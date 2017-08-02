Katar çıkarması



Ekonomi Bakanlığı’nın organizasyonunda gerçekleşecek etkinliğe firma temsilcilerinin yanı sıra Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Jassim El Sani de katılacakmış.



Katarlılar, firma ve tesis ziyaretleri gerçekleştirecekleri gibi...

Üretim, depolama, pazarlama ve dağıtım gibi süreçleri yerinde inceleyeceklermiş.

Bu büyük buluşmada

gıdadan yapı malzemelerine, ilaçtan plastik ürünler ve mobilyaya kadar birçok sektörden firmalarla ticaret ve ortak yatırım imkanlarını görüşecek olan Katarlılar, İzmir’i de yakından tanıma fırsatına sahip olacaklarmış.

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14 milyona yeni bir

lojistik üs kurmuş





BU hafta kulağıma yine Bodrum’dan bir haber geldi.

Turizm sektörünün duayen isimlerinden Nail Danyal, 1978’de abisi Erdal Danyal ve Kenan Magripli’yle birlikte girdiği turizmde otelcilikten çıkıp tedarikçiliğe odaklanmış.

Yaklaşık 3 yıl önce tüm otellerini satarak tamamen Prenses Pazarlama’ya odaklanma kararı alan Danyal...

Ekonomist’ten Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın haberine göre, sektördeki sıkıntılara rağmen 14 milyon TL yatırımla Bodrum’da 5 bin metrekarelik yeni bir lojistik üssü açmış.

Bin 500 konaklama tesisi ile çok sayıda hotel, restoran, kafe (horeca) ve ev dışı tüketim sektöründeki şirkete hizmet veren Prenses Pazarlama’nın Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris’teki depolarıyla birlikte toplam kapasitesi 15 bin metrekareye ulaşmış.

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Ekrandan tarlaya





DUYDUM ki, TRT İzmir Televizyonu’nda 23 yıl çeşitli programlar hazırlayan, son 5 senesini de organik tarım belgeseli hazırlamakla geçiren Gülhan Yetik Eryüksel emekli olduktan sonra eşi Tayfun Bey’le ‘organik tarım’ işine girmiş.

Kemalpaşa Armutlu’da hiç kimyasal kullanılmayan 20 dönüm arazi alan çift yılda 70 çeşit yüzde 100 organik sebze meyve üretiyormuş.

Önce kendi sağlıkları için üretime başlayan, daha sonra dostlarının talebiyle kapasite artıran Eryükseller, ürünlerini sosyal medyanın yanı sıra haftada iki gün de İstanbul Kartal’daki Türkiye’nin en ünlü organik pazarında tüketicilerle buluşturuyorlarmış.

Tam 23 yıl boyunca sanattan turizme, müzikten organik tarıma kadar bin 200 program hazırlayan Gülhan Yetik Eryüksel, kanser hastalarına ise isteğe göre organik ürünler hazırlayıp ücretsiz olarak gönderiyormuş.

Gelecek nesillere tertemiz bir doğa, örnek tarım ürünleri sunmak için yola çıkan herkese selam olsun!

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Alaçatı’ya otel yapacak





PLATİN İnşaat’ın sahibi İnanç Saral, Alaçatı’ya 5 yıldızlı otel yapmak için kolları sıvamış.

Türkiye’nin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren İnanç Bey, yatırım için Alaçatı Sörf Merkezi ile Deliklikoy arasında karar kılmış.

Halen görüşmeleri devam eden üç arsadan birine 100 odalı konsept bir tesis kuracakmış.

Bu amaçla ABD’li bir mimarlık firmasıyla el sıkışmış.

Miami’deki oteller gibi olacakmış.

Kulağıma gelen bilgiye göre arsa bedeli dahil 50 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyormuş.

İnşaata da önümüzdeki yıl başlayıp 2020’de bitirmeyi planlıyormuş.

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Dominik’e dev tesis

KILIÇ Holding, Dominik’te 18 milyon TL yatırımla 20 bin ton kapasiteli bir tesis açmaya hazırlanıyormuş.

Ekonomist’ten Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın paylaştığına göre, şirket, bu tesis aracılığıyla önümüzdeki 2 yılda Amerika pazarında büyümeyi hedefliyormuş.

Ortadoğu’yu da gözüne kestiren Kılıç Holding, geçen yıl 142 milyon dolar olan ihracatını bu sene yüzde 30 artırmayı planlıyormuş.

Firma, yeni yatırımlara ise 40 milyon TL harcayacakmış.

‘Kaptan Kılıç’ markalı bir perakende konsepti üzerinde de çalışan Kılıç Holding, İzmir’de kültür midyesi üretmek için çalışmalar yapıyormuş.

Deniz ürünleri tutkunlarına duyurulur!