Kandil operasyonunu ‘apoletli paşa’ yönetecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ”Kandil bizim için uzak bir hedef değil” dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ”Kandil’e harekât an meselesi” diye konuştu.

Bu açıklamalar üzerine, “Kandil’e askeri operasyon yapılıyor mu” sorusunun peşine düştüm.

Şu günlerde PKK’nın telsizi ROJ’dan verilen iki mesaj ön plana çıkıyor. Cemil Bayık, seçimlerde HDP’nin barajı aşması için çalışmalarını istiyor. Bu arada Kandil’in, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına uzun süre soğuk baktığı, son anda kabul etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Murat Karayılan ise, “düşman”ın yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Kandil’e askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığını belirterek, “Savunma birlikleri tahkimatları güçlendirsin. Bulunduğunuz bölgelerde askeri varlıklara saldırılar gerçekleştirsin. Zırhlılara karşı saldırılar düzenleyin, mayınlamayı arttırın” diye talimatlar yağdırıyor.

Peki Kandil operasyonunun eli kulağında mı?

BAĞDAT ZİYARETİNDE KONUŞULMUŞ

Kandil operasyonu için 7 Ocak 2018 tarihine gidiliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretini kast ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile Kandil’e operasyonu görüşüyor. Ama operasyon kararı 27 Kasım 2017 tarihli MGK’da alınmış. Başbakan’ı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Bağdat ziyaretleri takip ediyor. Arka kapı diplomasisi sonuç veriyor, Bağdat yönetimi operasyona yeşil ışık yakıyor. Şimdi benzer süreç İran’la yürütülüyor. PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan, Kandil’in İran tarafındaki korunaklı alanlarını kullandıkları için İran’la anlaşma önemli. İran, bir süre önce Kandil’e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı. Ama İran’la müzakerelerin halen sürdüğü söyleniyor.

Bu arada Türkiye boş durmadı. ‘Türkiye içindeki Kandiller’ dediğimiz PKK kamplarına yönelik etkili operasyonlar yaptı. PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmedi. PKK’nın bir takvimi var. Mart ayıyla birlikte kış yapılanmasını bitirip, teröristler Türkiye’nin içlerine sızmaya başlıyor. Tabii sadece terörist değil, Kandil’den gelen içimizdeki ‘Kandilciklerde’ hazırlanan EYP’ler ve mayınlar eylemlerde kullanılmak üzere Türkiye’nin içlerine taşınıyor. Etkili operasyonlar nedeniyle PKK’nın bu yıl içeriye EYP ve mayın sokamadığı söyleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir görüşmemizde elini harita üzerinde gezdirip, “Bestler-Dereler bölgesini silahlı İHA’larla kontrol altına alıp, geçişlerine izin vermeyeceğiz” demişti. Soylu dediğini yaptı.

HAREKÂT NASIL OLACAK?

Biz Kandil operasyonu yapılacak mı diye tartışıyoruz ama güvenlik birimlerine göre Kandil operasyonu zaten başladı. Mart ayından itibaren içeriye 25-30 kilometre girildi. 11 üs bölgesi kuruldu, PKK’nın 16 kamp ve ikmal noktası imha edildi. Irak’ın içlerinde ise Kandil ile Suriye arasındaki irtibatı koparmak için çevreleme harekâtı sürüyor.

Kandil ile PYD-YPG arasındaki bağı koparma adına PKK’nın Sincar’dan çıkarılması önemli bir adımdı. Kısmen gerçekleşti. Sincar’da, ABD’nin geçici bir üs kurduğu söyleniyor.

Kandil konusunda, Irak-İran ve ABD ile temasların sürdüğü ve büyük bir askeri harekât planının olduğu söyleniyor. Kandil bir ucu İran’a uzanan büyük bir alan. PKK’nın 8-10 kampı var. Kandil’i almak kadar orayı elde tutmak da önemli olacak.

Günlerce sürecek bombardıman ile Kandil’deki kampların, mühimmat depolarının imha edilmesi planlanıyor. Kandil yumuşatıldıktan sonra hava destekli kara harekâtının başlayacağı söyleniyor.

TSK, Kandil operasyonuna sıfır hata ile hazırlanıyor. Örgüte sadece askeri değil, psikolojik olarak büyük bir darbe vurulmuş olacak. Böylece Kandil’e Türk bayrağının dikilmesi PKK ile mücadelede bir dönüm noktası olacak.

Bu arada Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak. Kandil operasyonunu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek.

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