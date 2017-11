Seçimin şifreleri

Cumhurbaşkanı grup toplantısında kürsüye çıktı. “Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var” dedi. Herkes kulak kabarttı. Erdoğan, “Hizmet konusunda rüştünü ispat eden AK Parti, ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek konusunda da aynı başarıyı göstermek zorundadır. Bu nedenle 2019 seçimleri en az 3 Kasım seçimleri kadar önemli olacaktır” deyince basın locasında, “Seçim startını verdi” değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. “Bütün yollar Roma’ya çıkar” hesabı, Erdoğan cephesinde bütün hesaplar 2019 seçimlerine göre yapılıyor.

Buna göre; Erdoğan, 2019 vurgusuyla bir anlamda seçim startını verirken, diğer yandan da 2018’de erken seçime gidilmeyeceğini deklare etmiş oldu.

Erdoğan sözlerini, “İnşallah AK kadınlarımız 81 vilayette 3 Kasım 2019’da zaferini ilan ederek yeni bir değişim dönüşümü ortaya koyacaktır” diye sürdürdü. AK Parti’nin başarısında kapı kapı dolaşıp oy toplayan kadınların katkısı büyük. AK Partili kadınların sahaya çıkmasının bir etkisi de Meral Akşener konusunda kendini gösterecek. Belli ki Erdoğan, Akşener’in önünü ‘Ak Kadınlar’la kesmeyi planlıyor.

Erdoğan’ın son mesajı da istifa ettirilen belediye başkanlarıyla ilgiliydi. “Ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kimse gücenmeyecek. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki herkese her an, her yerde ihtiyaç duyulabilir” dedi. Belli ki sorun çıkarmadan çekilmeyi bilen isimlerin bir kısmını 2019 seçimlerinde milletvekili listelerinde görebileceğiz.

KANDİL’E OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra kuliste bir grup gazeteci, kabinenin etkili bir ismiyle sohbet ettik.

PKK’ya karşı İran’la birlikte Kandil’e yapılacak ortak operasyonu sorduk. “İran’la Kandil’e ortak operasyon konusunda hemfikiriz. Prensipte anlaştık. İran Genelkurmay Başkanı’nın Ankara ziyaretinde de bu konu netleşti. İrade var ancak ne zaman nasıl olur bilinmez. Bu işlerde zaman söylenmez. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi...” Erdoğan, “Bir gece ansızın girebiliriz” demişti.

Bu işler davul-zurna ile olmaz. Kandil’e bir gece ansızın girilecek demektir.

Bu vesile ile Katar’daki üssümüzün takviye edildiğini öğreniyoruz. Ortadoğu’nun yeniden şekillendirildiği bir süreçte Katar’da askeri varlığımızın bulunması önemli. İlgili bakan bunu, “Son 200 yılın en önemli kazanımlarından biri. Önemli olan orada bayrak göstermek” diye tanımlıyor.

HOLLYWOOD FİLMLERİ

Bakanla sohbetimizde üzerinde en çok durulan noktalardan birini İdlib operasyonu oluşturuyor. İlgili bakandan çarpıcı açıklamalar geliyor: “İdlib’de iki gözetleme noktası oluşturuldu. Bunlar en önemlileriydi. Çünkü aynı zamanda Afrin’i kontrol açısından hayati önemdeydi, bu noktalarda kontrol noktalarının kurulması. Astana Anlaşması’na uygun olarak etap etap ilerliyoruz. Taraf ülkeler de üzerine düşeni yapıyor. Yavaş ilerlemesinin nedeni, İdlib’deki karmaşık ve sorunlu ortam. Halkla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Halkı kazanarak ilerlemek istiyoruz. Yoksa kısa sürede 12 noktada gözetleme kulelerini kurardık. Diğerleri de kurulacak. Öyle aylar sürmez. MİT, özel kuvvetler ve TSK içeride çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Öyle ki bunların her birinden 10 Hollywood filmi çıkar.”

Suudi Arabistan’da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İlgili bakana göre, bu bir günün işi değil, öncesi var. Belli ki Suudi Arabistan’daki tasfiye süreci Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan’da taht çoğu kez saray içi bir suikast sonucunda el değiştirdi. Bu kez ise Suudi-Amerikan ortak yapımı kanlı bir darbe gerçekleşiyor. Dikkatle izlemeye değer.