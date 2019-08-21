Kayyım kararının altında ne var?

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyım ataması demokrasi standartlarımızla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Ama sürpriz oldu mu derseniz, kimseye sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçim kampanyasında seçilseler de görev yapıp yapmayacaklarının belli olmadığını belirterek sinyali vermişti. Kayyım kararı üzerine görüştüğüm bir yetkili, “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle karar gecikti” dedi. Belli ki İçişleri Bakanlığı’nda hazırlık daha önceden yapılmış.
HDP’li belediye başkanlarının görevden alınma gerekçelerine baktığımızda, haklarındaki terör soruşturmalarının bir kısmı belediye başkanı olmadan önceki dönemi kapsıyor. Aralarında 2015 yılına kadar uzananlar var. Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında eylem hazırlığındaki üç teröristi belediyeye ait araçla taşıma iddiası gibi yeni olanlar da var. Tabii akla ilk gelen “Madem belediye başkanlığından alınacak kadar terör suçlularıydı, bunların seçimlere girmesine niye izin verildi” sorusu oluyor. Hadi şeytanın avukatlığını yapayım. Tam aksine, bunların görevden alınacak kadar suçları olduğu biliniyordu, o nedenle ses çıkarılmadı, bugünler için hazırlık mı yapıldı? Bir anlamda devlet pusuya mı yattı?
BAHÇELİ’NİN İKİ BAKANA İLGİSİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz” dedi. Kayyım kararı üzerine Bakan Soylu’yu arayarak tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararın yerinde olduğunu belirterek Bakan Soylu’ya ve hükümete desteğinin tam olduğunu söyledi. Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda çok başarılı bir içişleri bakanı. Soylu aynı zamanda kabinede çifte desteğe sahip ender isimlerden. Bakanlar Kurulu’nun kuruluşu aşamasında Devlet Bahçeli’nin de bakan olmasını istediği söylenmişti. Bir diğer bakan ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bahçeli’nin, Akar’ın bakan olması aşamasında bir katkısından söz edilmedi ama kabinede yer almasından memnun olduğundan kuşku yok. Çünkü Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde ziyaret edip kendisine tabanca hediye etmişti. Bu özel ilgide Soylu ve Akar’ın terörle mücadele konusundaki başarılarının payı olduğunu düşünüyorum.
KAYYIM İDDİASI
Kayyım kararı için çok şey söylenecek ama benim kulağıma gelen öncelikle üç büyükşehir belediyesinin Kandil’in kontrolüne girdiği yönünde. Bir yetkili, “Dağa adam göndermeye başladılar” dedi. Belediyeler HDP’nin yerelde iktidar alanı. Adamlarını yerleştiriyorlar, ihaleler yapıyorlar. Bunun anlaşılabilir tarafı var. Ama belediye ile terör ilişkisi kabul edilemez. Belediyenin görevi Kandil’e adam göndermek değildir. Bir dönem PKK’nın yollara yerleştirdiği patlayıcıların belediye araçları tarafından kazılan çukurlara konulduğu, belli olmaması için üstünün yine belediye tarafından asfaltlandığı tespit edilmişti. Bunu hiçbir demokrasi kabul etmez. New York Belediyesi tarafından El Kaide’ye eleman temin edildiği ya da Madrid Belediyesi’nin ETA militanlarının yola patlayıcı yerleştirmesine destek verdiği düşünülebilir mi? Seçilmişlerin terör ve şiddetle işi olamaz. Benim en büyük kırmızı çizgim budur.
TAHTEREVALLİ
Kayyım işi bir tahterevalliye dönüştü. Halk HDP’yi seçiyor, iktidar onları alıyor, yerine kayyım atıyor. Tekrar seçme gidiliyor, halk yeniden HDY’yi seçiyor, iktidar tekrar kayyım atıyor. Bu kısırdöngü devam edip gidiyor. Aslında bu demokrasimizin içine düşürüldüğü çıkmazı gösteriyor. Seçimlerden önceydi. Diyarbakırlı bir kanaat önderi ile konuşuyorduk. Kayyım döneminde şehre yapılan hizmetleri anlatıyordu. AK Parti de kayyımı belediye başkan adayı olarak göstermişti. “O zaman seçimi AK Parti mi alır?” dedim. “Yok”” dedi, “Seçimi HDP alır.” Sebebini sordum. “Halk ‘Nasıl olsa yine kayyım atanır. Kayyım hizmet yapar. Biz HDP’ye seçelim ki hem kimlik beyanında bulunmuş oluruz, hem de kayyım gelir hizmet almaya devam ederiz’ diye düşünüyor” demişti. Durum tam budur.
Kayyım atanan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri seçimden önce zaten kayyımlar tarafından yönetiliyordu. Kayyımlar önemli hizmetler götürdüler. Peki seçime gidildiğinde ne oldu? Diyarbakır’da 62.9’la, Van’da 53.8’le, Mardin’de 56.2’yle HDP kazandı. Devlet kayyım atıyor da ne oluyor? Halk yine HDP’yi seçiyor. Seçimle gelenler kayyımla, kayyımla gelenler seçimle gidiyor. Bu durum demokrasi standardımızı düşüyor. Kayyım atayacaktınız, o zaman seçime ne gerek vardı anlayışını doğuruyor. Demokrasimizi kayyımdan, HDP’yi de terörden kurtarmadan biz bu işin içinden çıkamayacağız.
Kayyım kararının altında ne var?
İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyım ataması demokrasi standartlarımızla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Ama sürpriz oldu mu derseniz, kimseye sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçim kampanyasında seçilseler de görev yapıp yapmayacaklarının belli olmadığını belirterek sinyali vermişti. Kayyım kararı üzerine görüştüğüm bir yetkili, “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle karar gecikti” dedi. Belli ki İçişleri Bakanlığı’nda hazırlık daha önceden yapılmış.
HDP’li belediye başkanlarının görevden alınma gerekçelerine baktığımızda, haklarındaki terör soruşturmalarının bir kısmı belediye başkanı olmadan önceki dönemi kapsıyor. Aralarında 2015 yılına kadar uzananlar var. Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında eylem hazırlığındaki üç teröristi belediyeye ait araçla taşıma iddiası gibi yeni olanlar da var. Tabii akla ilk gelen “Madem belediye başkanlığından alınacak kadar terör suçlularıydı, bunların seçimlere girmesine niye izin verildi” sorusu oluyor. Hadi şeytanın avukatlığını yapayım. Tam aksine, bunların görevden alınacak kadar suçları olduğu biliniyordu, o nedenle ses çıkarılmadı, bugünler için hazırlık mı yapıldı? Bir anlamda devlet pusuya mı yattı?
BAHÇELİ’NİN İKİ BAKANA İLGİSİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemek görevimiz” dedi. Kayyım kararı üzerine Bakan Soylu’yu arayarak tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararın yerinde olduğunu belirterek Bakan Soylu’ya ve hükümete desteğinin tam olduğunu söyledi. Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda çok başarılı bir içişleri bakanı. Soylu aynı zamanda kabinede çifte desteğe sahip ender isimlerden. Bakanlar Kurulu’nun kuruluşu aşamasında Devlet Bahçeli’nin de bakan olmasını istediği söylenmişti. Bir diğer bakan ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bahçeli’nin, Akar’ın bakan olması aşamasında bir katkısından söz edilmedi ama kabinede yer almasından memnun olduğundan kuşku yok. Çünkü Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde ziyaret edip kendisine tabanca hediye etmişti. Bu özel ilgide Soylu ve Akar’ın terörle mücadele konusundaki başarılarının payı olduğunu düşünüyorum.
KAYYIM İDDİASI
Kayyım kararı için çok şey söylenecek ama benim kulağıma gelen öncelikle üç büyükşehir belediyesinin Kandil’in kontrolüne girdiği yönünde. Bir yetkili, “Dağa adam göndermeye başladılar” dedi. Belediyeler HDP’nin yerelde iktidar alanı. Adamlarını yerleştiriyorlar, ihaleler yapıyorlar. Bunun anlaşılabilir tarafı var. Ama belediye ile terör ilişkisi kabul edilemez. Belediyenin görevi Kandil’e adam göndermek değildir. Bir dönem PKK’nın yollara yerleştirdiği patlayıcıların belediye araçları tarafından kazılan çukurlara konulduğu, belli olmaması için üstünün yine belediye tarafından asfaltlandığı tespit edilmişti. Bunu hiçbir demokrasi kabul etmez. New York Belediyesi tarafından El Kaide’ye eleman temin edildiği ya da Madrid Belediyesi’nin ETA militanlarının yola patlayıcı yerleştirmesine destek verdiği düşünülebilir mi? Seçilmişlerin terör ve şiddetle işi olamaz. Benim en büyük kırmızı çizgim budur.
TAHTEREVALLİ
Kayyım işi bir tahterevalliye dönüştü. Halk HDP’yi seçiyor, iktidar onları alıyor, yerine kayyım atıyor. Tekrar seçme gidiliyor, halk yeniden HDY’yi seçiyor, iktidar tekrar kayyım atıyor. Bu kısırdöngü devam edip gidiyor. Aslında bu demokrasimizin içine düşürüldüğü çıkmazı gösteriyor. Seçimlerden önceydi. Diyarbakırlı bir kanaat önderi ile konuşuyorduk. Kayyım döneminde şehre yapılan hizmetleri anlatıyordu. AK Parti de kayyımı belediye başkan adayı olarak göstermişti. “O zaman seçimi AK Parti mi alır?” dedim. “Yok”” dedi, “Seçimi HDP alır.” Sebebini sordum. “Halk ‘Nasıl olsa yine kayyım atanır. Kayyım hizmet yapar. Biz HDP’ye seçelim ki hem kimlik beyanında bulunmuş oluruz, hem de kayyım gelir hizmet almaya devam ederiz’ diye düşünüyor” demişti. Durum tam budur.
Kayyım atanan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri seçimden önce zaten kayyımlar tarafından yönetiliyordu. Kayyımlar önemli hizmetler götürdüler. Peki seçime gidildiğinde ne oldu? Diyarbakır’da 62.9’la, Van’da 53.8’le, Mardin’de 56.2’yle HDP kazandı. Devlet kayyım atıyor da ne oluyor? Halk yine HDP’yi seçiyor. Seçimle gelenler kayyımla, kayyımla gelenler seçimle gidiyor. Bu durum demokrasi standardımızı düşüyor. Kayyım atayacaktınız, o zaman seçime ne gerek vardı anlayışını doğuruyor. Demokrasimizi kayyımdan, HDP’yi de terörden kurtarmadan biz bu işin içinden çıkamayacağız.