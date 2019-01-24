Siyasi trafik hızlandı, kim nereye gidiyor?

BELEDİYE başkan adaylıklarıyla ilgili çalışmalar ha bitti ha bitecek duruma geldi. Ondan sonra liderler seçim beyannamesini açıklayıp, sloganlarını belirleyip sahaya inecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 ile gideceği söyleniyor. Erdoğan’ın liderliği sayesinde AK Parti’de aday belirleme süreci sancısız atlatıldı. CHP’de ise İzmir adayının ve İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylıklarının ilan sürecinde bir çalkantı yaşanması bekleniyor. İzmir’de Tunç Soyer ismi açıklandığında Aziz Kocaoğlu’nun tepkisinin ne ölçüde olacağını görmek gerekiyor.
TAKVİM AÇISINDAN ÖNEMLİ
AK Parti’de Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifası artık bir zamanlama meselesine dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu konuyu görüştükleri, Erdoğan’ın istifa etmesini istediği söyleniyor. Binali Yıldırım’ın ne zaman istifa edeceği Meclis takvimi açısından önem arz ediyor. Anayasa’nın 94. maddesine göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclis’in toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilir” deniliyor. Meclis, 6 Şubat Salı günü toplanarak 14 Şubat gününe kadar çalışacak. 14 Şubat Perşembe gününden sonra yerel seçimler nedeniyle tatile girmesi bekleniyor. Eğer Binali Yıldırım 1 Şubat’ta istifa ederse, 6 Şubat’ta seçim süreci başlayacak. Anayasa, “5 gün içinde seçilir” diyor. Ama uygulamada ilk günde üst üste turların yapılması ve üçüncü turda yeni Meclis Başkanı’nın seçilmesi bekleniyor. Örneğin 6 Şubat’ta istifa ederse o zaman yine Meclis seçim tatiline girmeden seçim yapılacak.
YERİNE KONUŞULAN İSİM
AK Parti kulislerinde 19 Şubat’ta belediye başkan adaylarının isimleri YSK’ya bildirildiğinde Binali Yıldırım’ın unvanının listelerde Meclis Başkanı olarak yer almayacağı konuşuluyor. O yönde de bir söylenti dolaşıyor ama milletvekilliğinden istifası gerekmiyor. Meclis Başkanlığı için MHP ile ittifakın yeniden kurulmasında etkili isimlerden biri olan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ismi önplana çıkıyor.
SARIGÜL DSP YOLUNDA
Bu arada CHP’den istifa ederek Şişli’den belediye başkan adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül’le zaman zaman konuşuyorum. CHP’nin kendisini oyaladığını ve aday göstermeyeceğini anladıktan sonra kendi yolunu çizme gereği duydu. Mustafa Sarıgül’ün rotası DSP’yi gösteriyor. Sarıgül’ün adaylığıyla birlikte Şişli’de hesapların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Sarıgül’ün daha önce belediye başkanlığını yaptığı Şişli’de önemli bir potansiyeli var.
Bu arada Kılıçdaroğlu, kafasındaki isimleri tek tek aday olarak gösteriyor. Kılıçdaroğlu, 31 Mart günüyle birlikte seçim gecesine dönük hesaplar yapıyor. CHP’de seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden olağanüstü kurultay için imza toplama girişimlerinin başlaması kaçınılmaz. Ancak muhaliflerin hesap etmediği bir şey var. Kılıçdaroğlu henüz 1 Nisan’a dönük hamlesini yapmadı. 30 Mart günü itibarıyla olağan kongre sürecini başlatırsa, olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkacakların gerekçesi ne olacak?
KILIÇDAROĞLU’NUN HDP HESABI
İstanbul seçimleriyle ilgili hesap yapanların göz ardı ettiği bir nokta var. İstanbul’da HDP’nin belli bir oy oranı var. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 48.6’yla seçimi kazanırken CHP’ye 40.1 oranında oy çıkmıştı. HDP ise yüzde 4.8 almıştı. 24 Haziran seçimlerinde HDP ile CHP arasında bir geçişkenlik yaşandı. CHP’lilerin bir bölümü barajı aşması için oylarını HDP’ye verirken, Muharrem İnce’nin seçilmesini isteyen HDP’lilerin bir kısmı da CHP adayını tercih etti. O nedenle 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye yüzde 12.7, Selahattin Demirtaş’a ise 7.2 oranında oy çıktı.
HDP’nin İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağı netleştikten sonra yeni bir denge oluşacak. Çünkü ittifaklar nedeniyle artık iki kutuplu bir seçime gidiyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce CHP’den belediye başkanlığı yapan ama bir dönem HDP milletvekili olarak parlamentoda bulunan Celal Doğan’ı Gaziantep’ten aday göstererek, HDP’nin İstanbul’daki oylarını çekmeyi planlıyor.
Kılıçdaroğlu’nun HDP hesabı en çok Akşener’i ilgilendiriyor.
Siyasi trafik hızlandı, kim nereye gidiyor?
BELEDİYE başkan adaylıklarıyla ilgili çalışmalar ha bitti ha bitecek duruma geldi. Ondan sonra liderler seçim beyannamesini açıklayıp, sloganlarını belirleyip sahaya inecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 ile gideceği söyleniyor. Erdoğan’ın liderliği sayesinde AK Parti’de aday belirleme süreci sancısız atlatıldı. CHP’de ise İzmir adayının ve İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylıklarının ilan sürecinde bir çalkantı yaşanması bekleniyor. İzmir’de Tunç Soyer ismi açıklandığında Aziz Kocaoğlu’nun tepkisinin ne ölçüde olacağını görmek gerekiyor.
TAKVİM AÇISINDAN ÖNEMLİ
AK Parti’de Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifası artık bir zamanlama meselesine dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu konuyu görüştükleri, Erdoğan’ın istifa etmesini istediği söyleniyor. Binali Yıldırım’ın ne zaman istifa edeceği Meclis takvimi açısından önem arz ediyor. Anayasa’nın 94. maddesine göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclis’in toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilir” deniliyor. Meclis, 6 Şubat Salı günü toplanarak 14 Şubat gününe kadar çalışacak. 14 Şubat Perşembe gününden sonra yerel seçimler nedeniyle tatile girmesi bekleniyor. Eğer Binali Yıldırım 1 Şubat’ta istifa ederse, 6 Şubat’ta seçim süreci başlayacak. Anayasa, “5 gün içinde seçilir” diyor. Ama uygulamada ilk günde üst üste turların yapılması ve üçüncü turda yeni Meclis Başkanı’nın seçilmesi bekleniyor. Örneğin 6 Şubat’ta istifa ederse o zaman yine Meclis seçim tatiline girmeden seçim yapılacak.
YERİNE KONUŞULAN İSİM
AK Parti kulislerinde 19 Şubat’ta belediye başkan adaylarının isimleri YSK’ya bildirildiğinde Binali Yıldırım’ın unvanının listelerde Meclis Başkanı olarak yer almayacağı konuşuluyor. O yönde de bir söylenti dolaşıyor ama milletvekilliğinden istifası gerekmiyor. Meclis Başkanlığı için MHP ile ittifakın yeniden kurulmasında etkili isimlerden biri olan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ismi önplana çıkıyor.
SARIGÜL DSP YOLUNDA
Bu arada CHP’den istifa ederek Şişli’den belediye başkan adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül’le zaman zaman konuşuyorum. CHP’nin kendisini oyaladığını ve aday göstermeyeceğini anladıktan sonra kendi yolunu çizme gereği duydu. Mustafa Sarıgül’ün rotası DSP’yi gösteriyor. Sarıgül’ün adaylığıyla birlikte Şişli’de hesapların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Sarıgül’ün daha önce belediye başkanlığını yaptığı Şişli’de önemli bir potansiyeli var.
Bu arada Kılıçdaroğlu, kafasındaki isimleri tek tek aday olarak gösteriyor. Kılıçdaroğlu, 31 Mart günüyle birlikte seçim gecesine dönük hesaplar yapıyor. CHP’de seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden olağanüstü kurultay için imza toplama girişimlerinin başlaması kaçınılmaz. Ancak muhaliflerin hesap etmediği bir şey var. Kılıçdaroğlu henüz 1 Nisan’a dönük hamlesini yapmadı. 30 Mart günü itibarıyla olağan kongre sürecini başlatırsa, olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkacakların gerekçesi ne olacak?
KILIÇDAROĞLU’NUN HDP HESABI
İstanbul seçimleriyle ilgili hesap yapanların göz ardı ettiği bir nokta var. İstanbul’da HDP’nin belli bir oy oranı var. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 48.6’yla seçimi kazanırken CHP’ye 40.1 oranında oy çıkmıştı. HDP ise yüzde 4.8 almıştı. 24 Haziran seçimlerinde HDP ile CHP arasında bir geçişkenlik yaşandı. CHP’lilerin bir bölümü barajı aşması için oylarını HDP’ye verirken, Muharrem İnce’nin seçilmesini isteyen HDP’lilerin bir kısmı da CHP adayını tercih etti. O nedenle 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye yüzde 12.7, Selahattin Demirtaş’a ise 7.2 oranında oy çıktı.
HDP’nin İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağı netleştikten sonra yeni bir denge oluşacak. Çünkü ittifaklar nedeniyle artık iki kutuplu bir seçime gidiyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce CHP’den belediye başkanlığı yapan ama bir dönem HDP milletvekili olarak parlamentoda bulunan Celal Doğan’ı Gaziantep’ten aday göstererek, HDP’nin İstanbul’daki oylarını çekmeyi planlıyor.
Kılıçdaroğlu’nun HDP hesabı en çok Akşener’i ilgilendiriyor.