Milletvekili listelerini ne bekliyor?

MUHARREM İnce’nin Meral Akşener’i ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşanıyor. İnce, “Siz ikinci tura kalırsanız beni yardımcı olarak alır mısınız” diye soruyor. Akşener, “Olabilir” diyor.

İnce bu kez, “Ben ikinci tura kalırsam siz benim yardımcım olur musunuz” diye soruyor. Akşener, “Yardımcınız olmam. Çünkü ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” karşılığını veriyor.

Akşener’in bu tavrı sürpriz değil. Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün ortak adaylığı teklifini getirdiğinde de Akşener benzer bir tavır sergilemişti. Karamollaoğlu, “Abdullah Gül aday olursa Erdoğan ilk turda seçilemiyor” demiş, Akşener’den Gül’ü desteklemesini istemişti. Akşener, “Sizinle aynı kanaatte değilim. İkinci tura ben kalıyorum. Ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” diye kestirip atmıştı.

Gül formülünün başarısızlığa uğramasını sağlayan Akşener, bu kez de Muharrem İnce’nin ikinci tur önerisine kırmızı kart göstermiş oldu. Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ün ortak adaylığına destek verdiği süreçte CHP’nin kadın oylarında Akşener’e ciddi bir yöneliş söz konusuydu. Ancak Muharrem İnce’nin adaylığı bu yönelişi durdurdu. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “İnce’nin aday olması CHP’li olduğu halde Meral Hanım’a oy veririm diyenlerin önünü kesmiş oldu” diyor.

Rüzgârın ne tarafa estiği liderlerin meydanlara çıkmasıyla görülecek.

Çünkü bu seçim, ilklerin yaşanacağı bir seçim olacak.

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiler birinci tur, ikinci tur hesapları yapıyor. Ama asıl hesabı seçim sandığında millet yapacak.

2- İttifaklarda sıfır baraj olması ve ittifak oylarının bütün olarak sayılması nedeniyle milletvekili dağılımı farklı olacak.

3- Seçimlere tek başına giren HDP’nin barajı aşıp aşmaması, Meclis aritmetiğini etkileyecek.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE FIRTINA

Seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarına odaklandık ama asıl fırtına milletvekili listelerinde kopacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’ye giderken bunun işaretini verdi. “Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli” dedi.

AK Parti’de adaylık başvurusunda bulunmayan 22 milletvekiliyle birlikte mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin yenileneceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineden ziyade milletvekili listelerine ağırlık vereceği konuşuluyor. Kabinede bakan sayısı azalacağı için partinin etkili isimlerini listelerde göreceğiz. Özellikle de siyasi yönü ağır basan bakanların, illerinin lokomotifi olacağı söyleniyor. Erdoğan, İstanbul’a özel bir önem veriyor. Daha önce İstanbul’da siyaset yapmış olan iki önemli bakanın bu kez illerinden değil, İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den liste başı olacağı konuşuluyor. Bu durum Yıldırım için cumhurbaşkanı yardımcılığı düşünülmediği anlamına mı geliyor? AK Parti kulislerinde Binali Yıldırım için yeni dönemde Meclis Başkanlığı konuşuluyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu dönem aday olmadı.

KILIÇDAROĞLU NEREDEN ADAY

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seçimde İstanbul’dan aday olacağı konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tercihini yine İzmir’den yana kullandığını ifade ediyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle ilgili çalışma yaptırmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerinin performanslarıyla ilgili değerlendirmeler yaptırıyor. CHP milletvekillerinin daha çok parti içi mücadeleye odaklandığı görülüyor. Erdoğan’dan ziyade Kılıçdaroğlu ile mücadeleyi tercih edenlerin varlığı dikkat çekiyor. CHP Lideri’nin dengelere özen göstermekle birlikte tercihini yenileşmeden yana yapacağı konuşuluyor.