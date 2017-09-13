Aramızda Kalmasın

TOBB’a bağlı odalarda bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa kasımda sandıklar kurulacak.

Ancak ortada seçime dair hiçbir hareket yok.

İzmir’de en hareketli geçen Ticaret Odası’nda bile yaprak kımıldamıyor.

Hal böyle olunca kulisler de zayıf kalıyor.

Yine de kulağımıza gelenleri paylaşacak olursak...

İzmir Ticaret Odası’nda uzun yıllardır başkanlık koltuğunda oturan ancak hiçbir seçime ‘Adayım’ demeden hazırlanan Ekrem Demirtaş bu kez de aday.

Bunu nereden mi anlıyoruz?

Gelen basın bültenlerinin artmasından.

Ekrem Bey neredeyse her hafta İzmir ve ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor.

İzmir’e birçok eser kazandıran Ekrem Demirtaş yeni projeleriyle de haber olmaya devam ediyor.

Sözün kısası, seçimler konusunda yenilmeyen isimlerden Ekrem Bey bir kez daha çok büyük sürpriz olmazsa başkanlığına devam edecek.

Ekrem Demirtaş’a karşı ilk resmi rakip KESİAD Başkanı Zeki Yöndem oldu.

Zeki Bey geçtiğimiz günlerde de meclis üyelerini davet ettiğini bir yemek düzenledi.

Salon dolu olmasına doluydu ama İTO meclis üyelerinden katılım azdı.

Yaz dönemi mi dersiniz, yoksa Ekrem Bey’in bir kez daha başkan olması olasılığının daha yüksek olması mı dersiniz yemek meclis üyelerine pek cazip gelmedi.

Zeki Yöndem buna rağmen hızını kesmedi.

Önce 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü nedeniyle bazı gazetelere reklam verdi.

Sonra da neden aday olduğunu anlatan editoryal ilanlar yayınlattı.

Görünen o ki, bu tür atılımları son güne kadar da devam edecek.

İTO’da son dönemde meclis kürsüsünde Ekrem Demirtaş’ı kıyasıya eleştiren Necip Nasır’ın da yeniden aday olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.

Bir de Akın Kazançoğlu ve Necmi Çalışkan faktörü var ama kendileri mi aday olur ya da bir adayı mı desteklerler onu zaman gösterecek.

Yazımın büyük bölümünü İTO’ya ayırdım, çünkü diğer odalarda seçim konusunda büyük bir sessizlik yaşanıyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Ender Yorgancılar’ın bir dönem daha aday olacağı, hatta tek isim olarak üzerinde mutabık kalındığı konuşuluyor.

Büyük bir sürpriz olur da Ender Bey, “Ben yokum” derse, başkan vekilleri Erdoğan Çiçekçi ve İbrahim Gökçüoğlu’nun başkanlık koltuğu için hazır olduklarını ifade ediliyor.

Ama şu bir gerçek ki, Ender Yorgancılar olur da çekilirse, EBSO’da adaylar bu iki isimle kalmaz, rekabet kızışır.

İzmir Ticaret Borsası’nda iki dönemdir başkan olan Işınsu Kestelli’ye rakip çıkmayacak gibi gözükürken, meclis başkanı Barış Kocagöz’ün bu dönemde belki aday olabileceği belirtiliyor. Tabii İTB’de bu ikili rolleri de değişebilir.

Deniz Ticaret Odası’nda ise uzun yıllar başkanlık yapan isimleri geride bırakarak koltuğa oturan ve başarılı işlere imza atan Yusuf Öztürk’ün bir dönem daha başkan olmak istediği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.

Sonuçta kim aday olursa olsun, kazanan İzmir olsun



2.2 milyarlık proje

EMLAK Konut GYO tarafından yapılan İzmir Konak 2’nci Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi’ni grup şirketleri Pekintaş Yapı - Burakcan İnşaat İş Ortaklığı ile kazanan Pekerler İnşaat, kentin yakın zamanlardaki en kapsamlı yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyormuş.

Toplam arsa alanı 78 bin 558 metrekare, yaklaşık değeri 2 milyar 200 milyon TL olan proje, ferahlığı, yeşil alanları, aile yaşamını kolaylaştırıcı ve zenginleştirici, güvenli çevresi ve özel tesisleriyle merkezde eşi bulunmayan erişilebilir bir konut ve yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyormuş.

Yeşil alanlarıyla öne çıkacak ve 24 dönümle İzmir’in en büyük şehir parkına ev sahipliği yapacak projede, dinlence, spor ve rekreasyona yönelik 3 ayrı park alanı düzenlenecekmiş.

Ayrıca, yaşam alanının yanı başında özel bir eğitim tesisi alanı olacakmış.

Tüm İzmirlilere ve geniş bir bölgeye ev sahipliği yapması hedeflenen kültür merkezi, uluslararası otel, toplantı ve etkinlik alanları, sanat ve performans mekanları da bulunacakmış.

Sektöre yakın kaynaklar böyle diyor!

7 kentten biri de Muğla

HALEN 5 ilde 12 şubesi bulunan, 2018’de bunu 20’ye çıkarmayı planlayan Ot Grup’un girişimi Ot Kafe yeni yatırımcılar arıyormuş.

Duydum ki, hedeflenen 7 kent arasında Muğla da varmış.

Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyormuş.

Açık ve kapalı alan olmak üzere minimum 400 metrekarelik bir yer için metrekare başına yatırım bedeli 2 bin 500 ile 2 bin 750 lira arasında değişiyormuş.

Aylık ciro hedefi minimum 300 bin TL olarak belirlenmiş.

Kar marjı yüzde 18 ile 25 arasında değişiyormuş.

‘Maksat muhabbet olsun’ diyenlere duyurulur.



Bu eğitimde ‘Ümit’ var

EĞİTİM camiasından kulağıma gelen bilgiye göre, İzmir’de çeşitli devlet okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra özel eğitim kurumlarında da yönetici olarak görev alan Ümit Şener durmak bilmiyormuş.

Her zaman yenilikleri uygulayan, farklılık yaratan bir eğitimci olarak bilinen Şener, Buca Özel Fen Bilimleri Ortaokulu’nu kurmuş.

Ümit Şener tarihi bir binada hizmet verecek olan okulda, koçluk sistemini uygulayacakmış.

Şener, 170 öğrencinin 22 öğretmenle öğrenim göreceği sistemi şöyle açıklıyormuş:

“1 öğretmene 7 - 8 öğrenci düşecek. Öğretmenler öğrencilerini bir veli gibi takip edecek. Eksikliklerini tespit ederek ona göre yol haritası çizecek. Bu yeni uygulamayla akademik başarı daha da yükselecek.”

Eğitim sistemimizin başarısının sorgulandığı bir dönemde aramızda kalmasın!