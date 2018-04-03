İstanbul ve Ankara seçim kulisleri

Belediye başkanlığına aday olmak isteyenler şimdiden çalışmalara başladı. Yerel seçimlerde gözler İstanbul ve Ankara’nın üzerinde olacak. Ama bu İzmir’in, Adana’nın, Antalya’nın, Balıkesir’in önemsiz olduğu anlamına gelmesin. Partiler, ‘bir oy bir oydur’ ilkesiyle hareket ediyor. Ayrıca, yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin fikir vermesi açısından önemli olacak. CHP’de önemli oranda milletvekilinin belediye başkan adayı olmak istediği söyleniyor. AK Parti’de ise Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte bazı bakanların büyükşehir belediye başkan adayı olacağı konuşuluyor.

1 Nisan referandumunda İstanbul ve Ankara’da hayır oylarının çıkması muhalefeti umutlandırdı. Özellikle İstanbul’da hiçbir partinin işi kolay değil ama referandumla yerel seçimleri birbirine karıştırmamak lazım.

İSTANBUL YARIŞI

İstanbul’la ilgili kamuoyu araştırmaları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “İstanbul adayınızı belirlediniz mi” diye sormuştum, “Bir değil birden fazla adayımız var çalışıyoruz” karşılığını vermişti. CHP’de İstanbul için Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu isimleri konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçmesine rağmen İlhan Kesici’nin de İstanbul’da karşılığı olduğu görülüyor. İstanbul’da ilçeler de çok önemli. AK Parti, ilçeler için ince eleyip sık dokuyor desem yeridir. Başarılı belediye başkanları ile yola devam edilecek.

Bu arada Şişli için Mustafa Sarıgül, kolları sıvayıp şimdiden çalışmalara başlamış. 700 kişilik bir ekip oluşturmuş. Kendisi her gün vatandaşın kapısını bizzat çalıp desteğini istiyor. Şişli’nin demografik yapısına göre Sivas, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Kastamonu, Trabzon, Samsun, Siirt, Van ve Ardahanlılar üzerine ayrı bir çalışma yapıyor.

AK Parti’de Başbakan Binali Yıldırım ismi açık ara önde görünüyor. Başbakan ne der bilinmez ama görevi bırakmasına rağmen Kadir Topbaş da anketlerden çıkan isimlerden birisi. Mevcut Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la birlikte ilçe belediye başkanlarından bazılarının ismi de büyükşehir için konuşuluyor. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” stratejisini izleyeceğinden kuşku yoktur. İstanbul ve Ankara için Mevlüt Uysal ile Mustafa Tuna’nın aday gösterilip gösterilmeyeceği en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Şurası kesin ki Erdoğan kazanabileceği adaylarla seçime girecek. Yerel seçimlerde AK Parti’nin bir avantajı da bakanlar. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım konuşuluyor, Ankara için de bazı bakanların üzerinde duruluyor. Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor.

ANKARA’DA GÜÇLÜ İSİMLER

CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğlu da görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İnce de önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım” dedi.

İstanbul ve Ankara seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek. İstanbul’da son gelen anket AK Parti’yi rahatlattı. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. İstanbul’da HDP kilit parti konumunda. HDP’nin oyunun ne kadarı CHP’ye gidecek, AK Parti ne kadarını alabilecek? Saadet Partisi şimdiye kadar AK Parti açısından önemliydi ama bu seçimde CHP’nin de ilgi alanında. Ankara’da MHP, kilit parti olma özelliğini koruyor. Tabii bir de İYİ Parti faktörü var. Meral Akşener’in ilk seçim sınavı olacak.

Yerel seçimler AK Parti-MHP ittifakı için önemli bir test olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘gönül ittifakı’nın gerçekleşeceği görüşünde. Yerel seçimlerde asıl muhalefetin ittifaka ihtiyacı var. Muhalefet farkında değil ama yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir prova olacak.