İYİ Parti nereye koşuyor

24 Haziran seçimlerinden 48 saat sonraydı. Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nda, “Seçimlerin sorumluluğunu üzerime alıyor, istifa ediyorum” dedi.
Şenol Bal gözyaşlarına boğuldu. Koray Aydın, Akşener’i kararından vazgeçirmek için çaba gösterdi. Parti yönetiminin çabalarıyla Akşener’in göreve devam etmesi sağlandı.
Akşener, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Afyon’da düzenlenen kampta ikinci kez istifa etti. İstifa kararı ikinci kez geri aldırıldı ama genel başkan adaylığına ikna edilebilecek mi? O belli değil.
Büyük umutlarla kurulan İYİ Parti’de kötü şeyler oluyor. Meral Akşener’in olağanüstü kongre kararı alması ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasıyla parti sarsıntı geçirmeye başladı.
İYİ Parti’de seçimlere ilişkin büyük beklentiler oluşturuldu. Meral Akşener, “İkinci tura ben kalacağım, cumhurbaşkanı olacağım” diyordu. Partinin oy oranının yüzde 20’lerde olacağı söyleniyor. Parti Meclis’e girdi ama oluşturduğu beklenti bumerang gibi dönüp İYİ Parti’yi vurdu.
İYİ Parti’de MHP’den gelen ülkücülerle, merkez sağ ve merkez soldan gelenler arasında bir doku uyuşmazlığı yaşanıyor. MHP’den gelenler partide kilit noktaları tutmuş durumda. Partide ciddi bir tartışma yaşanıyor. Afyon kampında eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel’in burnunun kırılması, “Şerefsizler defolun gidin bu partiden, MHP orada” diye sataşmaların yaşanması, Akşener’in salonu terk ettiği sıralarda bir parti yöneticisinin, “Piçler” diyerek bağırması vazonun çatladığını gösteriyor.
AKŞENER’İN TEPKİSİ
İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Akşener ise kendisine yönelik hücumlar karşısında parti yönetiminin kendisini yalnız bıraktığı duygusunu taşıyor. Adnan İslamoğulları’nın, “Madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin” tweet’ine, “Kültürümüzde ‘madam’ diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz” diye öfkelenmesinin altında bu yatıyor. Afyon’daki kampta kürsüye çıkanların seçimlerdeki başarısızlığın faturasını Akşener’e keserken parti yönetiminin sessiz kalması üzerine salonu terk etmesinin altında yatan duygu da bu. Akşener, eleştirilerin yoğunlaşması üzerine hızla salonu terk ederken partililer durdurmak için çaba gösteriyorlar. “Kötü oldum, çekilin” diye sesini yükseltmesi üzerine geri çekiliyor, çıkmasına engel olamıyorlar. Ama Akşener’in makam aracına binip Ankara’ya dönmek istediği anlaşılınca aracının önüne geçiyorlar. Parti yöneticisi kadınlardan fenalaşanlar oluyor. Bir parti yöneticisinin ayağı ezilmekten son anda kurtuluyor. Akşener’in Afyon’u terk etmesi bu şekilde engelliyorlar. Bu kez Akşener salona giriyor, olağanüstü kongre kararını açıklıyor ama daha sonra Twitter hesabından genel başkanlığa aday olmayacağını duyuruyor. Akşener’in kararı İYİ Parti’de ikinci kez şok etkisi yaratıyor. Dün Meclis’teydim. İYİ Parti yöneticileriyle konuşma imkânım oldu. Akşener’i ikna etmek için bir çaba içindeydiler. Partililerin Akşener’in evinin önünde çadır kurup nöbet tutmaları için talimatlar veriliyordu. Ama onlar da Akşener’in ikna olup olmayacağından emin değillerdi.
AKŞENER İKNA OLACAK MI?
Bir parti yöneticisi, “Çok ağır eleştiriler yöneltildi ama genel başkanın sinirlerinin biraz daha sağlam olması gerekiyor. Biraz da kadın olmanın etkisiyle olsa gerek, bizi şoke etti” dedi.
İYİ Parti, son bir hamle ile Akşener’i ikna edip kurultaydan güç tazeleyerek çıkmaya çalışıyor. Ancak Akşener’in ikna olması o kadar kolay gözükmüyor.
Çünkü Meral hanım blöf yapmıyor. İYİ Parti’de testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. Çünkü parti seçimlerden sonra girdiği türbülanstan çıkamıyor. Meral Akşener, “Ya Başbakan olacağım ya Babaanne” demişti. Başbakanlık kalktı, Cumhurbaşkanı da olamadı, gidişata göre babaanne olmaya daha yakın duruyor.
İYİ Parti ise hızla sona doğru koşuyor.
İYİ Parti nereye koşuyor
24 Haziran seçimlerinden 48 saat sonraydı. Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nda, “Seçimlerin sorumluluğunu üzerime alıyor, istifa ediyorum” dedi.
Şenol Bal gözyaşlarına boğuldu. Koray Aydın, Akşener’i kararından vazgeçirmek için çaba gösterdi. Parti yönetiminin çabalarıyla Akşener’in göreve devam etmesi sağlandı.
Akşener, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Afyon’da düzenlenen kampta ikinci kez istifa etti. İstifa kararı ikinci kez geri aldırıldı ama genel başkan adaylığına ikna edilebilecek mi? O belli değil.
Büyük umutlarla kurulan İYİ Parti’de kötü şeyler oluyor. Meral Akşener’in olağanüstü kongre kararı alması ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamasıyla parti sarsıntı geçirmeye başladı.
İYİ Parti’de seçimlere ilişkin büyük beklentiler oluşturuldu. Meral Akşener, “İkinci tura ben kalacağım, cumhurbaşkanı olacağım” diyordu. Partinin oy oranının yüzde 20’lerde olacağı söyleniyor. Parti Meclis’e girdi ama oluşturduğu beklenti bumerang gibi dönüp İYİ Parti’yi vurdu.
İYİ Parti’de MHP’den gelen ülkücülerle, merkez sağ ve merkez soldan gelenler arasında bir doku uyuşmazlığı yaşanıyor. MHP’den gelenler partide kilit noktaları tutmuş durumda. Partide ciddi bir tartışma yaşanıyor. Afyon kampında eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel’in burnunun kırılması, “Şerefsizler defolun gidin bu partiden, MHP orada” diye sataşmaların yaşanması, Akşener’in salonu terk ettiği sıralarda bir parti yöneticisinin, “Piçler” diyerek bağırması vazonun çatladığını gösteriyor.
AKŞENER’İN TEPKİSİ
İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Akşener ise kendisine yönelik hücumlar karşısında parti yönetiminin kendisini yalnız bıraktığı duygusunu taşıyor. Adnan İslamoğulları’nın, “Madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin” tweet’ine, “Kültürümüzde ‘madam’ diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz” diye öfkelenmesinin altında bu yatıyor. Afyon’daki kampta kürsüye çıkanların seçimlerdeki başarısızlığın faturasını Akşener’e keserken parti yönetiminin sessiz kalması üzerine salonu terk etmesinin altında yatan duygu da bu. Akşener, eleştirilerin yoğunlaşması üzerine hızla salonu terk ederken partililer durdurmak için çaba gösteriyorlar. “Kötü oldum, çekilin” diye sesini yükseltmesi üzerine geri çekiliyor, çıkmasına engel olamıyorlar. Ama Akşener’in makam aracına binip Ankara’ya dönmek istediği anlaşılınca aracının önüne geçiyorlar. Parti yöneticisi kadınlardan fenalaşanlar oluyor. Bir parti yöneticisinin ayağı ezilmekten son anda kurtuluyor. Akşener’in Afyon’u terk etmesi bu şekilde engelliyorlar. Bu kez Akşener salona giriyor, olağanüstü kongre kararını açıklıyor ama daha sonra Twitter hesabından genel başkanlığa aday olmayacağını duyuruyor. Akşener’in kararı İYİ Parti’de ikinci kez şok etkisi yaratıyor. Dün Meclis’teydim. İYİ Parti yöneticileriyle konuşma imkânım oldu. Akşener’i ikna etmek için bir çaba içindeydiler. Partililerin Akşener’in evinin önünde çadır kurup nöbet tutmaları için talimatlar veriliyordu. Ama onlar da Akşener’in ikna olup olmayacağından emin değillerdi.
AKŞENER İKNA OLACAK MI?
Bir parti yöneticisi, “Çok ağır eleştiriler yöneltildi ama genel başkanın sinirlerinin biraz daha sağlam olması gerekiyor. Biraz da kadın olmanın etkisiyle olsa gerek, bizi şoke etti” dedi.
İYİ Parti, son bir hamle ile Akşener’i ikna edip kurultaydan güç tazeleyerek çıkmaya çalışıyor. Ancak Akşener’in ikna olması o kadar kolay gözükmüyor.
Çünkü Meral hanım blöf yapmıyor. İYİ Parti’de testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. Çünkü parti seçimlerden sonra girdiği türbülanstan çıkamıyor. Meral Akşener, “Ya Başbakan olacağım ya Babaanne” demişti. Başbakanlık kalktı, Cumhurbaşkanı da olamadı, gidişata göre babaanne olmaya daha yakın duruyor.
İYİ Parti ise hızla sona doğru koşuyor.