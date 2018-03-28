Kulağıma gelen bilgiye göre, yeni projelerinin adı ‘Gülence’ imiş.

Derneğin başarılı ve çalışkan başkanı Huriye Serter, ekip arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı bu projeyle, “Ufak bir gülümseyiş kocaman çözümlere anahtar olur” inancıyla üniversite öğrencisi genç kızları burslarla gülümsetecekmiş.

Derneğin üyesi Ayşe Duygu Elçi’nin sahibi olduğu STEP Mimarlık’ın öncülüğünde, ‘Stil 44’ seramik atölyesinde her cumartesi bir araya gelen İZİKAD üyesi iş kadınları, el işi seramik ‘Gülence’leri bizzat kendileri yapıyormuş.

“Bir kızı da sen gülümset” sloganıyla satışı yapılan ‘Gülence’leri alarak daha çok kız çocuğunu okutmaya, meslek ve gelecek sahibi yapmaya ne dersiniz?

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Yeni tesis heyecanı

AKMANLAR Alüminyum, 26 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma.

Duydum ki, Akmanlar bugünlerde yeni tesislerini açmanın heyecanını yaşıyormuş.

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi, TÜGİAD Ege Şubesi Üyesi Başak Akman da açılış organizasyonunu aktif olarak yönetiyormuş.

3 Nisan’da inşaat sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Gaziemir Sarnıç’taki tesislerin kapalı alanı 7 bin metrekare imiş.

Mimari sistem profilleri, panel cephe kaplama malzemeleri, uluslararası birçok markanın temsilciliği, motorlu alüminyum panjur ve kepenk sistemleri imalatı başta olmak üzere İzmir’in önemli inşaat projelerinin bu alandaki ihtiyacını karşılayan Akmanlar’a yeni tesislerinde bol kazanç, genç yönetici Başak Akman’a da kolaylıklar diliyorum.

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Kitabın geliri

kadın derneğine

EFENDİM, “Bugün sen de kendi hikayenin kahramanı olduğunu fark et” sloganıyla hayatını kaleme alan Hatice Nur Uzgenç’in “Hikayemiz Aynı, Kahramanları Farklı” adını verdiği kitabı okurlarla buluşmuş.

Kariyerinde bugün ulaştığı konuma gelinceye kadar verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları samimi bir dille anlatan, bir yandan da çevresindeki başarılı kadınların ilham veren hikayelerine yer veren Uzgenç, kitabının satışından elde edilecek geliri Güçlü Kadının Derneği’ne (GÜÇKADER) bağışlayacakmış.

Hatice Nur Uzgenç, “Hangi koşulda olursa olsun kadınlar için hayat hep daha zordur. Kadın kimliğinin zor taşındığı bir coğrafyada yaşamak ve güçlü olmak için mücadele ediyoruz. Kitabımda kendi hayatımı anlatırken çevremde bu zorlukları yaşamış ve başarmış insanların da hikayelerini anlatmaya çalıştım. Başarılı kadınların başarmakta zorluk çeken insanlara karşı sorumlulukları vardır. Azimle, kararlılıkla, hiç vazgeçmeden çok çalışmak gerekiyor. Unutmayın, siz de kendi hikayenizin kahramanı olabilirsiniz” diyormuş.

Meraklısına son bir not:

Kağıt Yayınevi’nden çıkan kitap tüm satış noktalarından temin edilebiliyormuş