteleri ve bunun evlerde üretilecek elektriğe entegre edilmesi için çalışma başlatmış.

Bunun için de elektrikli otomobiller konusunda en gelişmiş, dikkat çeken modelleri üreten Tesla’dan 115 bin Euro’luk (nakliye ve vergilerle 700 bin TL’ye mal olan) S100 modeli satın alarak üzerinde şarj ünitesi için çalışmak üzere İzmir’e getirtmiş.





Sevgili dost Mustafa Karabağlı, Tesla’yı parçalayarak şarj sistemi geliştirme ve araca entegre edilmesi konusunda AR - GE çalışması yapacakmış.

Tabii iş bitince aracı kullanacakmış!

Her daim gülen yüzü, işine sevgisi ve hakimiyeti, disiplinli, düzenli ve çalışkan kişiliğiyle dikkat çeken, sosyal yönüyle de benzer tablo sergileyen Mustafa Karabağlı’yı kutluyor, “Yakışır” diyorum.

İlk günden beri dediğim gibi aramızda kalmasın!

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Dap Yapı çadırını

İzmir’e de taşıdı

İSTANBUL dışındaki ilk projesini İzmir’de hayata geçirmeye hazırlanan Dap Yapı, daha önce Altunizade’deki Validebağ Konakları’nda uyguladığı ‘çadırda satış’ konseptini Ege’nin incisine de taşımış.

Kulağıma gelen bilgiye göre, 31 ve 32 katlı iki bloktan oluşan proje için 36 bin ön talep alan şirket, satış ofisinin kurulmasını beklemeden çadırdan satışa başlayacakmış.

Dap Yapı, çadır kaldırıldıktan sonra o bölgeye bir kütüphane yapacakmış.

Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz her fırsatta, “Ankara, Bodrum ve İzmir odak noktamız. En çok da İzmir’de büyüyeceğiz. Toplam yatırımımızın yüzde 30’unu İzmir’de yapacağız” diyormuş.

İzmirli müteahhitlere duyurulur!

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Bu çiftlik çok özel





MİLAS’ta eski sanayici Deniz Durmay, hukuk danışmanı Serin Durmay ve iç mimar Zeynep Bingöllü tarafından bir aile çiftliği olarak hayata geçirilen Ayşe Deliismail Çiftliği yüzde 100 doğal tarım uygulamalarıyla özel besinler üretiyormuş.

Adını Deniz Durmay’ın anneannesi Ayşe Deliismail’e ithafen alan çiftlikte 700 zeytin, 2 bin 700 ceviz ağacı bulunuyormuş.

Çiftlikteki bütün yapılar da araziden çıkarılan taşlarla yapılmış.

Masa ve sandalyeler ise hayatları artık sona ermiş ağaçlardan el emeğiyle üretilmiş.

Dahası mı? Bu köşeyi okumaya devam edin!

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Boğaziçi üçledi





BİR kulis de lezzet dünyasından...

Sevgili Cem Kocatoros, Boğaziçi restoranlarını üçlemiş.

Bostanlı ve Üçkuyular’a şimdi de Pina’yı ekliyormuş.

Karşıyakalı ünlü futbolcu Gode Cengiz’in yeğeni olan, amcası gibi lise yıllarında Karşıyaka genç takımında futbol oynayan, sakatlanınca küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu restorancılığa başlayan Kocatoros, yarın açılacak yeni mekanında yine kahvaltı, balık ve et menüsüyle hizmet verecekmiş.

Hayat felsefesini, “Yapamayacağım işe girmem. Ölürüm yine de bitiririm. Hayatta ikinciliği sevmem. Kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez, ben kendime bakarım” diye özetleyen Cem Kocatoros, yine iddialı konuşuyormuş:

“Güzelbahçe’deki eski Pina’yı A’dan Z’ye yeniledik. Yepyeni bir dekorasyona kavuşturduk. Aynı anda 400 kişiye hizmet verebileceğiz.”

Lezzet tutkunlarına benden aktarması!