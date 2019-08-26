Erdoğan yeni parti hakkında ne deşifre edecek? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde dört önemli mesaj verdi. Birinci mesajı, AK Parti’ye yönelikti.
Hatta partililerin kulağına küpe olması geren altın kıymetinde bir değerlendirmeydi. Erdoğan, “AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir” dedi. Muhafazakâr kesimde bir süredir “AK Parti fabrika ayarlarına geri dönmeli” tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu tartışmayı bir adım ileriye taşıdı. Erdoğan aslında bir boy aynası koydu. Erdoğan’ın ikinci mesajının adresi ise yeni parti kurma çalışmaları yürüten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelikti. Erdoğan, “Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin” dedi. Bu mesajın satır aralarının iyi okunması gerekiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Erdoğan’ın uzun süre kader birliği ettiği isimler. Belli ki Erdoğan bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum. Bu başlığı kapatmadan önce sadece şunu söyleyeyim, önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın tek gündemi kurulacak olan yeni partiler olacak.
YENİ ÖMER’LER ARIYOR
Erdoğan’ın üçüncü mesajı ise AK Parti’deki “yenileşme” süreciyle ilgiliydi. Erdoğan kongre sürecini “Kardeşlerim, bize Ömer’ler lazım. İşte biz bu Ömer’leri bulduğumuz zaman şunu bilesiniz ki şu anda geldiğimiz konumdan çok daha farklı bir konuma Allah’ın izniyle çıkacağız” diye tarif etti. Erdoğan, kongre sürecinin bir kan değişimine neden olmasını istiyor. Ama bu değişimin “dava”yı esas alan “yeni Ömerler”in yönetime getirilmesi şeklinde olmasını arzu ediyor. Ekiplerin, grupların, hemşericiliğin, paralı işadamlarının değil, “yeni Ömer’lerin” işbaşına getirildiği bir AK Parti hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dördüncü mesajı ise MHP ile yaptıkları cumhur ittifakına yönelikti. Erdoğan, “Cumhur ittifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan, soldan bozmak isteyenler çıkabilir ama biz bunlara prim vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.
HEDEF 2023 SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçimleri siyasete yeni bir format attı. Erdoğan seçimlerin ardından yaptığı kısa süreli tatillerde aslında yeni döneme ilişkin stratejisini belirledi. Artık bu girdiğimiz kapıdan 2023 seçimleri ile çıkacağız. Türkiye’nin önünde seçimsiz altın kıymetinde bir 4 yıl var ama siyasetin nefesi 4 yıla yetmeyebilir. Bir de bakmışsınız ki 4 yıl dolmadan sandık önümüzde. 24 Haziran 2018 seçimleri de öyle olmadı mı? 2019 yılı kasım ayında seçim beklerken, Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine seçime daha bir buçuk yıl varken bir de baktık ki sandık önümüzde. Ben seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünenlerdenim. İster zamanında olsun ister erken, seçimlere bu kapıdan gireceğiz. O nedenle Erdoğan’ın mesajlarının satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Her seçim önemlidir ama İstanbul seçimlerinden sonra 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi kader seçimi oldu. 2023 seçimlerinin kaderi AK Parti’nin kaderiyle doğrudan bağlantılı. Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak sorusundan önce AK Parti ne olacak sorusu önem kazandı.
NEYİN PROJESİ?
Erdoğan’ın mesajları arasında en çok kafama takılan, yeni parti kuracaklara ilişkin hafıza kayıtlarından çıkaracağı şeyler oldu. Çünkü Erdoğan şimdiye kadar haklarında birkaç sitem cümlesi dışında bir şey söylemedi. Ancak Rize’de “AK Parti’nin içinde gedik açma çabaları, hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır, onu da söyleyeyim. İstedikleri kadar dolaşsınlar, bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz, anlatmama gerek var mı? Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dert burada sadece ‘Biz acaba Erdoğan’ı bir iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz?’ Bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu, olabileceğini tahmin ediyorsunuz” dedi. Bakalım Gül, Babacan ve Davutoğlu için ne projesi diyecek?
Erdoğan yeni parti hakkında ne deşifre edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde dört önemli mesaj verdi. Birinci mesajı, AK Parti’ye yönelikti.
Hatta partililerin kulağına küpe olması geren altın kıymetinde bir değerlendirmeydi. Erdoğan, “AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir” dedi. Muhafazakâr kesimde bir süredir “AK Parti fabrika ayarlarına geri dönmeli” tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu tartışmayı bir adım ileriye taşıdı. Erdoğan aslında bir boy aynası koydu. Erdoğan’ın ikinci mesajının adresi ise yeni parti kurma çalışmaları yürüten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelikti. Erdoğan, “Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin” dedi. Bu mesajın satır aralarının iyi okunması gerekiyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Erdoğan’ın uzun süre kader birliği ettiği isimler. Belli ki Erdoğan bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum. Bu başlığı kapatmadan önce sadece şunu söyleyeyim, önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın tek gündemi kurulacak olan yeni partiler olacak.
YENİ ÖMER’LER ARIYOR
Erdoğan’ın üçüncü mesajı ise AK Parti’deki “yenileşme” süreciyle ilgiliydi. Erdoğan kongre sürecini “Kardeşlerim, bize Ömer’ler lazım. İşte biz bu Ömer’leri bulduğumuz zaman şunu bilesiniz ki şu anda geldiğimiz konumdan çok daha farklı bir konuma Allah’ın izniyle çıkacağız” diye tarif etti. Erdoğan, kongre sürecinin bir kan değişimine neden olmasını istiyor. Ama bu değişimin “dava”yı esas alan “yeni Ömerler”in yönetime getirilmesi şeklinde olmasını arzu ediyor. Ekiplerin, grupların, hemşericiliğin, paralı işadamlarının değil, “yeni Ömer’lerin” işbaşına getirildiği bir AK Parti hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dördüncü mesajı ise MHP ile yaptıkları cumhur ittifakına yönelikti. Erdoğan, “Cumhur ittifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan, soldan bozmak isteyenler çıkabilir ama biz bunlara prim vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.
HEDEF 2023 SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçimleri siyasete yeni bir format attı. Erdoğan seçimlerin ardından yaptığı kısa süreli tatillerde aslında yeni döneme ilişkin stratejisini belirledi. Artık bu girdiğimiz kapıdan 2023 seçimleri ile çıkacağız. Türkiye’nin önünde seçimsiz altın kıymetinde bir 4 yıl var ama siyasetin nefesi 4 yıla yetmeyebilir. Bir de bakmışsınız ki 4 yıl dolmadan sandık önümüzde. 24 Haziran 2018 seçimleri de öyle olmadı mı? 2019 yılı kasım ayında seçim beklerken, Bahçeli’nin erken seçim çağrısı üzerine seçime daha bir buçuk yıl varken bir de baktık ki sandık önümüzde. Ben seçimlerin 2023’e kalmayacağını düşünenlerdenim. İster zamanında olsun ister erken, seçimlere bu kapıdan gireceğiz. O nedenle Erdoğan’ın mesajlarının satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Her seçim önemlidir ama İstanbul seçimlerinden sonra 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi kader seçimi oldu. 2023 seçimlerinin kaderi AK Parti’nin kaderiyle doğrudan bağlantılı. Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak sorusundan önce AK Parti ne olacak sorusu önem kazandı.
NEYİN PROJESİ?
Erdoğan’ın mesajları arasında en çok kafama takılan, yeni parti kuracaklara ilişkin hafıza kayıtlarından çıkaracağı şeyler oldu. Çünkü Erdoğan şimdiye kadar haklarında birkaç sitem cümlesi dışında bir şey söylemedi. Ancak Rize’de “AK Parti’nin içinde gedik açma çabaları, hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır, onu da söyleyeyim. İstedikleri kadar dolaşsınlar, bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz, anlatmama gerek var mı? Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dert burada sadece ‘Biz acaba Erdoğan’ı bir iki puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz?’ Bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu, olabileceğini tahmin ediyorsunuz” dedi. Bakalım Gül, Babacan ve Davutoğlu için ne projesi diyecek?